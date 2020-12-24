9 случаев, когда второстепенные роли достались крутым актерам и они шутя переиграли главных героев
Создатели фильмов часто приглашают на роль второго плана известных актеров, которые становятся настоящим украшением рассказанной на экране истории. Правда, здесь есть опасность, что знаменитость затмит своим мастерством и обаянием главного героя. Да и некоторые из не особо известных широкой аудитории артистов тоже умудряются завоевать приз зрительских симпатий и даже получить «Оскар».
Мы в AdMe.ru вдруг обнаружили, что помним абсолютно каждого из этих персонажей. А некоторые их фразы даже с удовольствием цитируем — взять хотя бы героиню Джулии Робертс из бонуса к этой статье.
Джинн из «Аладдина» — Уилл Смит
Многие из зрителей от души притопывали ногой под зажигательные песни джинна и искренне переживали за его отношения со служанкой принцессы Жасмин.
Не поверите, но за роль бесшабашного помощника Аладдина актер был номинирован на «Золотую малину» — премию, которая обычно выдается за сомнительные заслуги в области кинематографии. Правда, в этом случае волноваться не стоило. Дело в том, что Уилла Смита отметили в номинации «За восстановление репутации», пошатнувшейся, по мнению членов жюри, из-за съемок в киноленте «После нашей эры».
Куинни Голдштейн из «Фантастических тварей» — Элисон Судол
На фоне своей отчаянно правильной и до невозможности принципиальной сестры Тины волшебница Куинни выглядит чудной и слегка взбалмошной. Чего стоят только ее запрещенный роман с маглом и попытка заколдовать его во 2-й части фильма, чтобы благополучно выйти замуж.
Но, возможно, именно из-за этой милой сумасшедшинки Куинни так запомнилась и полюбилась зрителям. Кстати, Элисон Судол вовсе не профессиональная актриса, а композитор и певица.
Джайлс из «Формы воды» — Ричард Дженкинс
За роль скромного пожилого соседа Ричард Дженкинс был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус». Да и зрители отлично запомнили его персонажа, который сумел вырваться из монотонных будней и совершил настоящий подвиг — помог главной героине спасти человека-амфибию.
Дженкинс часто снимался в ролях второго плана. В копилке актера несколько десятков фильмов, включая «Иствикских ведьм» и «Ешь, молись, люби». А еще он лауреат премии «Эмми» 2015 года за лучшую мужскую роль.
Вэлма Келли из «Чикаго» — Кэтрин Зета-Джонс
Мюзикл «Чикаго» собрал целых 6 «Оскаров», и один из них — за лучшую женскую роль второго плана — достался именно Кэтрин Зета-Джонс. По сюжету ее Вэлма — такая же артистка-неудачница, как и главная героиня. Но в отличие от слезливой Рокси Харт она заряжает зрителей энергией и заставляет переживать за свою судьбу. А во время исполнения «Тюремного танго» так и хочется согласиться со словами «Да будь вы сами на нашем месте, вы поступили бы так, как мы».
Хеймитч Эбернети из «Голодных игр» — Вуди Харрельсон
Ментор, который тренировал участников из 12-го дистрикта, на первый взгляд казался опустившимся человеком, но во многом благодаря его поддержке героям удалось выжить в страшных условиях арены.
А благодаря фирменному обаянию Вуди Харрельсона этот сложный персонаж прочно завоевал любовь зрителей — недаром на популярных сайтах с фанфиками так много историй с участием Хеймитча.
Лавона Фэй Голден в «Тоне против всех» — Эллисон Дженни
Роль токсичной матери фигуристки Тони Хардинг, пожалуй, стала одной из самых ярких в карьере актрисы. В номинации «Лучшая женская роль второго плана» она получила сразу 4 престижных награды — «Оскар», BAFTA, «Золотой глобус» и премию Гильдии киноактеров США.
Возможно, причина в пугающей достоверности образа. Эллисон Дженни сыграла свою героиню так, что одним было безумно жаль ее дочь, а другим хотелось поежиться и сказать: «Да, у меня с родителями похожие отношения».
Стивен из «Джанго освобожденного» — Сэмюэл Л. Джексон
По сюжету фильма суровый дворецкий Стивен так долго служил у рабовладельца Кэлвина Кэнди, что забыл о собственной несвободе и искренне поддерживал своего хозяина. Этот неоднозначный персонаж одновременно и притягивает внимание зрителя, и заставляет восклицать: «Ну зачем ты так делаешь?!» А все благодаря мастерству Сэмюэла Лероя Джексона, который в этом фильме составил незабываемый дуэт с другим актером-профи — Леонардо Ди Каприо.
Фея-крестная из «Золушки» — Хелена Бонем Картер
Кажется, Хелена Бонем Картер отлично вписывается в образы волшебниц — хоть злой Беллатрисы Лестрейндж в «Гарри Поттере», хоть доброй феи-крестной в «Золушке». За ее игрой интересно наблюдать, даже когда наизусть знаешь сюжет любимой с детства сказки. Небольшой тест: попробуйте вспомнить, кто еще из актеров играл в этом фильме. Получилось?
Шляпник из «Алисы в Стране чудес» — Джонни Депп
В этом фильме нам полагается напряженно следить за приключениями Алисы в исполнении Мии Васиковской. Вот только внимание зрителя постоянно оттягивает Шляпник. И если раньше этого персонажа представляли просто забавным чудаком, то в исполнении Джонни Деппа он стал настоящим героем, который не раз приходил Алисе на помощь. Кстати, за эту роль актер был номинирован на «Золотой глобус»
Бонус: даже фразы второстепенных персонажей могут уйти в народ
Комедийный фильм «Белоснежка: Месть гномов» стал вольной экранизацией сказки братьев Гримм. Поклонники буквально разобрали его на цитаты. Чего только стоят слова королевы-мачехи, которую здесь блестяще сыграла Джулия Робертс:
— Сегодня я должна блистать. Ведь это особенный день.
— Чего особенного-то? Шестой раз идете замуж!
— Белоснежка жила и умерла, аминь. В два часа поминки, шведский стол.
— Разве это морщины? Это так... морщиночки.
Для поднятия настроения советуем посмотреть финальный эпизод этой киноленты. Где еще увидишь, как герои сказки братьев Гримм танцуют на индийский манер.
Интересно, какой из второстепенных персонажей популярных фильмов особенно запал вам в душу? Это джинн из «Аладдина», фея из «Золушки» или у вас есть свой любимчик?