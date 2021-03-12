9 раз, когда режиссеры советских фильмов спрятали в своих картинах важные детали. А мы их благополучно проворонили

Мы привыкли искать пасхалки, скрытый смысл и неожиданные камео в голливудских фильмах. Отечественные фильмы мы знаем как облупленные и редко обращаем внимание на детали. А зря. В советском кино режиссерских намеков отнюдь не меньше. Просто они лучше спрятаны.

Мы в AdMe.ru решили рассказать о таких упущенных деталях в хорошо известных фильмах. Готовы побиться об заклад, что вы не обращали внимания на портрет грустного клоуна в «Осеннем марафоне» и не пытались анализировать татуировки Доцента.

1. Морозко

Один из пользователей Pikabu задумался, а не ведьма ли на самом деле Настенька? Факты, подтверждающие эту теорию, по его словам, налицо: «Она останавливает рассвет, говорит с растением, она невосприимчива к магии морозильного посоха, не превращается в ледышку как птичка, плюс есть волшебный пес (он так же, как и подручные Бабы-яги, знает, где находится хозяйка в данный момент, и вызволяет Настю от пут разбойников)».

2. Мэри Поппинс, до свидания

Многие из нас помнят, как в этом фильме часто упоминается идея о пользе молока для детей. А уж песню «33 коровы» распевали все советские дети. Видеоблогер ЛешТань заметил, что упоминания молока в фильме не так уж безобидны. В одном из кадров появляется постер недавно вышедшего французского фильма отнюдь не детского содержания — «Приглашение в путешествие», герои которого, брат и сестра, также постоянно пьют молоко. Есть и другие совпадения. Но зачем создателям нужны были эти параллели — непонятно.

3. Асса

Облупленная красная труба, которую Алика рассматривает в гостях у Бананана, — это не просто реквизит, а настоящий арт-объект «Коммуникационная труба», изготовленный художниками-концептуалистами из группы «Гнездо». В фильме есть и другое их произведение — «Железный занавес». Вся обстановка комнаты Бананана — это практически точная копия московского жилища Сергея «Африки» Бугаева, который его сыграл.

4. Иван Васильевич меняет профессию

В квартире Шурика можно увидеть множество киноплакатов. С одной стороны, практически на всех из них есть женские лица — можно подумать, что в этих фильмах сыграла Зиночка, жена инженера Тимофеева. Но они имеют дополнительный смысл. В некоторых из этих фильмов участвовали члены съемочной группы «Ивана Васильевича», другие намекают на сюжет, с третьими как-то связан сам Гайдай. Например, в фильме о революции и кулаках «Бей, барабан» (плакат на фото в нижнем правом углу) снялись Александр Демьяненко и Савелий Крамаров, в «Сюжете для небольшого рассказа» — Юрий Яковлев, а «Бриллиантовую руку» снял сам Гайдай 4 годами ранее.

5. Калина красная

Портрет «Неизвестной» Крамского 2 раза появляется в фильме. Первый раз кулон с «Неизвестной» надевает Люба Байкалова, когда приходит встречать Егора с автобуса и затем ведет его в чайную. Второй раз — это репродукция на стене помещения, в котором Егор устраивает пир с сомнительными личностями в городе. В этой сцене портрет «Неизвестной» — намек на то, что никакого «продолжения банкета» не будет, так как она — символ Любы, доброй и честной женщины, к которой Егор непременно вернется. Но есть у этого образа и другая трактовка: барышня на портрете Крамского одновременно предстает в 2 ипостасях. С одной стороны, это молодая и чистая девушка. С другой, по деталям ее наряда и дерзкому взгляду в ней можно определить расчетливую особу. В первой ипостаси она олицетворяет «чистого ангела» Любу, а во второй — народ, собравшийся покутить в гостинице за чужой счет.

6. Москва слезам не верит

Во время застолья на квартире профессора Тихомирова начинающий поэт рассуждает о новых поэтах и, в частности, дает такую характеристику Роберту Рождественскому: «Этот дальше всех пойдет — есть у него этакий дух бунтарский». Тогда, в начале 50-х, о Рождественском еще никто толком не слышал. Зато в 1979 году, когда вышел фильм, Роберта Рождественского знал весь СССР, только от его бунтарского духа уже ничего не осталось. Получилась тонкая режиссерская издевка в адрес поэта.

В 1-й части фильма молоденькие Катерина и Людмила видят артистов на красной дорожке, и публика горячо встречает Леонида Харитонова, звезду фильма 1956 года «В добрый час!» Эта картина также рассказывает о нелегкой доле провинциалов в Москве. Появление Харитонова в «Москва слезам не верит» обеспечивает связь между двумя эпохами, показанными в фильме.

7. Маленькая Вера

В сцене конфликта на дискотеке снимались настоящие жители города — желающих искали среди местной молодежи. Каждому актеру массовки платили по 3 рубля, но киношники не сразу поняли, что на съемки собрались молодые люди, которые не ладили между собой и в реальной жизни. Конфликт получился настоящий, и остановить его удалось только с помощью милиции. Кстати, предшествующая этому сцена, в которой у Толика требуют долг, неслучайно происходит на фоне портретов героев СССР. Режиссер хотел усилить контраст между молодежью времен войны и современными «героями» рубежа эпох.

8. Бременские музыканты

Оказалось, что мультфильм по детской сказке братьев Гримм имеет интересный подтекст. Например, Трубадур в расклешенных штанах, по мнению некоторых зрителей, — это Элвис Пресли, а звери — битлы.

9. Осенний марафон

В этом эпизоде Бузыкин улыбается, пытаясь скрыть от жены, о чем говорил по телефону. Но грустный клоун висит на стене неспроста: вся жизнь Бузыкина прошла под маской, он скрывает свою истинную сущность не только от окружающих, но и от самого себя. Кстати, автором картины «Голова клоуна» является Бернар Бюффе — французский художник, которого ставили на один уровень с Пикассо, а его работы приобретались коллекционерами за очень приличные суммы.