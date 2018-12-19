9 сказочных фильмов нашего детства, которые можно посмотреть всей семьей

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Помните, как мы коротали холодные зимние вечера за потрясающими фильмами, такими как «Мама» или «Приключения Маши и Вити»? И хотя сейчас выбор намного больше, но эти любимые сказки до сих пор приковывают нас к экранам телевизора, стоит только услышать заглавные песни. А сейчас мы уже с нашими детьми можем окунуться в этот волшебный мир.

Мы в AdMe.ru предлагаем вам вспомнить любимые кинофильмы и рассказать про них нам в комментариях.

Три орешка для Золушки (1973)

Чехословацкая киносказка по мотивам «Золушки». Злая мачеха хочет выдать замуж за принца свою ужасную дочь, но тот совсем не хочет жениться. А наша Золушка благодаря волшебным орешкам переживает удивительные приключения. Интересно, что во многих европейских странах этот фильм уже традиционно показывают на Рождество, как у нас «Иронию судьбы, или С легким паром!».

Мама (1976)

Оригинальная версия сказки про Серого Волка и семерых (в нашем фильме пятерых) козлят. Думаем, сюжет пересказывать не надо, кто же его не знает, а вот о том, что фильм был отснят сразу на двух языках, стоит упомянуть. Сначала актеры говорили на русском, а потом эту же сцену снимали уже на английском (что примечательно, с теми же актерами). Мюзикл известен всем советским детям, а песня «Мама жизнь подарила...» до сих пор вызывает слезы, правда, вытираем мы их уже.

Вечера на хуторе близ Диканьки (1962)

Фильм-сказка снят по мотивам повести Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством» из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки». Сюжет знаком всем с детства: кузнец Вакула влюбился в ветреную красавицу Оксану и отправился за черевичками аж в Санкт-Петербург. Не обошлось, кончено, без происков нечистой силы. Снимали кино весной в специально построенной деревушке в Мурманской области. А для массовки пригласили местных жителей, которые и стали первыми зрителями картины.

Морозко (1964)

Интерпретация русской народной сказки «Морозко» знаменитого режиссера-сказочника Александра Роу стала уже классикой советского кинематографа. Злая мачеха заставляет красавицу Настеньку отправиться в зимний лес себе на погибель, но добрый волшебник решил ей помочь. Ну и конечно, куда же без Ивана — красавца-хвастуна, превращенного в медведя. А вы знали, что фильм мог и не выйти, если бы не подвиг Георгия Милляра, сыгравшего Бабу-ягу? Когда прорвало трубу в том помещении, где хранился отснятый материал, он героически спас пленку, вынося ее из ледяной воды. А Александр Хвыля (сыгравший волшебника Морозко) стал главным Дедом Морозом СССР.

Новогодние приключения Маши и Вити (1975)

Еще одна классическая советская сказка. Отважные ребята отправляются в сказочный лес спасти Снегурочку от злого Кащея. И у них на пути встречаются различные преграды в виде грозной вокально-инструментальной троицы «Дикие гитары» в лице кота Матвея, Бабы-яги и Лешего. Но, конечно же, наши герои одержат победу и спасут Снегурочку, вернув детям Новый год. Интересно, что декорации были позаимствованы из фильма «Синяя птица» (мы расскажем о нем ниже), который снимали одновременно с «Приключениями Маши и Вити».

Синяя птица (1976)

Фильм — экранизация одноименной пьесы Мориса Метерлинка. Совместный проект советских и американских кинематографистов как раз в разгар холодной войны. Жизнь брата и сестры меняется, когда им в руки попадает волшебный артефакт, заставляющий оживать самые обычные предметы. Добрая и красивая сказка, в которой снялись такие звезды, как Элизабет Тейлор, Джейн Фонда, Ава Гарднер, Маргарита Терехова, Георгий Вицин, Олег Попов и другие. Интересный факт со съемок: для сцены с участием большого количества синих птиц пришлось раскрасить вручную несколько тысяч белых голубей.

Старая, старая сказка (1968)

Грустная и прекрасная история о простом сказочнике, который влюбися в дочь трактирщика и решил сбежать вместе с ней. В ночь перед побегом его куклы решили разыграть перед ним последнее представление о храбром солдате, капризной принцессе и короле-самодуре. Однако в сказке все заканчивается совсем иначе, чем в обычной жизни.

Театрализованный фильм (камера снимает только в пределах декораций) с замечательным актерским составом: Владимир Этуш, Марина Неелова, Олег Даль и Георгий Вицин.

Варвара-краса, длинная коса (1970)

Простой парень Андрей влюбляется в красавицу Варвару, дочку подводного царя. И, несмотря на серьезные препятствия, все у этой пары заканчивается благополучно. Ну и кто не помнит этого царского клича «Вар-вар-вар-вара!»? Еще одна киноэкранизация Александра Роу по мотивам баллады В. Жуковского «Сказка о царе Берендее, о добром царе Еремее и злом Чуде-Юде, о любви Варвары-красы к рыбацкому сыну Андрею» 1831 года.

Снежная королева (1966)