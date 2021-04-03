9 сериальных пар, которым сценаристы постоянно вставляли палки в колеса — и все ради рейтингов

Любовная линия между главными персонажами сериала — один из важных сценарных ходов. Но почему, если они так симпатизируют друг другу, их постоянно подстерегают проблемы? А зрители задаются вопросом: «Будут они в конце концов вместе или нет?» В это время рейтинги, конечно, растут и интерес к сериалу подогревается.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить самые известные кинопары, которым создатели постоянно придумывали новые препятствия, а зрители делали бесконечные предположения о развитии их отношений.

1. Росс и Рэйчел («Друзья»)

Спор о том, была ли у Росса и Рэйчел пауза или нет, уже превратился в мем. На протяжении всего сериала химия между ними не ослабевает, но остаться вместе им мешают разные обстоятельства. А многие зрители отмечали, что дело не в обстоятельствах, а в нерешительном характере Росса и его эгоизме. Одним из сюжетных поворотов стали отношения между Рэйчел и Джоуи, и зрители отметили, что эта пара выглядит более гармонично, а Джоуи стал бы лучшим партнером для Рэйчел, чем Росс. Он заботится о ней, поддерживает ее мечты и карьерные стремления, верит в нее, позволяет ей быть собой и считает ее чувства важнее своих. Когда он понял, что испытывает чувства к Рэйчел, он не хотел причинять ей дискомфорт или разрушать их дружбу. Даже будучи беременной от Росса, Рэйчел могла рассчитывать на помощь Джоуи и его заботу. Но этим мечтам зрителей не суждено было сбыться, и в конце сериала Росс и Рэйчел решают быть вместе.

2. Малдер и Скалли («Секретные материалы»)

Режиссера сериала Криса Картера не раз спрашивали, как будут развиваться отношения между Малдером и Скалли и планирует ли он ввести в сценарий любовную историю. Ведь очевидно, что зрители этого ждут, эта тема постоянно обсуждалась на форумах фан-клубов. Но он отвечал в стиле «не дождетесь», хотя в некоторых сериях нежная привязанность между героями была явно видна. А в 8-м сезоне, когда Скалли рожает сына, выясняется, что Малдер его биологический отец. 11-й сезон сериала был снят после длительного перерыва в 2017 году, герои заметно повзрослели, сюжет завязан вокруг поисков пропавшего сына Малдера и Скалли. И наконец, зрители дождались официального подтверждения того, что между любимыми главными героями есть чувства и они могут выражать их открыто.

Касл и Беккет («Касл»)

Детективный сериал, в котором было много юмора и знакомых каждому жизненных ситуаций, был очень популярен у зрителей. Сюжет завязан на отношениях известного автора детективов Ричарда Касла и инспектора полиции Кейт Беккет. Волею случая они начинают работать вместе, а Касл называет Беккет своей музой и вводит в свои произведения в качестве героини. То, что между ними есть чувства, становится понятно уже с первых серий, но зрителям пришлось дожидаться целых 4 сезона, чтобы увидеть, как любимые герои раскрываются, признаются в своих чувствах и становятся парой. Чтобы и дальше поддерживать интерес к сериалу, сценаристы сделали их отношения непростыми, добавили непонимания и расставаний, которые заставляли зрителей понервничать.

4. Хаус и Кадди («Доктор Хаус»)

Поклонники считали, что выдержать характер Хауса может только сильная и уверенная женщина — такая, как доктор Кадди. Их профессиональные и личные отношения держали в напряжении зрителей. В конце концов поклонники все же дождались романа между героями, хотя было понятно, что они не смогут ужиться вместе. Однако факт их громкого разрыва в конце 7-го сезона поверг поклонников в шок, а в начале 8-го сезона оказалось, что актриса Лиза Эдельнштейн вообще покинула проект. Позже она говорила о том, что считает свой уход из сериала правильным, а финальную сцену 7-го сезона, где Хаус въезжает на машине в ее дом, — логичным завершением их отношений.

5. Джей Ди и Эллиот («Клиника»)

В сериале «Клиника» Эллиот стала подругой Джей Ди уже в первых сериях и всегда поддерживала его. Но вот романтические отношения между ними пережили немало взлетов и падений. Они пытались быть вместе, расходились, встречались с другими людьми и никак не могли понять, где же их настоящее счастье. Сценаристы даже сравнивали их с Россом и Рэйчел из «Друзей», которые не могут разобраться со своими отношениями.

6. Элен и Николя («Элен и ребята»)

Элен и Николя — главная пара сериала «Элен и ребята», о котором в 90-х знали все. Красивые, спокойные, рассудительные — они были примером для других персонажей, а зрители называли их своими любимчиками. Но видимо, для того, чтобы отношения не казались слишком приторными, создатели решили добавить «перчинки» и разлучили «идеальную пару». После поездки в Австралию Элен заявила, что встретила другого парня и разлюбила Николя. У проекта было несколько продолжений, в них снимались уже повзрослевшие актеры. И только в самом конце сериала уже 40-летние Элен и Николя решили снова быть вместе и пожениться.

7. Кэрри и Мистер Биг («Секс в большом городе»)

Как считали многие поклонники сериала, многочисленные романы Кэрри заводила потому, что мужчина ее мечты, Мистер Биг, постоянно предавал ее. Но его харизма нравилась зрителям, а непростой характер обоих персонажей заставлял спорить о том, кто виноват в очередном разрыве. Ведь Бига показывали «плохим парнем», упрямым и негибким, а Кэрри — эгоистичной, взбалмошной и чрезмерно эмоциональной.

8. Дэвид и Мэдлин («Детективное агентство „Лунный свет“»)

Детектив, комедия, гротеск, пародия — сериал «Детективное агентство „Лунный свет“» в свое время стал настоящим открытием. А обаятельная парочка детективов в исполнении Брюса Уиллиса и Сибилл Шеперд украли сердца зрителей. Казалось бы, роман между ними неизбежен, однако развитие отношений зрители увидели только в 4-м сезоне. Сценаристы подогревали интерес, давая понять поклонникам, что герои очень разные, и именно это отличие не дает им быть вместе. По сути, именно противостояние характеров являлось главной фишкой сериала, а детективная линия отходила на второй план.

9. Чак и Блэр, «Сплетница»

Блэр и Чак считаются неоднозначными персонажами в подростковой драме «Сплетница», их можно назвать антигероями. Но отношения между ними вызывали интерес зрителей. На протяжении всего сериала они колеблются между любовью и ненавистью, манипулируют друг другом, но любовь в конце концов побеждает.