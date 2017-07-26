9 секретов, о которых вам не расскажут работники кинотеатров

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Все мы любим смотреть фильмы на большом экране. Однако многие вещи в кинотеатрах кажутся странными. Например тот факт, что попкорн давно уже стал стоить больше билета на сеанс. AdMe.ru решил разузнать, что скрывают от зрителей работники кинотеатров.

9. Цены на попкорн неоправданно завышены

По некоторым подсчетам, 300 г попкорна стоят больше, чем качественный говяжий стейк той же массы. Цены на лакомство для киноманов завышены настолько, что сходить в ресторан дешевле, чем перекусить в кинотеатре. В среднем в США упаковка большого попкорна в кинотеатре стоит $ 8, хотя для самого заведения он обходится всего в $ 1, за который попкорн можно купить в обычном магазине.

8. Работникам кинотеатра будет легче убрать мусор, если вы положите его на сиденье, а не под него

Конечно, лучше самим выкинуть мусор в урну на выходе из зала, но если вы по какой-то причине решили оставить упаковку из-под попкорна или колы, то лучше поставьте ее на кресло, а не под него: упаковку с остатками еды или напитка, стоящую на полу, можно легко задеть и опрокинуть. Так работникам будет намного легче убрать зал после вас.

7. Уровень шума в кинотеатрах может быть опасен для вашего слуха

Несмотря на то что существуют стандарты для аудиосистем и требования по уровню шума, отдельные кинотеатры регулируют их по своему усмотрению. Стоит остерегаться блокбастеров с обилием взрывов и сражений, во время которых уровень шума, как правило, превышает допустимый. По крайней мере ради своего здоровья лучше ходить на боевики не слишком часто.

6. График уборки залов не всегда позволяет работникам добиться идеальной чистоты

Вы замечали, что полы в кинотеатрах бывают липкими и довольно грязными, хотя работники убирают в залах после каждого сеанса? Из-за коротких перерывов между показами они успевают лишь подмести полы (зачастую и это делается наспех, ведь в распоряжении работников бывает мало времени), но не вымыть. Влажная уборка помещений обычно проводится в ночные смены.

5. До 1981 года у сидений не было держателей для стаканов

Забавно, но подстаканники для напитков появились в залах кинотеатров лишь в 1981 году, через 60 лет после того, как в США заработал первый кинозал с кондиционером. А попкорн стал ассоциироваться с просмотром фильмов в США во время Второй мировой войны, когда из-за дефицита сахара в кинотеатрах перестали продавать конфеты.

4. Почему попкорн так вкусно пахнет?

Есть несколько причин, по которым нам сложно противостоять аппетитному запаху попкорна. Во-первых, у работников кинотеатра есть свои фирменные секреты, которые помогают создать неповторимый аромат: например они добавляют в попкорн смесь масел кокоса и канолы. А во-вторых... пищевые добавки никто не отменял.

3. Хотя бы раз в неделю работникам приходится выгонять влюбленную парочку из зала

Тем, кто любит обниматься, целоваться и всячески смущать остальных зрителей, стоит знать, что в большинстве кинотеатров есть камеры, с помощью которых вас тут же вычислят, а затем сделают вам замечание или вовсе выгонят работники кинотеатра. Лучший вариант — устроить романтический вечер дома у телевизора.

2. Комбообеды не помогут сэкономить

Комбообеды, состоящие из попкорна, газировки и других вкусняшек, на самом деле не дадут вам сэкономить. Если сложить стоимость всех компонентов и сравнить с ценой комбо, то выгода будет незначительной. Куда больше денег вы сэкономите, если просто закажете порции меньшего объема.

1. Попкорн не всегда продают свежим

Большинство работников кинотеатра признают, что одно из главных достоинств попкорна — это, что он не портится в течение нескольких дней. Если попкорн не был продан вечером, то работники упаковывают остатки в пластиковые пакеты, разогревают его на следующее утро и продают.