9 русскоязычных фильмов, у которых есть малоизвестные ремейки

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Российские сценаристы и режиссеры часто обращаются к зарубежным кинокартинам в поисках вдохновения. Но нередко происходит и обратное, и многие отечественные фильмы обзаводятся американскими, индийскими, японскими ремейками.

AdMe.ru решил познакомить вас с фильмами российского производства, у которых есть иностранные адаптации.

1. Статус: Свободен (2015, Россия) / Как вернуть ее за 7 дней (2017, Литва)

В литовском ремейке полностью сохранены все детали сюжета, а главные герои даже внешне схожи с персонажами Данилы Козловского и Елизаветы Боярской. В центре сюжета — комик, готовый прожить всю жизнь со своей девушкой. Однако, когда молодой человек делает возлюбленной предложение, она отказывает и признается, что увлечена другим человеком. Им оказывается дантист, а по иронии судьбы комик боится стоматологов и всего, что с ними связано.

2. Тринадцать (1936, СССР) / Сахара (1995, США)

В оригинале 10 демобилизованных красноармейцев, командир погранзаставы Журавлев, его жена Марья Николаевна и старик-геолог обороняют от басмачей колодец в пустыне в Северной Азии. В ремейке же оборону держит сержант Джо Ганн в исполнении Джеймса Белуши со сводным отрядом союзников, а действие перенесено в Северную Америку времен Второй мировой войны.

3. Фронтовые подруги (1941, СССР) / Три русские девушки (1943, США)

Фильм «Фронтовые подруги» посвящен санитаркам, которые добровольно отправились на фронт во время советско-финской войны. В адаптации США действие перенесли в начало Великой Отечественной войны, а также добавили американских героев.

4. Небо зовет (1959, СССР) / Битва за пределами Солнца (1959, США)

Фильм «Небо зовет» рассказывает о марсианской гонке между Советским Союзом и США. По сюжету американский космический корабль терпит бедствие, а советские космонавты приходят к нему на помощь. В версии США оставили только космические сцены, а действие было перенесено в мир, переживший ядерную войну.

5. Ирония судьбы, или С легким паром! (1975, СССР) / Я люблю Новый год (2013, Индия)

В индийском ремейке банкир из Чикаго по имени Рандир накануне Нового года выпивает с друзьями, после чего оказывается в самолете, улетает в Нью-Йорк и попадает в квартиру к незнакомой девушке. Все дело в том, что ключ Рандира подошел к ее замку и изнутри она выглядит точь-в-точь как его квартира.

6. А зори здесь тихие (1972, СССР) / Доблесть (2009, Индия)

В индийской адаптации главный герой по имени Дуриван работает в женской военной академии. Однажды он отправляется с 5 курсантками в джунгли, чтобы научить их выживать в диких условиях. Во время похода они встречают отряд из 16 вооруженных людей, готовящий диверсию во время запуска индийского спутника. Знакомый с детства сюжет, но с тропическим лесом и современным оружием.

7. Горько! (2013, Россия) / Пока свадьба не разлучит нас (2018, Мексика)

Сюжет мексиканской версии «Горько!» повторяет русский оригинал и повествует о женихе и невесте, которые не смогли договориться с родителями и вынуждены играть две свадьбы одновременно. Конфликт поколений, как ни крути, представляет собой общенациональное явление.

8. Крокодил Гена (1969, СССР) / Это что за Чебурашка? (2009, Япония)

Японская версия знаменитого советского мультфильма является рисованной, в отличие от оригинала. Но все особенности первоисточника были сохранены, начиная с внешнего вида персонажей и заканчивая деталями русского быта и надписями. Что касается сюжета, то изменена только одна деталь: в 1-й серии японского ремейка Гена получает посылку с Чебурашкой, а в оригинальной версии Чебурашка сначала попадает в продуктовый магазин, а уже потом встречает крокодила.

9. Папины дочки (2007–2013, Россия) / Полный дом дочек (2010, Германия)

Немецкая адаптация популярного российского ситкома соответствует оригиналу. Жена психотерапевта Карстена Фогеля уходит к хоккеисту, оставив его с пятью дочерьми. Масла в огонь подливает общение со своенравной тещей, но жизнь Карстена налаживается, когда он встречает Тессу Биркин, жену миллионера, которая записывается к нему на прием.