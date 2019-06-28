9 русских фильмов и сериалов, которые пересняли за рубежом (Индийская «Ирония судьбы» просто прелесть)

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Редкий человек сегодня не назовет кинематограф своим увлечением. И большая часть просматриваемого контента — это продукция маститых иностранных кинодеятелей. Но как оказалось, наши производители тоже могут создавать фильмы, в которых будет заинтересован весь мир.

AdMe.ru верит в силу российских творцов и поэтому знакомит вас с подборкой русскоязычных фильмов и сериалов, которые пережили новое рождение за рубежом. А в конце вас ждет бонус — вы узнаете, как выглядит японский Чебурашка.

Кухня (2012)

Идея комедийного сериала о поварах родилась в компании Yellow, Black and White в 2011 году. После демонстрации пилотного варианта продюсерам канал СТС заказал производство первых 2 сезонов, которые сразу же после выхода обрели народную любовь. В 2016 году сериал с успехом вышел на сербском телевидении. Позднее первые сезоны «Кухни» появились в американском онлайн-кинотеатре Amazon (пользовательский рейтинг, к слову, составляет 4,8 из 5). Но главное достижение — это количество выпущенных адаптаций. «Кухня» имеет свою версию в Греции, Грузии, Эстонии и Португалии. На Украине вышел даже анимационный сериал.

Горько! (2013)

Лента об особенностях русского бракосочетания, снятая в стиле свадебного видео, вышла в октябре 2013 года. Несмотря на противоречивые отзывы, картина заработала в прокате $ 25 млн при бюджете $ 1,5 млн. Особенно хорошо фильм «Горько!» приняли в Мексике. В 2018 году на одном из местных каналов вышла адаптация под названием «Пока свадьба не разлучит нас». А еще картину похвалил известный актер Рэйф Файнс. Он даже оправдывал героев фильма перед друзьями, заявляя, что своя версия сюжета «Горько!» с не менее пьяными персонажами вполне может существовать и в некоторых странах Европы.

Статус: Свободен (2016)

Комедийная мелодрама с Данилой Козловским и Елизаветой Боярской довольно слабо показала себя в прокате России. Но несмотря на это, лента о попытках молодого стендапера вернуть расположение любимой была обласкана большинством критиков. А вот литовский аналог с местной звездой в главной роли просто снес своих экранных конкурентов. Картина под названием «Как вернуть ее за 7 дней» опередила в местном прокате даже высокобюджетные голливудские фильмы, среди которых был знаменитый «Бегущий по лезвию 2049».

Папины дочки (2007)

Сериал об одиноком отце 5 девочек существовал на российском телевидении целых 20 сезонов. В период с 2007 по 2009 год он находился на вершине рейтингов канала СТС. Критика последних сезонов, после которой и закрыли проект, не лишает некоторых поклонников надежды на полнометражный фильм о семье Васнецовых. Немецкий канал Das Vierte так поверил в «папиных дочек», что приобрел права на адаптацию и выпустил идентичный сериал под схожим названием «Полный дом дочек». Это была первая в истории российского телевидения продажа формата. К сожалению, слабая актерская игра и плохая работа над сценарием погубили проект. А вот российскую версию в Германии по-прежнему любят.

Майор (2013)

Криминальная драма, снятая Юрием Быковым, о череде трагических событий, запущенной из-за роковой неосторожности. Картина считается одним из лучших фильмов режиссера и отмечена как критиками, так и зрителями в России. Фильм демонстрировался на Каннском фестивале 2013 года и получил множество международных премий. А в 2018 году Netflix выпустил мини-сериал «7 секунд», основой которого стала сюжетная завязка «Майора».

Интерны (2010)

Сериал о молодых врачах, попавших на обучение к строгому, но обаятельному тирану Быкову, целых 6 лет не сходил с экранов страны. Несмотря на частые обвинения в повторении американского сериала «Клиника», «Интерны» нашли своего зрителя и долгие годы держались силой народной любви. Не менее хорошо у себя на родине был встречен литовский ремейк сериала Rezidentai. Он почти полностью повторяет сюжет оригинала и количество выпущенных серий. Также права на адаптацию были куплены одним каналом из Китая, но после заключения сделки новой информации о версии из Поднебесной не появлялось.

Ирония судьбы, или С легким паром! (1975)

Легендарная комедия Эльдара Рязанова не нуждается в представлении. Она стала незаменимым атрибутом новогодней ночи, а знаменитые песни знают наизусть миллионы. Фильм был отмечен множеством государственных премий СССР. На англоязычном аналоге «КиноПоиска» IMDb у «Иронии судьбы» очень высокий рейтинг и масса положительных рецензий. Но самым необычным фактом биографии фильма по праву можно считать ремейк из... Индии. В 2013 году на экраны страны вышла картина «Я люблю Новый год», которая в точности повторяет сюжет советского оригинала. Индийские продюсеры никаких комментариев ситуации не дали.

...А зори здесь тихие (1972)

Военная драма о подвиге девушек-зенитчиц считается классикой советского военного кино. Большинство респондентов, которые участвовали в опросе на тему любимых фильмов о Великой Отечественной войне, поставили «А зори здесь тихие» на 1-е место. Картина даже номинировалась на «Оскар» как лучший иностранный фильм. А вот в 2009 году в Индии вышел фильм под названием «Доблесть». В нем рассказывается о военном инструкторе и его курсантках, задачей которых стала охрана спутника. Естественно, им захотели помешать наемники. И разумеется, фильм собрал в себе все прелести индийских боевиков. На заявление о плагиате создатели никак не отреагировали.

Садко (1952)

А вот здесь крайне занимательная история. Картину о герое-гусляре не переснимали, но она приобрела совершенно другой смысл благодаря новому сценарию озвучки и монтажа. Американская версия получила название «Волшебное путешествие Синдбада». Имена героев, съемочной группы и города также были заменены на английские. Все это работа продюсера Роджера Кормана и сценариста Фрэнсиса Форда Копполы, которого вы можете знать по фильмам «Крестный отец», «Апокалипсис сегодня» и другим. Кстати, сам фильм вы можете посмотреть здесь.

Бонус: Чебурашка в Японии

Существо из коробки с апельсинами настолько покорило жителей Японии, что право на показ и производство мультфильмов о нем куплено вплоть до 2023 года. А товары, изображающие Чебурашку, просто заполонили японские магазины. Продается все — от игрушек в виде зверька до любого предмета одежды с его портретом.