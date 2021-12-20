9 реальных фактов о пиратах, узнав которые вы по-другому взглянете на Джека Воробья и его команду

Джек Воробей, точнее капитан Джек Воробей, если бы существовал на самом деле, и правда мог бы выглядеть очень гламурно: пираты обожали модные вещи и аксессуары. И, скорее всего, для него действительно кусок старой карты был бы дороже целого сундука золота. А вот Дейви Джонс вряд ли стоял во главе ватаги морских разбойников. Более вероятно то, что он был либо нечистым на руку трактирщиком, либо незадачливым матросом, постоянно падающим за борт из-за своей близорукости.

Мы в AdMe.ru обожаем фильмы о пиратах и, конечно, с удовольствием узнаем что-то новое о джентльменах удачи. И вот новая порция крутых и неожиданных фактов о морских разбойниках. А в конце мы добавили бонус о том, как повел себя Юлий Цезарь, когда ему довелось побывать в пиратском плену.

Веселый Роджер мог быть красным

Историки до сих пор ломают голову над происхождением названия «Веселый Роджер» — именно под этим именем известен пиратский флаг с черепом и перекрещенными под ним костями. Некоторые утверждают, что термин происходит от французского словосочетания Joli Rouge, которое переводится как «ярко-красный». Корсары, которые состояли на королевской службе и должны были поднимать государственные флаги, во время атаки использовали черный сигнальный флаг — это означало предъявление ультиматума. Если противник не сдавался, нападающие поднимали красный флаг. Позже английские моряки переделали французское Rouge в более привычное для них слово Roger, а Joyeux в Jolly, то есть «веселый».

Драки на корабле — табу

В кино мы часто видим, как члены экипажа под черным флагом выясняют между собой отношения, применяя физическую силу. В реальности же такое случалось редко. Дело в том, что в пираты, как правило, шли не самые дисциплинированные люди. И, чтобы не возникло хаоса, разрабатывались кодексы, регламентирующие поведение команды. Один из таких кодексов запрещал драки на борту корабля. Если 2 пирата ссорились, им приходилось ждать, когда они попадут на сушу, и уже там решать свои проблемы.

Карты для джентльменов удачи были дороже сокровищ

Пираты, конечно, любили сокровища: кто же их не любит. Но особо ценной добычей для них были карты. Многие из джентльменов удачи владели грамотой и описывали свои «подвиги». Например, в конце XVII века Бартоломью Шарп писал в отчетах, что его главной добычей стало не золото и не серебро, а атлас испанских морских карт. Позже Шарп заказал красочно иллюстрированную копию украденного атласа на английском языке и подарил ее королю Англии.

Пиратов Карибского моря назвали в честь шашлыков

Пиратов Карибского моря называли буканьерами за их любовь к мясу, копченному или жаренному на деревянной раме, которую аборигены Центральной Америки называли «букан». Именно от этого слова произошло знакомое и любимое многими «барбекю». Получается, что грозные джентльмены удачи, о которых снято столько фильмов, получили название в честь шашлыка. Изначально буканьерами называли безземельных охотников на кабанов и на крупный рогатый скот в практически необитаемых районах Тортю и Гаити. Пойманную добычу они коптили на букане и продавали пиратам. Позже и сами морские разбойники стали зваться буканьерами.

Морские разбойники и правда любили щегольски одеваться

Облачение пиратов было довольно простым, но многие джентльмены удачи стремились выделиться, надевая дорогую одежду и богато украшая себя аксессуарами. Некоторые выглядели как новогодняя елка из принципа: таким образом они протестовали против закона о роскоши, принятого королевой Англии Елизаветой I. Статут Ее Величества определял, какую одежду следует носить людям каждого сословия. Пираты же в ответ на это стали носить наряды из тонких тканей и ярких цветов, что было дозволено лишь британской аристократии. Что касается обуви, подавляющее большинство пиратов на борту предпочитали работать босиком: так гораздо удобнее работать на канатных снастях. Ботинки носили в основном капитаны, первые помощники и высокопоставленные члены экипажа. Знаменитые треуголки действительно были популярны среди богатых пиратов в начале и середине XVII века, так как они не слетали при порывах ветра. Многие морские разбойники украшали головные уборы перьями и более дорогими аксессуарами, вплоть до драгоценных камней.

Жизнь на пиратских кораблях часто была более цивилизованной, чем жизнь на торговых судах

Моряки, работавшие на торговых судах, зачастую оказывались в довольно тяжелых условиях. На борту часто не хватало провизии, людей кормили несвежей пищей. Более того, в конце путешествия многих просто лишали жалованья. Жизнь пиратов в этом отношении была куда привлекательнее. Например, в одном из кодексов было прописано, что каждый член экипажа имеет право голоса по текущим вопросам, а также право на свежие продукты. А если во время плавания кто-то получал серьезную травму, угрожавшую его дальнейшей «карьере», он получал солидную пенсию.

Самым страшным пиратом в истории был Черная Борода

Эдвард Тич по прозвищу Черная Борода имел устрашающую репутацию. Растительность на его лице доходила до самых глаз и была непомерной длины. Перед сражениями он вплетал в свою бороду фитили и поджигал их, пугая до чертиков своих врагов. Однако, судя по всему, все это было исключительно ради шоу. Нет никаких свидетельств о том, что пират, которого называли самым страшным за всю историю, кого-то лишил жизни или причинял какой-то вред своим пленникам.

А его коллега Стид Боннет сбежал к морским разбойникам от жены

Стид Боннет, прозванный джентльменом пиратов, не имел ни малейшего представления о морском деле, но нанял работников на местной верфи, чтобы ему построили шлюп. Затем он нанял моряков и отправился разбойничать. Есть мнение, что Стид дошел до такой жизни из-за ворчания жены. Кстати, джентльменом его прозвали в том числе за то, что он, в отличие от других пиратов, исправно платил своим матросам зарплату вне зависимости от того, получилось ли вернуться из плавания с добычей или нет.

У Дейви Джонса был рундук, а не сундук

В фильмах «Пираты Карибского моря» фигурирует сундук Дейви Джонса, однако на самом деле это был рундук — именно такой термин используют моряки для корабельного ящика, закрывающегося на замок. Идиома «отправиться в рундук» означала морское дно — место упокоения многих моряков. А Дейви Джонс стал покровителем морской стихии в преданиях как мирных мореплавателей, так и пиратов. У исследователей есть несколько версий того, кто стал прототипом живого олицетворения стихии. По одной из них, легендарное имя носил пират, который в 30-х годах XVII века плавал в Индийском океане. Однако, по словам историков, он был не настолько известен, чтобы запомниться так надолго. По другой версии, Дейви Джонс был трактирщиком, который брал в плен клиентов и отправлял их служить на первые попавшиеся суда. По третьей, это был близорукий моряк, который из-за своего плохого зрения частенько вываливался за борт.

Бонус: Юлий Цезарь заставлял пиратов слушать свои стихи

Когда Юлию Цезарю было 25 лет, его взяли в плен пираты. Будущий император чувствовал себя как дома. Он командовал морскими разбойниками и требовал, чтобы они не мешали ему спать. Более того, римлянин заставлял пиратов слушать свои речи и стихи и обзывал их неграмотными, если те были недостаточно впечатлены.

А что вы думаете о пиратах? Может, не стоит писателям и кинематографистам романтизировать этот сомнительный род занятий? Или, напротив, почему бы и нет?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.