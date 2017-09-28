9 разгадок фильмов, которые понял далеко не каждый

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Бывают такие картины, после просмотра которых нужен еще один фильм — с подробным пояснением истинного смысла. И хотя в действительности такие картины обычно заставляют зрителей как следует раскинуть мозгами, мы в AdMe.ru решили немного облегчить вам задачу и разъяснить кое-какие моменты. Возможно, наше мнение отличается от вашего: смело делитесь им в комментариях!

Мама! (2017)

Помимо многих прочих смыслов, которые можно увидеть в этой напичканной метафорами картине, фильм по сути является символическим пересказом Библии. Герой Хавьера Бардема — Бог, героиня Дженнифер Лоуренс — Дева Мария, дом — Вселенная, в ней есть Рай (кабинет героя) и Ад с вечнопылающим огнем (подвал). Появляются и Адам с Евой, вкусившие запретный плод, их сыновья Каин и Авель, ну а потом происходят и остальные известные библейские события. В конце режиссер как бы обращается к зрителям: Человечество, сколько еще Мать-Природа будет это терпеть?

Прибытие (2016)

Главная хитрость фильма — заставить зрителей поверить, что события разворачиваются после смерти Анны, дочери главной героини. Это не так. Разгадав язык пришельцев, главная особенность которого — нелинейность, Луиза начинает воспринимать время иначе и обретает возможность увидеть свое будущее. Смирившись со своей судьбой, которая теперь ей хорошо известна, она выходит замуж за Иэна и рожает дочь.

Господин Никто (2009)

Философский смысл картины каждый может увидеть по-своему, но основной посыл заключается в следующем: выбор человека должен идти от сердца. Не под давлением обстоятельств или окружающих, а изнутри. Так, Немо, вспомнив все возможные варианты жизни, не выбирает между двух ограниченных вариантов, предложенных родителями, а идет третьим, собственным путем. Именно этот поступок приводит Немо к счастью, которое показано как встреча с Анной.

Под покровом ночи (2016)

Роман, который Эдвард прислал Сьюзан — это его месть бывшей жене. Для него потеря жены и нерожденного ребенка сопоставима с потерей, которую пришлось пережить герою его книги. В каком-то смысле он сравнивает Сьюзан с преступниками из своего произведения. Конечно, Эдвард и не собирался приходить на встречу со Сьюзан, он всего лишь хотел заставить ее пожалеть о своем выборе и сделать ей больно. В конце-концов героиня это понимает, но все-таки остается шанс, что она переосмыслила свою жизнь и у нее хватит сил вернуться к прежней себе.

Помни (2000)

Фильм рассказывает о действии закона равного возмездия — «око за око, зуб за зуб». Трагедия Леонарда — это искупление вины перед Сэмми Дженкинсом. Главный герой думает, что месть освободит его от боли, которую принесла смерть супруги, но это не так, и страдания становятся все сильнее. Только вот как быть, если Леонард как бы «вне времени»? Когда в последних кадрах мы видим, как он обнимает свою жену и на его груди появляется татуировка «Я сделал это», все становится на свои места: он обязательно справится.

Выживут только любовники (2013)

В этой картине можно увидеть несколько смыслов. Во-первых, проблема «горя от ума»: главные герои не только интеллектуально подкованы, но к тому же еще и бессмертны. Такой коктейль может наскучить кому угодно, и режиссер задает вопрос: быть может, счастье в качестве, а не в количестве? Во-вторых, только любовь друг к другу и любовь к жизни поможет жить дальше — и только это чувство спасает героев в вечности.

Донни Дарко (2001)

Это один из тех фильмов, которые каждый может понять по-своему, но среди множества версий есть и такая: это история о борьбе подростка с силами, влекущими его к смерти. Главный герой не хочет и не может признавать свое бессилие, и в результате он принимает свою смерть как самопожертвование во имя спасения мира.

Разрушение (2015)

Случайность — вот, пожалуй, главная движущая сила жизни и сюжета этого фильма. Случайностью стала смерть жены героя, случайностью стало осознание бесчувственности Дэвиса, случайность перезапустила его жизнь и она же свела его с Карен. В жизни нет сюжета, кроме того, которым мы сами ее наполняем. И буквально разбирая свою жизнь на кусочки, герой наконец-то осознает эту простую мысль.

Криминальное чтиво (1994) Убить Билла (2003, 2004)

Помните сцену в фильме «Криминальное чтиво», когда Миа рассказывает Винсенту, что снималась в пилоте сериала? По сюжету в нем было пять женщин-агентов: блондинка-командирша, японка — мастер кунг-фу, чернокожая девушка — эксперт-подрывник, обольстительная француженка и героиня Мии — самая смертоносная женщина с мечом в руках. Уж слишком похожи героини сериала на персонажей фильма «Убить Билла», а Невесту, выходит, играет Миа! Кажется, в титрах фильма стоило написать Миа Уоллес, а не Ума Турман.