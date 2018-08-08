9 примеров, когда знаменитые красотки выбрали себе в мужья обычных парней — и не прогадали

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Романы между знаменитостями давно не кажутся чем-то удивительным, но далеко не всегда известные актрисы и модели выбирают в себе мужья кого-то из номинантов на премию «Оскар». Частенько вторыми половинками оказываются люди, которые не стремятся к славе и популярности, но становятся хорошими мужьями и любящими отцами.

AdMe.ru решил рассказать несколько историй любви со счастливым концом, в которых известные на весь мир красотки сделали выбор в пользу обычных мужчин.

1. Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер

Рэнди и Синди познакомились во время съемок рекламы белья: молодой человек тоже пробовал свои силы в модельном бизнесе. Между ними завязался роман, но отношения в тот раз не сложились, а вот крепкая дружба осталась. Вскоре Синди вышла замуж за красавчика Ричарда Гира, но актер не был готов к детям. Брак распался. Тогда в жизни супермодели снова появился Рэнди: они опять сошлись, а вскоре Синди сама сделала предложение своему избраннику. Пара счастлива вместе вот уже 20 лет и воспитывает двоих детей с такой же потрясающей внешностью, как и у родителей: дочь Кайю и сына Прэсли. Супермодель советует всем девушкам начинать отношения с дружбы: «Страсть приходит и уходит, имеет свои взлеты и падения, но если вам по-настоящему хорошо с человеком, то крепче основы для прекрасных отношений вы не найдете.» Кстати, в шоу-бизнесе Рэнди работал совсем недолго: он вполне успешно занимался открытием клубов и ресторанов, а сейчас вместе с Синди и актером Джорджем Клуни развивает собственный бренд текилы.

2. Риз Уизерспун и Джим Тот

Первый брак актрисы был не слишком счастливым: ее муж, актер Райан Филипп, ревновал жену к успеху и популярности. После развода Риз осталась с двумя детьми. Вскоре актриса попробовала построить отношения с другим известным актером, Джейком Джилленхолом, но и здесь не сложилось. Как признавалась позднее актриса, она уже и не надеялась встретить свою любовь. Но знакомство с агентом по актерам Джимом Тотом перевернуло ее жизнь. Молодой человек также работал в киноиндустрии: он руководил своим агентством, но гораздо важнее карьеры для него было желание завести семью и детей. Джим помогает Риз совмещать домашние хлопоты и актерскую карьеру и всегда искренне радуется успехам жены. Вместе они уже 7 лет: воспитывают детей Риз от первого брака и общего сына.

3. Кира Найтли и Джеймс Райтон

Прошлые отношения Найтли завязывались в основном на съемочных площадках с коллегами по цеху, но не привели к семейной жизни. А вот случайное знакомство на вечеринке с клавишником британской группы Klaxons неожиданно закончилось хеппи-эндом. Забавно, но Кира и не подозревала о существовании этого коллектива. Джеймс, конечно, хорошо знал известную голливудскую актрису. У них оказалось много общего: любовь к футболу и длительным прогулкам, страсть к искусству. Джеймс быстро взял инициативу в свои руки: предложение руки и сердца стало неожиданностью для актрисы, но прозвучало заветное «да», и пара сыграла скромную свадьбу. Актриса вышла замуж в платье, которое уже было в ее гардеробе, а на торжестве было всего 11 близких людей пары. Они не любят часто появляться на публике, не ведут аккаунтов в соцсетях, наслаждается семейным уютом и воспитывают дочку по имени Эди.

4. Джулианна Мур и Барт Фрейндлих

Джулианна познакомилась с будущим мужем на съемочной площадке: Барт тогда снимал свой первый фильм «Тени прошлого», а Мур играла в нем главную роль. В то время она уже была известной актрисой, а вот Фрейндлих только-только начинал свою карьеру. Роман на работе был не в правилах этих двоих, да и разница в возрасте в 9 лет играла свою роль: они никак не могли решить, быть им вместе или нет. Но вскоре актриса забеременела, и все вопросы отпали сами собой. С тех пор пара не разлучалась: вместе они уже 22 года, воспитывают сына и дочь и заслуженно являются одной из самых крепких пар в Голливуде.

5. Натали Портман и Бенджамин Мильпье

Съемки картины «Черный лебедь» дались Портман нелегко: приходилось много времени заниматься балетом, из-за сложных съемок с эмоционально непростыми сценами актриса похудела и была истощена как морально, так и физически. Актриса тренировалась под чутким руководством главного хореографа картины Бенджамина Мильпье: они очень быстро понравились друг другу и стали встречаться. Пара сыграла тайную свадьбу, и уже на церемонию вручения премии «Оскар» Натали пришла вместе с супругом и будучи беременной: в тот день актриса получила заслуженную статуэтку за свою работу в «Черном лебеде». Ради мужа Натали даже согласилась покинуть любимый Нью-Йорк: сейчас пара живет в Париже вместе с двумя детьми, где Бенджамин руководит балетной труппой Парижской оперы.

6. Джессика Альба и Кэш Уоррен

Своего будущего мужа актриса встретила в 2004 году на съемках картины «Фантастическая четверка»: Кэш Уоррен работал там скромным помощником продюсера. Вряд ли он мог ожидать, что голливудская звезда обратит на него внимание, но их отношения завязались очень быстро, вскоре пара начала встречаться. Как рассказала актриса, между ними сразу пробежала искра, а звездный статус избранника никогда не имел для нее значения. В 2008 году Джессика и Кэш сыграли свадьбу. Актриса подарила супругу троих детей и стала сниматься гораздо реже, посвящая много времени семье. Супруг Джессики давно перестал быть обычным помощником на площадке и в настоящий момент работает продюсером документальных фильмов.

7. Джулия Робертс и Дэнни Модер

Обладательница самой красивой улыбки Голливуда встречалась с разными знаменитыми красавцами, но замуж вышла за простого оператора по имени Дэнни Модер. Они встретились на съемочной площадке фильма «Мексиканец», где Джулия, кстати, играла вместе с Брэдом Питтом. Пара вместе уже 18 лет: их союз называют одним из самых прочных браков в Голливуде, вместе они воспитывают троих детей. «За Дэнни я словно за каменной стеной. Он совершенно бескорыстный, любящий и заботливый», — говорит актриса.

8. Энн Хэтэуэй и Адам Шульман

К моменту знакомства Энн уже была известной и успешной актрисой, а Адам — никому не известным актером и рядовым жителем Нью-Йорка. Они познакомились на вечеринке общих друзей: в то время актриса переживала из-за разрыва с Рафаэлло Фолльери, который оказался мошенником и был приговорен к тюремному заключению. Энн и Адам быстро нашли общий язык и стали все больше времени проводить вместе, и неравенство в социальном статусе никак им не помешало. Спустя два года отношений Энн переехала в скромную квартиру Адама в Бруклине, а вскоре молодой человек сделал ей предложение и подарил кольцо собственного дизайна. Практически сразу после знакомства Адам оставил карьеру в кино и занялся дизайном ювелирных украшений, что с успехом делает по сей день. Пара поженилась в 2012 году и воспитывает сына по имени Джонатан.

9. Кейт Бланшетт и Эндрю Аптон