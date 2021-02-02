Чем так хорош «Узник Азкабана» и почему 3-я часть навсегда изменила вселенную Гарри Поттера

Фильм «Гарри Поттер и узник Азкабана» вышел на экраны в 2004 году. Состав работавшей над ним команды подвергся серьезным изменениям, а сюжет был значительно урезан. И тем не менее 3-я часть киносаги не раз признавалась лучшей как именитыми кинокритиками, так и обыкновенными зрителями.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, почему фильм «Узник Азкабана» принято считать самым выдающимся среди всех экранизаций романов о Гарри Поттере.

Новый режиссер — новый подход

Режиссеру первых двух картин о Гарри Поттере Крису Коламбусу удалось создать неповторимую атмосферу волшебного мира магов и заложить фундамент, на котором в дальнейшем были построены все части кинофраншизы. Однако, несмотря на оглушительный успех, Коламбус решил оставить режиссерское кресло, чтобы иметь возможность больше времени проводить с семьей, а не на съемочной площадке. Совместно с дирекцией киностудии было решено передать бразды правления новому режиссеру.

В результате тщательного отбора новой главой проекта стал мексиканский режиссер Альфонсо Куарон. На первый взгляд, он был далеко не самым лучшим кандидатом: прежде Альфонсо не читал ни одного из романов, написанных Джоан Роулинг, а его привычный стиль съемки отличался некой резкостью и даже нервозностью. Однако именно с приходом Куарона началась совершенно новая эра в производстве экранизаций книг о Гарри Поттере.

Творческое сотрудничество как ключ к успеху

Первым делом новоиспеченный режиссер наладил сотрудничество со всеми главными лицами, которые так или иначе влияли на судьбу проекта. У него сложились замечательные отношения с Джоан Роулинг. Это позволило Куарону быть более свободным в самовыражении, предлагать неожиданные режиссерские ходы и даже вводить в сюжет новых персонажей, не описанных в романе.

Альфонсо Куарон и Джоан Роулинг.

Альфонсо также нашел контакт со сценаристом Стивом Кловисом. Перед съемками они вместе прошлись по книге и выделили моменты, которые обязательно должны были быть экранизированы. В дальнейшем это значительно сократило время финальных правок. Вот почему в «Узнике Азкабана» так мало вырезанных сцен по сравнению с другими частями саги. С особым трепетом Куарон подошел к сотрудничеству с исполнителями главных ролей. Он дал им задание написать эссе, где каждый должен был описать своего персонажа от первого лица. Эмма Уотсон, как и положено настоящей отличнице, накатала аж 16 страниц подробнейшего анализа. Дэниел Рэдклифф написал лишь 1 скромную страницу. А Руперт Гринт и вовсе провалял дурака.

Цветовая схема как способ создать настроение фильма

Чтобы показать непростой переход из детства в тревожный подростковый мир, Куарон применяет оригинальные режиссерские приемы. Он кардинально изменил цветовую палитру картины, отдав предпочтение более темным оттенкам. Холодная сине-зеленая гамма иллюстрирует мир, из которого словно уходят детская радость и наивность. А вездесущий туман лишний раз подчеркивает неспокойное внутреннее состояние главных героев.

Новый дизайнер по костюмам Джени Темайм кардинально пересмотрела внешний вид Гарри, Рона и Гермионы. В этом фильме школьники носят не только строгие мантии, но и более привычные для нас вещи, такие как джинсы и толстовки. Это делает их ближе к зрителям и подчеркивает, что хотя герои и живут в волшебном мире, они все же являются обычными подростками со своими желаниями и проблемами.

Изменилась и цветовая гамма нарядов. Так, Гарри носит в основном вещи нейтральных оттенков — серого, голубого, черного. Это было сделано для того, чтобы подчеркнуть некоторую неуверенность Поттера в себе. Одежда Рона преимущественно теплых тонов, таких как коричневый, оранжевый, красный. Это намекает на крепкую связь персонажа с семьей. Заметнее всех изменилась цветовая схема Гермионы. Теперь она носит вещи розовых, синих и бежевых цветов. Таким образом, героиня как бы балансирует между такими разными Роном и Гарри, а в некоторых сценах ее яркий образ забирает все внимание зрителя на себя, заставляя его мысленно следовать за персонажем.

Движение времени в кадре. Как это сделано?

Виртуозно Альфонсо Куарон использует важный для фильма мотив времени, мастерски работает с глубиной кадра. В «Узнике Азкабана» в разы возросло количество сцен, снятых не с помощью тележек и установленных на них статичных камер, а непосредственно вручную. Благодаря этому происходящее на экране выглядит по-настоящему натуралистично и динамично.

В фильме присутствуют 3 долгие сцены, снятые одним планом без монтажных склеек: разговор Гарри с мистером Уизли в «Дырявом котле», беседа на мосту с профессором Люпином, а также судьбоносный запуск маховика времени. В последней из них режиссер совмещает съемку одним планом с компьютерной графикой, чтобы показать движение времени вспять. После того как Гермиона заводит маховик времени, камера следует за бегущими по коридору Гарри и Гермионой и, продолжая движение по заданной траектории, отделяется от них и проходит сквозь крутящиеся шестеренки часов прямо во двор. Симметричный вход в сцену совершается, когда Гарри и Гермиона возвращаются в башню, выполнив свою миссию во временной петле. На этот раз камера движется из двора через часы в коридор, по которому вновь бегут герои.

Еще один интересный момент. В сцене, где Гарри заходит в «Дырявый котел», за одним из столов сидит британский рок-музыкант Иан Браун, читающий «Краткую историю времени» Стивена Хокинга. В этой книге обсуждается возможность путешествий во времени. Довольно недвусмысленный намек на дальнейшие события картины.

Внимание к деталям как вишенка на торте

Нельзя не сказать о том, насколько скрупулезно Куарон поработал с деталями. Например, чтобы придать максимально омерзительный вид старшей сестре Вернона Дурсля, актрисе клеили крошечные усики, а на зубах закрепляли специальные клыки, которые при разговоре создавали небольшой оскал. Для сцены с улетающей в небо родственницей был создан полноценный надувающийся костюм из латекса, который весил около 23 кг.

Автобус «Ночной рыцарь», на котором Гарри отправляется в «Дырявый котел», вообще представляет собой гений инженерной мысли. Огромный 3-этажный автобус, мчащийся по оживленным улочкам Лондона, — это вовсе не графика. Магический транспорт был создан на самом деле. Для этого пришлось разрезать пополам парочку обычных автобусов и водрузить их один на другой. При обкатке «Ночного рыцаря» на улицах Лондона было выявлено, что из-за сложности конструкции скорость транспорта оставляет желать лучшего. Поэтому была применена хитрость: автомобили в кадре двигались как можно медленнее, а автобус лавировал между ними на своей максимальной скорости. Затем уже отснятый кадр убыстряли, тем самым получая иллюзию невероятно быстрого автобуса. Для съемки сцен внутри магического транспорта была создана специальная гидравлическая установка, которая раскачивалась под определенным углом, создавая в кадре реалистичное впечатление настоящей качки.

К слову, в оригинальных романах нет самого яркого пассажира автобуса — говорящей головы. Это целиком и полностью находка Альфонсо Куарона. Автор саги Джоан Роулинг даже жалела, что эта идея пришла в голову не ей, а режиссеру.

За счет чего гиппогриф и дементоры выглядят так реалистично?

Художникам фильма пришлось попотеть над созданием гиппогрифа. Работники дотошно изучали скелеты лошадей и птиц, консультировались с физиологами и ветеринарами, чтобы волшебное существо двигалось в кадре максимально естественно. Аниматорам приходилось переделывать сцены с Клювокрылом вновь и вновь, пока не был найден тот самый, наиболее реалистичный вид гиппогрифа.

Определенные трудности возникли и при создании дементоров. Никто из художников просто не знал, как они выглядят. На помощь вновь пришел Куарон. Режиссер придумал, что дементоры должны парить над землей. Отталкиваясь от этого, дизайнеры стали предлагать различные варианты эскизов. Основным концептом образа дементора стала мантия. Режиссер настаивал на том, что персонажа нужно было сделать вручную, без помощи компьютерной графики. Это вызвало дополнительную сложность: художники ломали голову над тем, как заставить мантию медленно развеваться на ветру. В итоге работники обратились за помощью к профессиональному кукловоду, который продемонстрировал занятную технику: модель дементора погружали в воду, где снимали ее в замедленной съемке. Так движения мантии выглядели неспешными и завораживающими. Основываясь на этом опыте, художники приняли решение нарисовать дементоров с помощью анимации.

Как в кадре работали с животными?

Ко всему прочему, для съемок фильма был создан специальный отдел по работе с животными. Вороны на огороде, летучие мыши в хижине Хагрида были не только настоящими, но и дрессированными. Для участия в картине их привозили буквально со всего света. Но особое внимание, конечно, уделялось питомцам главных героев: коту Живоглоту и крысе Коросте. Гримеры регулярно тратили уйму времени на то, чтобы превратить ухоженного кота в неряшливого оборванца. Для этого они постоянно вычесывали животное, а затем скатывали из шерсти специальные комочки и крепили их к шубке кота с помощью специальных прищепок. Кроме того, чтобы кот выглядел более угрюмым, на его мордочку наносили коричневые тени. На глаза питомца капали особую смесь, которая имитировала болезненную влажность. С Коростой все было иначе. В большинстве сцен участие принимала не живая крыса, а ее роботизированная копия. Реальное животное снималось лишь в крупных планах. Делалось это не только из-за любви Куарона к животным, но еще и для того, чтобы сделать крысу более заметной в кадре: механическая модель питомца была примерно в 3 раза больше оригинала.

Новые персонажи покорили сердца зрителей

Украсили картину и новые, безупречно подобранные актеры. Это и неподражаемый Гэри Олдмен в роли Сириуса Блэка, и Дэвид Тьюлис в роли профессора Люпина, и Тимоти Сполл в роли предателя Питера Петтигрю, и, конечно же, Эмма Томпсон в роли чудаковатой профессора Трелони.

В 3-й части на смену почившему Ричарду Харрису, исполнявшему роль директора Дамблдора, пришел Майкл Гэмбон. Многие фанаты были возмущены такой заменой, поскольку актер открыто признавался в том, что не читал книг о Гарри Поттере. Кому-то же глава школы в исполнении Гэмбона, напротив, кажется более живым и близким.

В чем все-таки заключается секрет успеха фильма?

«Узник Азкабана» выглядит скорее вдумчивым взрослым кино, нежели наивной детской сказкой. «Конфетная» магия сменилась суровым магическим реализмом. И все же, несмотря на откровенно мрачный тон и поднимаемую непростую тему взросления, 3-я часть кажется одной из самых светлых экранизаций франшизы. Зритель видит, что мир волшебников, как и мир людей, не идеален. Местами он даже по-житейски комичен: министр магии вляпывается в лужу; Дамблдор, задумавшись, хлопает Рона по ноге в гипсе; Хагрид, готовясь к уроку, надевает нелепый галстук; профессор Трелони, предсказывая будущее, спотыкается о собственный столик; даже портреты, развешанные по стенам Хогвартса, — и те ночью любят поспать, как обычные люди.

Альфонсо Куарон, с его художественной смелостью и режиссерской изобретательностью, во многом обогатил и расширил вселенную «Гарри Поттера». Он, по словам обозревателя Кристофера Орра, настоящий «кинематографический волшебник, который привнес во франшизу „Поттера“ то, чего так не хватало в двух предыдущих фильмах: магию».