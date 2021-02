Чем так хорош «Узник Азкабана» и почему 3-я часть навсегда изменила вселенную Гарри Поттера

Новый режиссер — новый подход

Творческое сотрудничество как ключ к успеху

Цветовая схема как способ создать настроение фильма

Движение времени в кадре. Как это сделано?

Внимание к деталям как вишенка на торте

За счет чего гиппогриф и дементоры выглядят так реалистично?

Как в кадре работали с животными?

Новые персонажи покорили сердца зрителей

В чем все-таки заключается секрет успеха фильма?

Фото на превью Harry Potter and the Prisoner of Azkaban / Warner Bros. Pictures