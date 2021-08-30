9 случаев, когда актеры и актрисы из «Гарри Поттера» не были похожи на книжных персонажей. Мы рискнули это исправить

Во вселенной Гарри Поттера существуют сотни персонажей, которые были детально прописаны Джоан Роулинг, создательницей волшебного мира. Но при экранизации режиссеры вносили свои коррективы и часто выбирали актеров, опираясь лишь на собственные представления и вкусы.

Поэтому мы в AdMe.ru и пришли в замешательство, когда сравнили героев, которых видели на экране, с теми, что придумала автор. В бонусе мы объясним, почему мейн-кун в роли Миссис Норрис — явно неудачное решение киношников.

Джинни Уизли

Если бы создатели фильма проявили дотошность и проводили кастинг в соответствии с книжным описанием Джинни Уизли, то ее внешность на экране была бы другой. В книгах девушка имеет традиционные для семейства Уизли огненно-рыжие волосы, веснушчатое лицо и яркие карие глаза.

Виктор Крам

Болгарский актер Станислав Яневский исполнил роль звезды квиддича и участника Турнира Трех Волшебников. Его герой получился фактурным и привлекательным, но совершенно непохожим на того Крама, каким его видела писательница Роулинг. Ведь если следовать написанному, то парень должен быть худым, иметь тусклую кожу, большой изогнутый нос и густые черные брови.

Мадам Максим

Внешность книжной мадам Максим, директора французской школы Шармбатон, отличается от внешности, которую получила героиня на экране. Так, у женщины, если следовать фантазии Джоан Роулинг, должны быть большие черные глаза, красивое лицо с оливковой кожей, большой орлиный нос и массивные руки.

Гораций Слизнорт

Профессор Слизнорт, в чей круг доверия так настойчиво пытался проникнуть Гарри, один из тех персонажей саги, которых читатели представляют себе иначе, чем режиссер. Слизнорт у Роулинг — это невысокий, лысый, чрезвычайно полный мужчина с пышными усами. Но все эти характеристики совершенно не соответствуют образу Джима Бродбента, который сыграл профессора Слизнорта в фильме.

Рита Скитер

Журналистка Рита Скитер в своей работе частенько прибегала к вымыслу и подтасовке фактов, не стесняясь переходить не только этические, но и правовые границы. Внешность Риты в книге не так миловидна, как в фильме. По замыслу Роулинг, у женщины лицо с тяжелой челюстью, толстые пальцы и неизменный хищный малиновый маникюр.

Артур Уизли

Отец большого семейства и честный служащий Министерства магии Артур Уизли тоже относится к персонажам, внешность которых создатели фильмов переосмыслили. Так, в книге мужчина постоянно носит очки, которых лишился в экранной версии. Еще Артур описывается высоким и худым, а на экране мы увидели персонажа с совершенно другими физическими данными.

Пэнси Паркинсон

За 8 частей саги сменилось 5 актрис, которые исполняли роль Пэнси Паркинсон. Например, в фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана» в образе Пэнси форму Слизерина примерила Женевьев Гонт. Хотя Джоан Роулинг в каждой книге говорит о непривлекательности этой ученицы и ее внешнем сходстве с мопсом, в фильме Пэнси довольно симпатична и уж точно не выглядит отталкивающе.

Аргус Филч

Аргус Филч — смотритель замка Хогвартс. Это вспыльчивый пожилой мужчина, который лишен магических способностей, хотя и родился в семье волшебников. Джоан Роулинг наделяет своего книжного персонажа седыми волосами, но в фильме этот момент почему-то был проигнорирован.

Флер Делакур

Флер Делакур как в книге, так и в фильме хороша собой и с легкостью очаровывает окружающих. Но все же внешность исполнившей роль актрисы отличается от замысла писательницы Роулинг. У девушки должны быть серебристо-светлые волосы, которые она вместе со своей красотой унаследовала от бабушки-вейлы. Прическа — одна из ключевых характеристик, которая в книге выдает важное для раскрытия персонажа родство с вейлами.

Бонус: Миссис Норрис

Кошка завхоза Филча — это его верная помощница, которая, как кажется школьникам, всегда сигнализирует хозяину о проделках и шалостях, если становится их свидетельницей. Джоан Роулинг говорит, что животное тощее, серого цвета и имеет желтые глаза. Но по непонятным причинам в фильме роль Миссис Норрис исполняли далекие от таких описаний симпатяги мейн-куны, на которых просто невозможно злиться.