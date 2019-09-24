9 пар советских и российских актрис, которые похожи настолько, что начинаешь думать об их родстве

9 45 11 8k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Вы никогда не замечали сходство некоторых российских актрис с их коллегами, которые снимались еще во времена СССР? А вот мы, пересмотрев классику и познакомившись с яркими новинками российского кинематографа, обратили на это внимание и даже начали сомневаться в отсутствии у этих талантливых женщин родственных связей. Однако установили, что все артистки, которых мы представили ниже, никак не связаны между собой кровными узами.

AdMe.ru собрал в статье 9 похожих между собой советских и российских актрис и заодно решил напомнить вам об их самых ярких ролях.

1. Надежда Румянцева и Ольга Кузьмина

В фильмографии народной артистки РСФСР Надежды Румянцевой насчитывается более 100 работ. Молодая актриса Ольга Кузьмина пока не может похвастаться таким количеством картин, но вполне может претендовать на звание двойника Надежды Румянцевой. Известность Ольге принесла роль Насти Фоминой в одном из самых популярных российских сериалов «Кухня».

2. Светлана Немоляева и Елена Захарова

Ольга Рыжова из «Служебного романа», мадам Зизи из «О бедном гусаре замолвите слово», Ольга Ларина из «Евгения Онегина» — все эти роли были блистательно сыграны неподражаемой Светланой Немоляевой. Многие говорят о сходстве с ней другой актрисы — Елены Захаровой, которая начала свою карьеру в 1992 году с фильма «Емеля-дурак». Самая популярная работа Захаровой — роль Полины Сергеевны в сериале «Кадетство».

3. Любовь Полищук и Яна Троянова

Творческий пути Любови Полищук начался в 1974 году с небольшой роли девушки на приеме у баронессы в картине «Скворец и Лира». Яна Троянова, у которой прослеживается внешнее сходство с народной артисткой РФ, начала сниматься в кино относительно недавно — в 2009 году. Тогда ей досталась главная роль в картине «Волчок».

4. Любовь Орлова и Ингеборга Дапкунайте

Любовь Орлова — представительница старинного дворянского рода. В ее фильмографию входят картины, которые уже стали классикой: «Цирк», «Волга-Волга», «Весна». Ну а внешним сходством с этой большой актрисой может похвастаться заслуженная артистка Литовской ССР Ингеборга Дапкунайте.

5. Ольга Аросева и Ирина Пегова

Более полувека Ольга Аросева была ведущей актрисой Московского академического театра сатиры и снялась более чем в 100 ролях в кино. Современная российская актриса Ирина Пегова, фильмография которой насчитывает более 70 работ, уж очень напоминает эту легендарную артистку.

6. Люсьена Овчинникова и Екатерина Шпица

Молодая и перспективная актриса Екатерина Шпица окончила Пермский институт культуры (факультет искусств, актерское отделение). Она была занята в таких картинах, как «Метро», «Поддубный», «Экипаж». Многие ее сравнивают с блистательной Люсьеной Овчинниковой — звездой таких советских картин, как «Девчата», «Женщины» и «Большая перемена».

7. Анна Самохина и Юлия Зимина

Первую главную роль в кино Анна Самохина сыграла в 1987 году в «Узнике замка Иф». Юлия Зимина, которая внешне во многом напоминает знаменитую актрису, сегодня более всего известна как телеведущая передачи «Доброе утро» на «Первом канале». Зрителям она запомнилась своей ролью в сериале «Кармелита».

8. Евгения Симонова и Любовь Аксенова

Общие черты во внешности прослеживаются у Евгении Симоновой и Любови Аксеновой. Большинству зрителей Евгения Симонова запомнилась по ролям в фильмах «Афоня», «Обыкновенное чудо», «Школьный вальс». Ну а ее коллега Аксенова — блестящей игрой в сериале «Мажор», фильмах «Селфи» и «Салют-7».

9. Марина Неелова и Екатерина Волкова

Наиболее известными работами Марины Нееловой стали роли в фильмах «Монолог», «Дамы приглашают кавалеров», «Осенний марафон» и «Дорогая Елена Сергеевна». Поклонники советской актрисы отмечают внешнее сходство Марины Мстиславовны с другой российской актрисой — Екатериной Волковой, сыгравшей в таких фильмах и сериалах, как «Анна Каренина», «КГБ в смокинге», «Next 2», «Next 3», и других.