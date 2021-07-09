9 пар из советского кино, на которые мы раньше равнялись, а теперь смотрим другими глазами

Мы с любовью и ностальгией пересматриваем советские фильмы. Тем не менее отношения некоторых кинопар сложно назвать идеальными, а даже наоборот — сложными и токсичными. И в нынешнее время эти несовершенства особенно заметны, а современный зритель видит их совсем в другом свете.

Мы в AdMe.ru пересмотрели культовые картины и попытались разобраться, какие отношения в советских фильмах сложно назвать здоровыми.

Василий и Надежда — «Любовь и голуби»

«Любовь и голуби» — фильм, который знает наизусть почти каждый. Но есть моменты, которые мы упускаем. По мнению некоторых зрителей, Василий — бесхребетный человек, у которого нет чувства собственного достоинства. Его жена Надежда является откровенно стервозной личностью, которая всем недовольна и все время пытается унизить своего мужа. Дети, не считая младшей дочки, не воспринимают отца всерьез. Василий на собственные заработанные деньги не имеет права купить себе голубей. Супруги живут вместе уже довольно долго, и за это время Надя успела привыкнуть к мысли, что Василий от нее никуда не денется и они будут жить долго и счастливо до гробовой доски. Эта привычка со временем заменила ей саму любовь, которую она когда-то принимала от мужа. Они так прочно вошли в жизнь друг друга, что их отношения покрылись известковым налетом. Сначала Василий нашел отдушину в голубятне, а затем и вовсе в другой женщине — интересной собеседнице. После измены Василия больше всех достается младшенькой Ольке, любимице отца. Тем не менее герои сумели преодолеть трудности и снова быть вместе.

Надя и Ксан Ксаныч — «Девчата»

Тосе отношения Нади и Ксан Ксаныча кажутся странными, ведь мужчина такой «облезлый». Однако нас они смущают по другой причине. Кажется, что послушная и тихая Надя вовсе не любит своего жениха. Почему же тогда она соглашается выйти за него замуж? А она и не должна была. В первоначальной версии в конце фильма Надя отказывает Ксан Ксанычу. Но сцену вырезали, а зрители так и не узнали о том, что девушка пошла против давления общества и наплевала на страх остаться старой девой. Из-за такого решения режиссеров Инна Макарова, сыгравшая Надю, даже не пришла на премьеру картины.

Клава и Сережа — «В моей смерти прошу винить Клаву К.»

Фильм о первой любви снят по повести. С первого дня в садике Сережа влюблен в Клаву и бегает за ней хвостиком, а ей плевать. К Сереже она относится снисходительно, ведь он помогает ей в школе и постоянно делает подарки. Однако ситуация меняется, когда дети вырастают. Сережа откровенно ревнует девушку к другим парням, а для Клавы он лишь игрушка, уже изрядно надоевшая. Молодой человек пытается вернуть себе внимание возлюбленной, но та все больше выказывает желание порвать с ним. Фильм, в отличие, к примеру, от «Вам и не снилось...», не заканчивается хеппи-эндом. Но так ли это плохо? Клава нашла парня, который «подарил ей ее, а не себя», а Сережа, возможно, будет с Таней, которая давно и сильно его любит, — на это указывает продолжение книги.

Оксана и Вакула — «Вечера на хуторе близ Диканьки»

Оксана — красивая девушка, которая знает себе цену и ищет «самого лучшего молодца на свете». Над Вакулой девушка подшучивает, заставляя его ревновать. Кузнец же без ума от возлюбленной и готов ради нее на все. Этим Оксана и пользуется, отправляя его «за черевичками, которые носит сама царица». В конце концов Вакула отправляется в опасное путешествие, из которого рискует не вернуться. А Оксана понимает, что любит его независимо от черевичек. Вовремя, что сказать.

Женя и Надя — «Ирония судьбы, или С легким паром»

Женя Лукашин живет с мамой, у него есть невеста Галина. Несколько лет они встречались, мужчина не решался жениться, но в Новый год герой встретил новую любовь — Надю. Только той же Надежде он беспрестанно хамит, и, как выясняется, это его нормальное поведение: он сам рассказывает, как испортил свадьбу своему лучшему другу. Женя постоянно кричит на Надю, обзывает ее мегерой и требует, чтобы она его пожалела, — классическое поведение маменькиного сынка. Женя никак не может взять на себя ответственность за ситуацию и отказывается уходить из квартиры. И, несмотря на возникшие чувства, в конце концов мужчина сбежал обратно к маме, где требует, чтобы его снова пожалели. В итоге Надя приехала к любимому. Выходит, для своего счастья Женя самостоятельно не сделал совершенно ничего, кроме как напился.

Ольга и Вадим — «Зимняя вишня»

На протяжении всех 3 фильмов Вадим держит Олю при себе, устраивая ей постоянные эмоциональные качели в стиле «люблю — не люблю». Сначала он не дает девушке выйти замуж, затем играет ее чувствами, заводит молодую пассию... Ольга же преданно следует на ним и всячески ему помогает, проявляя признаки зависимого поведения. В итоге после стольких лет мучений герои все-таки будут жить своим «выстраданным счастьем». Но вот в реальной жизни персонаж Соломина мог так никогда и не уйти от жены, и тогда девушка осталась бы одна.

Игорь и Вера — «Влюблен по собственному желанию»

Бывший спортсмен-велосипедист, а ныне опустившийся от беспросветных кутежей, но обаятельный мужчина Игорь и внешне невзрачная сердечная девушка-библиотекарь Вера заключают между собой соглашение: с помощью самовнушения влюбиться друг в друга. Кажется, что план хороший, если не принимать во внимание гадости, которые Игорь постоянно говорит Вере («За что зацепиться? Ни сучка, ни задоринки, ни бугорка, ни впадинки! За что же умненьких природа обижает?»). Изначально Вера находится в невыгодном положении и постоянно извиняется, даже если не виновата. В кино героев ждал счастливый конец: они наконец разглядели друг друга и решили быть вместе. Но неизвестно, смогли бы они сохранить теплые отношения, если бы история произошла в реальной жизни.

Карл Фридрих Иероним и Марта — «Тот самый Мюнхгаузен»

Мюнхгаузен — веселый, харизматичный и смелый персонаж. Однако помимо этого у барона есть и отрицательные стороны. Мюнхгаузен уже давно живет с девушкой Мартой, но жениться на ней не спешит, ведь он уже женат. Помимо сложностей с разводом Карл манипулирует Мартой, то сначала признаваясь в любви, то обесценивая. В целом своего барон добивается обвинениями и шантажом, постоянно заставляя девушку верить его историям. При этом она уже не совсем понимает, какая реальность настоящая, потому что обе кажутся ей одинаково абсурдными.

Ассоль и Грей — «Алые паруса»

На самом деле в этой истории странно все: и девушка, которая поверила рассказам старика, и молодой Грей — богатый наследник, который так и рвется в море. Но самыми странными кажутся отношения Ассоль и Грея: они строятся на лжи. Совершенно случайно молодой человек оказался в городке и услышал историю об алых парусах. Он решил воплотить сказку в жизнь и увезти Ассоль (которую на тот момент видел только спящей) в дальние дали. По закону жанра молодые будут счастливы. Но всегда ли девушка, ждущая принца на белом коне (читайте: ждущая алые паруса), получает желаемое?