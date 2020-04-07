9 пар актеров, которых мы вряд ли еще раз увидим в одном фильме. А жаль

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Знаменитости — такие же люди, и они тоже могут совершать ошибки на работе или вести себя с коллегами слишком дерзко. Порой даже доходит до драки, и тогда их партнерам по съемочной площадке приходится действительно несладко.

AdMe.ru разузнал о том, что конфликты некоторых звезд не разрешились даже спустя десятилетия. Хотя некоторым героям нашей статьи все же удалось остаться друзьями.

Мерил Стрип и Николь Кидман

Когда к съемкам 2-го сезона «Большой маленькой лжи» присоединилась Мерил Стрип, коллеги актрисы заметили некоторую напряженность между ней и Николь Кидман. Скорее всего, причина была в том, что обе эти знаменитые женщины привыкли играть ведущие роли и сработаться им было не так просто. Тем не менее и Николь, и Мерил повели себя как профессионалы высокого класса. Несмотря на то что фактически между ними шла борьба за лидерство на съемочной площадке, они сохранили хорошие отношения, и мы надеемся, что у них еще будут совместные проекты.

Ричард Гир и Сильвестр Сталлоне

В 1974 году Гир и Сталлоне должны были вместе сыграть в низкобюджетном фильме «Лорды из Флэтбуша». На съемках актеры не очень ладили, а однажды дело дошло до драки. Причиной стал неудавшийся совместный перекус, во время которого Гир заляпал брюки Сталлоне горчицей. И хотя с момента ссоры прошло уже несколько десятилетий, эти двое до сих пор не помирились.

Уилл Смит и Джанет Хьюберт

На съемках сериала «Принц из Беверли-Хиллз» у Джанет Хьюберт были разногласия со многими актерами. В их числе и Уилл Смит, который сыграл племянника ее героини. Актриса покинула шоу после 3 сезонов, а когда ее попросили прокомментировать возможность воссоединения со старым составом в ремейке сериала, она сказала, что никогда не будет работать с Уиллом Смитом.

Джеймс Франко и Тайриз Гибсон

Тайриз Гибсон заявил, что никогда не снимется в одном фильме с Джеймсом Франко. Актеры уже работали вместе: они сыграли 2 непримиримых соперников в драме 2005 года «Поединок». Во время съемок сцен на боксерском ринге Франко так вживался в роль, что начинал колотить Тайриза Гибсона по-настоящему. Вполне понятно, что работы с ним актер теперь избегает.

Брюс Уиллис и Сибилл Шеперд

Сериал «Детективное агентство „Лунный свет“», последний эпизод которого вышел на экраны 30 лет назад, зрители и сейчас вспоминают с теплотой. И все благодаря тому, что Брюс Уиллис и Сибилл Шеперд настолько правдиво сыграли влюбленных. Актерам приписывали роман и в жизни, но на самом деле работалось им друг с другом довольно тяжело. Шеперд тогда уже была известной актрисой, а карьера Уиллиса только начиналась, и актрисе казалось, что новичок слишком сильно тянет одеяло на себя, отбирая у нее часть славы. В конце концов лента «Детективное агентство „Лунный свет“» оказалась единственным совместным проектом Уиллиса и Шеперд.

Мартин Лоуренс и Тиша Кэмпбелл

Мартин Лоуренс и Тиша Кэмпбелл сыграли пару в довольно популярном в 90-е годы сериале «Мартин». Однако шоу закрыли в 1997-м, после того как актриса обвинила своего партнера в жестоком обращении. К слову, позже она отозвала свой иск. Спустя более чем 20 лет после случившегося Мартин Лоуренс говорит, что не держит зла на Тишу Кэмпбелл и по-прежнему считает ее своим другом.

Шайа Лабаф и Алек Болдуин

Шайю Лабафа исключили из актерского состава бродвейской пьесы «Сироты», после того как он в буквальном смысле стал преследовать Алека Болдуина и провожал его до самого дома после репетиций. И он продолжал это делать даже после своего увольнения. Лабаф объяснил это тем, что сначала хотел вжиться в роль своего персонажа, который должен был всячески доставать героя Болдуина, а потом долго не мог отвлечься от пьесы. В конце концов Алек Болдуин простил своего коллегу и актеры помирились.

Чад Майкл Мюррей и София Буш

София Буш и Чад Майкл Мюррей сыграли влюбленных в сериале «Холм одного дерева». А потом они поженились, но очень скоро развелись. Их брак уже распался, но им все равно приходилось ежедневно сталкиваться на съемочной площадке. София Буш признается, что в то время ей было очень тяжело и она долго не могла обрести душевное равновесие.

Ариана Гранде и Виктория Джастис