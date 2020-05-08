9 отечественных актеров, которых вы вряд ли видели молодыми. А они были еще теми красавцами и красотками

31 10 13 16k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Некоторые актеры, кажется, всегда были умудрены опытом. Мы совсем не помним их юными и беззаботными. Иногда дело в том, что актер настолько сильно изменился с юности, что мы просто не припоминаем его на заре карьеры. А иногда заслуженная слава находит звезду уже в зрелом возрасте.

AdMe.ru нашел ранние фотографии отечественных любимцев публики и от души полюбовался ими.

1. Владимир Этуш

Планам Владимира Этуша стать актером помешала Великая Отечественная война. В 1943 году молодого лейтенанта ранили, и он смог вернуться в Щукинское училище. В кино актер попал, когда ему было уже за 30, а роль товарища Саахова в «Кавказской пленнице» он сыграл, когда ему было за 40.

2. Яна Троянова

Яна Троянова играет в театре с середины нулевых годов, но настоящей звездой актриса стала после выхода сериала «Ольга», где она исполнила главную роль. На тот момент ей было 43 года.

3. Елена Валюшкина

Немногие узнали в суровой комендантше из сериала «Универ. Новая общага» хрупкую и нежную Марию из «Формулы любви», не побоявшуюся поехать с графом Калиостро, чтобы вылечить папеньку. Дело в том, что актриса Елена Валюшкина долгое время предпочитала театр кинематографу, поэтому мы не могли наблюдать, как она меняется. Кстати, несмотря на серьезные перемены во внешности, звезда остается красавицей, не правда ли?

4. Юрий Яковлев

Юрий Яковлев был одним из самых востребованных актеров советского кино, но его юность была отдана театру. Все потому, что приемная комиссия во ВГИКе сочла его внешность некиногеничной, и абитуриент пошел учиться в Щукинское училище. Первой крупной ролью актера стала роль князя Мышкина в фильме «Идиот», Яковлеву было уже 30 лет.

5. Роза Хайруллина

Роза с детства мечтала стать актрисой. Еще в студенчестве она начала играть в казанском театре и именно с его сцены вдохновила юную Чулпан Хаматову на то, чтобы выбрать актерскую карьеру. В кинематограф актриса попала только в 2008 году — ее пригласили сыграть эпизодическую роль в сериале «Иван Грозный». Тогда ей было 47 лет. А настоящая слава нашла Розу после выхода ситкома «Ольга» в 2016-м.

6. Марина Федункив

Марина Федункив запомнилась зрителям как мама Коляна из «Реальных пацанов» — сериал вышел на экраны в 2010 году. А в кино актриса, как и многие ее коллеги, попала через КВН — в 2002 году ее команда «Добрянка» вышла в Высшую лигу.

7. Алексей Серебряков

В кинематограф Серебряков попал еще ребенком — он играл в сериале «Вечный зов». Долгое время он предпочитал театр кинематографу. В 2000 году актер сыграл криминального авторитета Олега Званцева по кличке Адвокат в сериале «Бандитский Петербург», после чего стал гораздо чаще появляться в фильмах, причем играя если не главных, то как минимум значимых персонажей.

8. Нонна Гришаева

Актриса запомнилась зрителю как красотка Нонна из фильмов «День выборов» и «День радио». Это была роль очень привлекательной, но не самой юной звезды радиоэфира. А вот на сцене Гришаева начала играть уже в 5 лет, а в 10 — даже получила главную роль, именно театралы могли увидеть ее взросление. Кстати, одно из первых появлений актрисы в кадре произошло в 1996 году — она сыграла вместе с Джеки Чаном в фильме «Первый удар».

9. Олег Табаков

Кажется, что Олег Табаков был на наших экранах всегда, но вряд ли вы помните его совсем молоденьким актером. А ведь свою первую кинороль он сыграл еще в студенчестве. Возможно, дело в том, что артист больше внимания уделял театру. Как киноактер он стал наиболее известен после выхода «17 мгновений весны», на тот момент Табакову было 38 лет.