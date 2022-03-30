9 особенностей работы звезд старого Голливуда, с которыми они должны были мириться ради всемирной славы

Жизнь знаменитостей золотого века Голливуда только кажется нам настоящей мечтой. За внешним блеском и гламуром тех годов скрывается суровая правда о жестких условиях контрактов, которым актеры должны были следовать ради успеха в кино. Боссы студий нередко имели полную власть над звездами, не оставляя им никакого права выбора. Такова была цена бессмертной славы артистов, которых весь мир помнит по сей день.

Мы в AdMe.ru узнали, какие требования киностудии выдвигали актерам старого Голливуда. И многие из этих особенностей работы в наши дни точно стали бы причиной нешуточного скандала.

Сдавали актеров в аренду

Подписав многолетний контракт со студией, кинозвезда больше не принадлежала себе. Боссы Голливуда решали, в каких фильмах и в каком образе будет сниматься артист. Более того, студии нередко одалживали друг у друга актеров для съемок. И чем громче было имя знаменитости, тем больше стоила ее «аренда». Говард Хьюз после успеха картины «Ангелы ада» предоставлял Джин Харлоу другим киностудиям. Columbia Pictures позаимствовала Кларка Гейбла у Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). Также MGM «сдавала в аренду» Лану Тернер, Джоан Кроуфорд, Элизабет Тейлор, Хеди Ламарр и других не менее известных актрис и актеров.

Навязывали псевдонимы

Восходящие звезды старого Голливуда нередко отказывались от своих настоящих имен не по своей воле. Мэрилин Монро, Натали Вуд — под этими псевдонимами кинодивы стали знамениты на весь мир. У Кэрол Ломбард, названной при рождении Джейн Элис Питерс, изменение имени и фамилии было одним из условий контракта. Другой известной актрисе повезло меньше остальных. Боссу киностудии настоящее имя Джоан Кроуфорд на слух напоминало слово «канализация». Кинокомпания организовала целый народный конкурс, чтобы выбрать для нее псевдоним. Сама же актриса потом всю жизнь ненавидела новое имя, хотя и признавалась, что чувствовала себя с ним в безопасности.

Придумывали прошлое и образы

Во времена старого Голливуда актерам нередко навязывались вымышленные легенды происхождения и образы. Звездам приходилось идти против собственной природы и характера. И артистам не всегда нравилось такое притворство. Джоан Кроуфорд, выросшая в достаточно проблемной семье, с легкой руки MGM стала дочерью типичных богатых американцев. Она якобы устала от праздной жизни и сбежала в Голливуд. Рита Хейворт с горечью признавалась, что была полной противоположностью своим героиням. А Кэри Грант говорил о себе так: «Все хотят быть Кэри Грантом. Даже я хочу быть Кэри Грантом».

Требовали быть покладистыми с прессой

Кинозвезды должны были угождать журналистам и быть готовыми по первой их просьбе позировать и входить в образ. Правда, этому правилу следовали не все. Однажды известная своим крутым нравом Кэтрин Хепберн вырвала фотоаппарат из рук репортера за то, что он сделал снимок без ее разрешения.

Формировали низкую самооценку

Студийные боссы не особо щадили своих подопечных. А в некоторых звездах они будто намеренно взращивали неуверенность в себе. Руководитель MGM называл Джуди Гарленд маленьким горбуном. Юная актриса не вписывалась в гламурный образ тех времен и от этого очень стеснялась своей внешности. Даже превратившись в молодую красивую женщину, Джуди сохранила за собой созданный студией образ «девчонки по соседству». Она носила специальные прорезиненные диски для коррекции формы носа и съемные колпачки на зубах. Позднее студийный визажист помог актрисе отказаться от этих аксессуаров. Однако это не сильно укрепило самооценку Гарленд.

Спекулировали на внешности актрис

С актрисами — роковыми красотками дело обстояло иначе. Руководители киностудий, наоборот, старались привлечь к выдающимся частям тела звезд как можно больше внимания. Так, Бетти Грейбл была известна своими идеальными ногами, которые студия 20th Century Fox ради пиара застраховала на внушительную сумму. И весь мир только и говорил о ногах Бетти. Хеди Ламарр также стала отчасти заложницей своей внешности. Глава MGM продвигал ее как самую красивую женщину в мире. Он возлагал большие надежды на ее привлекательность. Конечно, в итоге актриса играла роли исключительно экзотических соблазнительниц.

Принуждали имитировать отношения

Кинокомпании часто использовали выдуманные отношения между актерами для привлечения внимания зрителей к фильмам. Так, Микки Руни и Джуди Гарленд поддерживали на публике иллюзию романа, поскольку поклонников захватывала «химия» между актерами. Джуди влюбилась в Микки по-настоящему, но Руни говорил, что их связывало чувство сильнее, чем любовь.

Контролировали личную жизнь актеров

Элизабет Тейлор утверждала, что киностудия держала под контролем абсолютно все аспекты ее жизни. Особенно это касалось личных отношений. Руководство MGM специально организовало встречу 16-летней Элизабет с футболистом Гленном Дэвисом. Молодые люди были помолвлены в течение одного месяца, но свадьба так и не состоялась. Когда 18-летняя актриса собралась идти под венец с Конрадом Ники Хилтоном, MGM взяла организацию свадьбы на себя, чтобы сделать из нее медийное событие. Брак продлился недолго, однако мероприятие стало хорошей рекламой фильма «Отец невесты», в котором сыграла Тейлор. Киностудии особенно следили за тем, чтобы личные отношения не вредили имиджу знаменитостей. Когда Микки Руни сообщил о своем решении жениться на Аве Гарднер, глава MGM высказался против этого брака. Но позже актеры все-таки сыграли небольшую свадьбу. Джуди Гарленд также ослушалась своих боссов и вышла замуж за музыканта Дэвида Роуза, несмотря на запрет студии. За это руководство приказало ей в течение 24 часов после свадьбы вернуться на съемочную площадку, таким образом лишив молодоженов медового месяца.

Диктовали, как нужно выглядеть

Columbia Pictures, заключая контракт с Мэрилин Монро, смоделировала внешность девушки по образу Риты Хейворт. Старлетка, имевшая от природы каштановые кудри, по пожеланию студии обесцветила волосы и стала платиновой блондинкой. Кроме того, актриса прошла болезненную процедуру электроэпиляции, чтобы избавиться от пушка на лбу и выровнять линию роста волос. Подобные требования к внешности не обходили стороной и детей. Например, студия MGM заставила 12-летнюю Элизабет Тейлор носить брекеты и удалить 2 молочных зуба. Ей также хотели перекрасить волосы, изменить форму бровей и дать имя Вирджиния, однако родители девочки и сама Элизабет были категорически против.