9 ошибок в романтических фильмах, которые заметит только настоящий детектив

Съемки любого фильма требуют огромного труда и ответственности. Работа сотен профессионалов, которые прикладывают все усилия к тому, чтобы зрители остались довольны, поистине безмерна. И нет ничего страшного в том, что порой всплывают маленькие ошибки, которые в состоянии заметить только люди с орлиным зрением и массой свободного времени.

AdMe.ru собрал для вас промахи, которые внимательные зрители заметили в романтических фильмах. Готовы поспорить, что вы смотрели эти картины неоднократно, но вряд ли обращали внимание на подобные детали.

1. P. S. Я люблю тебя

Фильм «P. S. Я люблю тебя» рассказывает о женщине, которая живет с горькими воспоминаниями о своем покойном муже, и он, по всей видимости, может менять предметы на стене. Например, когда героиня Хилари Суэнк получает вещи из химчистки, мы видим картинку с воздушными шарами, а в следующем кадре на ее месте уже изображение птицы.

2. Дневник памяти

«Дневник памяти» — один из самых популярных романтических фильмов современности. Многие люди пересматривают его снова и снова, но вряд ли кто-то заметил, что в сцене, когда Элли бежит в море, сначала ее волосы совершенно сухие, а в следующем кадре они внезапно оказываются мокрыми, хотя девушка еще не окунулась в воду.

3. Спеши любить

В классической подростковой мелодраме начала 2000-х «Спеши любить» снялись Шейн Уэст и Мэнди Мур. Их любовь друг к другу была такой волшебной, что предметы исчезали самым непостижимым образом. Так, в одной из сцен Джейми появляется с рюкзаком на плече, а в следующем кадре он уже отсутствует.

4. Mamma Mia!

Мюзикл «Mamma Mia!» стал очень успешным благодаря бессмертным хитам группы ABBA и великолепному актерскому составу. Но это не избавило его от некоторых ошибок. Например, когда во время песни «Money, Money, Money» персонаж Мерил Стрип входит на кухню, на столе лежит газета, а в следующем кадре она исчезает.

5. Письма к Джульетте

«Письма к Джульетте» — романтическая драма с Амандой Сейфрид в главной роли. Она пытается помочь героине Ванессы Редгрейв найти любовь своей юности. В их совместной сцене персонаж Редгрейв причесывает волосы главной героини. В первом кадре она собирает ее волосы назад, но несколько маленьких прядок остаются на шее Аманды. В следующем кадре забраны уже все волосы.

6. 50 первых поцелуев

«50 первых поцелуев» — это фильм, который многие любят за интересный сюжет и химию между Адамом Сэндлером и Дрю Бэрримор. История так нас захватила, что мы проворонили внезапное превращение стакана воды в чашку кофе в одной из сцен.

7. Свадьба лучшего друга

«Свадьба лучшего друга» — одна из самых запоминающихся романтических комедий 90-х. В ней Джулия Робертс повторила успех «Красотки». История любви главных героев здесь настолько увлекательна, что нам было трудно заметить допущенные мелкие ошибки. Например, в сцене, где Джулс прибегает на вокзал, чтобы найти Майкла, на заднем плане видно 2 мужчин с серебряным чемоданом. Когда она садится рядом с ним, те же самые люди с тем же чемоданом снова проходят мимо того же места.

8. Реальная любовь

«Реальная любовь» — это масштабный ромком с внушительным актерским составом и несколькими переплетающимися сюжетными линиями. Во время реализации таких крупных проектов некоторые детали легко упустить из вида. Один из ляпов присутствует в сцене, где персонаж Эндрю Линкольна показывает Кире Найтли видео с ее свадьбы. Когда он включает кассету, сверху на телевизоре находятся вещи, которые волшебным образом меняются на совсем другие, когда пленка заканчивается.

9. Ноттинг-Хилл

«Ноттинг-Хилл» — мелодрама о, казалось бы, невозможной любви между продавцом книг, которого играет Хью Грант, и кинозвездой, которую играет Джулия Робертс. В известной сцене, когда эти двое сталкиваются и обливаются апельсиновым соком, а затем целуются, на Хью Гранте испачканная рубашка. Однако, когда Джулия Робертс уходит, магия любви, очевидно, удаляет пятна с одежды.