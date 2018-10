9 новых фильмов, которые в два счета разделаются с осенней хандрой

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Осень — время, когда особенно хочется тепла и ярких впечатлений. Если первое легко получить с помощью чашки горячего какао и любимого вязаного свитера, то за вторым придется отправиться в ближайший кинотеатр. Дадим отпор осенней хандре, потому что в этом году просто некогда грустить — нас ожидает столько крутых премьер. Листаем список и делаем пометки в календаре.

AdMe.ru собрал 9 отличных фильмов, которые никак нельзя пропустить этой осенью.

Звезда родилась (A Star Is Born)

Кто: Леди Гага, Брэдли Купер, Сэм Эллиотт, Дэйв Шаппелл О чем: Известный кантри-музыкант Джексон, чья карьера потихоньку катится к чертям, встречает талантливую певицу Элли. Между ними начинается бурный роман, и Джексон решает помочь любимой в восхождении на музыкальный олимп. Однако с каждым новым ее успехом герой все сильнее чувствует уколы ревности, которые пытается утопить на дне бутылки. Дебютная режиссерская работа Брэдли Купера, которую Леди Гага приправила шикарным вокалом. Когда: в прокате с 4 октября (Россия), с 31 августа (мир).

Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль» (Bad Times at the El Royale)

Кто: Крис Хемсворт, Дакота Джонсон, Джон Хэмм, Джефф Бриджес О чем: Отель «Эль Рояль» расположился на границе штатов Невада и Калифорния. Одним ничем не примечательным вечером 1969 года под крышей заведения собралась весьма странная компания: лидер культа, певица, священник, продавец пылесосов и консьерж, который так же, как и другие, хочет пережить надвигающуюся ночь. Каждому из них есть что скрывать от остальных. Многообещающий фильм с непредсказуемой развязкой и звездным актерским составом. Когда: 11 октября (Россия), 27 сентября (мир).

Море соблазна (Serenity)

Кто: Мэттью Макконахи, Энн Хэтэуэй, Дайан Лейн, Джимон Хонсу О чем: Единственная женщина, которую любил главный герой, бросила его ради миллиардера. Внезапно она вновь появляется у порога его дома и просит совершить ради нее нечто леденящее душу. Герой поставлен перед самым непростым выбором в своей жизни. Кино обещает быть напряженным, с закрученным сюжетом и полюбившимся многим по фильму «Интерстеллар» дуэтом Хэтэуэй — Макконахи. Когда: 14 января (Россия), 18 октября (мир).

Репродукция (Replicas)

Кто: Киану Ривз, Элис Ив, Эмили Элин Линд, Томас Миддлдитч О чем: Главный герой этой научно-фантастической ленты — ученый-биолог, потерявший семью в автокатастрофе. Будучи не в силах смириться с утратой, он решает совершить невозможное и вопреки всем законам природы вернуть своих родных. Этот фильм не только увлечет небанальным сюжетом, но и поставит перед вами ряд этических вопросов. Когда: 25 октября (Россия), 26 октября (мир).

Богемская рапсодия (Bohemian Rhapsody)

Кто: Рами Малек, Джозеф Маццелло, Майк Майерс, Эйдан Гиллен, Люси Бойнтон О чем: Биографическая картина о музыкальной группе, которая в буквальном смысле вдарила рок в этой дыре. Это история Queen, главной звездой которой был бунтарь Фредди Меркьюри. Его голос, харизма и страсть к свободе самовыражения навсегда запали в душу миллионам поклонников. Есть все основания полагать, что этот фильм станет ярким хитом этой осени. Когда: 1 ноября (Россия), 24 октября (мир).

Девушка, которая застряла в паутине (The Girl in the Spider’s Web)

Кто: Клэр Фой, Сильвия Хукс, Лейкит Стэнфилд, Стивен Мерчант О чем: Продолжение нашумевшей киноленты «Девушка с татуировкой дракона», в котором главных героев (хакера Лисбет Саландер и журналиста Микаэля Блумквиста) сыграют совсем другие актеры. В этот раз герои окажутся втянуты в настоящий шпионский заговор, где ставки невероятно высоки. Однако главная интрига фильма — получится ли новый актерский дуэт таким же ярким и запоминающимся, как Руни Мара и Дэниел Крэйг в фильме Дэвида Финчера. Когда: 8 ноября (Россия), 5 октября (мир).

Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald)

Кто: Эдди Редмэйн, Кэтрин Уотерстон, Джуд Лоу, Джонни Депп, Зои Кравиц О чем: Опасный маг Грин-де-Вальд сбегает из-под стражи и собирает единомышленников, чтобы раз и навсегда утвердить превосходство чародеев над всеми другими существами. Его планам может помешать Альбус Дамблдор, которому не обойтись без помощи бывшего ученика — Ньюта Саламандера. Героев ждет полное опасностей приключение, которое проверит на прочность их дружбу и любовь. Эта лента — лучший подарок всем фанатам вселенной «Гарри Поттера». Когда: 15 ноября (Россия), 14 ноября (мир).

Колетт (Colette)

Кто: Кира Найтли, Элинор Томлинсон, Фиона Шоу, Доминик Уэст О чем: В основе этой киноленты лежит реальная история о блистательной французской писательнице и ее муже, который заставлял ее написать книгу под его именем. Фильм о смелости, борьбе за гендерное равенство, свободе самовыражения и раскрепощении. В главной роли — очаровательная Кира Найтли. Когда: 29 ноября (Россия), 20 января (мир).

Суспирия (Suspiria)

Кто: Хлоя Грейс Морец, Тильда Суинтон, Дакота Джонсон, Малгозия Бела О чем: Молодая и талантливая американка переезжает в Европу, чтобы присоединиться ко всемирно известной танцевальной труппе. Однако очень скоро она понимает, что с окружающими ее девушками происходит что-то сверхъестественное и жутко пугающее. Боясь стать следующей жертвой, героиня пытается разобраться в происходящем, но хватит ли у нее сил? Фильм, который наверняка приведет в визуальный экстаз, а заодно не даст крови загустеть в жилах. В общем, нас ожидает стильный хоррор. Когда: 29 ноября (Россия), 1 сентября (мир).

Выхода какого из этих фильмов вы ждете? Автор статьи, например, уже считает дни до премьеры 2-й части «Фантастических тварей».