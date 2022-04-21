9 неочевидных признаков, по которым можно отличить гениальную актерскую игру от посредственной

Не нужно быть именитым кинокритиком, чтобы понять, хороший перед нами актер или не очень. Об этом можно догадаться даже на уровне интуиции. Однако у профессионалов есть несколько важных критериев, по которым они отличают талантливую игру от посредственной. Так что, если внимательно присмотреться, то каждый из нас тоже сможет примерить на себя роль профессионального киноведа.

Мы в AdMe.ru провели свое небольшое исследование, чтобы выяснить, как отличить талантливого актера от проходного.

Он не боится играть реальных людей

Одни из самых ярких ролей для актеров — это те, которые позволяют им сыграть реальных людей. Но это довольно рискованная задача, поскольку в этом случае зритель имеет прямую модель сравнения и сопоставления с прототипом и может понять, хорошо ли актер справился с ролью. Если во время просмотра фильма вы забываете, что наблюдаете за работой кинозвезды, то, очевидно, она делает свою работу хорошо. Иногда возможность сыграть реального человека позволяет актеру лучше раскрыть свой творческий потенциал. Например, если раньше кинокритики скептически относились к игре Кристен Стюарт и говорили, что на экране на нее «больно смотреть», то после роли принцессы Дианы Кристен удостоилась номинации на «Оскар». В фильме «Спенсер» актриса не только правдоподобно копирует знакомые манеры леди Ди, но и наполняет персонажа собственной мелодраматической гиперболой.

Виртуозно владеет микромимикой

Микромимика — это сложный инструмент, который позволяет показать тонкие и мимолетные эмоции в моменты пауз между репликами. Она помогает лучше понять сказанные слова, а также ощутить их на эмоциональном уровне. Одним из примеров микромимики является выразительный осмысленный взгляд. Владение этим приемом позволяет объяснить состояние героя без слов. Так, Леонардо Ди Каприо недаром получил свой долгожданный «Оскар» именно за фильм «Выживший», хотя и до этого у него было огромное количество сильных ролей. За предыдущую работу в картине «Волк с Уолл-стрит» актер тоже был номинирован на «Оскар», но все-таки именно в «Выжившем» ему удалось с помощью одного взгляда показать и боль, и переживания, и истерзанную душу персонажа. Он как никогда прежде сумел продемонстрировать широкий спектр скрытых эмоций.

Он умеет сделать так, чтобы зритель перестал видеть в персонаже самого актера

Настоящий профессионал умеет сделать так, чтобы в какой-то момент зритель перестал видеть даже следы актера в его персонаже. Артист должен убедить нас в реальности своего героя. Причем он должен делать это в каждой своей новой работе, а не быть заложником одного образа. Так, когда мы смотрим фильмы с участием Мерил Стрип, мы каждый раз видим в них разных женщин со своей историей, переживаниями, проблемами и надеждами. Недаром у Стрип в копилке уже 3 «Оскара» и 21 номинация на эту престижную награду. При этом есть много достойных актеров и актрис, которые нашли свое амплуа и раз за разом воплощают на экране одни и те же или похожие типажи. Например, Сара Джессика Паркер в свое время блистательно исполнила роль Кэрри Брэдшоу, и с тех пор за ней закрепился именно этот образ очаровательной героини. Вот и ее последняя на сегодняшний день громкая работа снова связана с Кэрри.

Обладает хорошей реакцией, умеет слушать и обращает внимание на то, что его окружает

Кроме того, хорошие актеры заставляют публику забыть о том, что это всего лишь фильм и что актеры просто играют того или иного персонажа. Один из способов, который помогаем им достичь такого эффекта, — живая реакция на все происходящее в воображаемом мире. Важно сделать так, чтобы зритель поверил, что человек на экране действительно является частью этого мира. По словам профессионалов, «хитрость хорошего актера заключается в полном погружении в своего персонажа. Он умеет сделать так, что исчезает и камера, и 50 скучающих парней, которые едят пончики». Во многом полностью погрузиться в предлагаемые сценарием обстоятельства помогает тесное взаимодействие со своими своим партнерам по сцене. Талантливые актеры готовы проявлять гибкость и приспосабливаются к тому, что в какой-то момент что-то может пойти не по сценарию. Для этого важно не зацикливаться только на своей игре.

Тщательно изучает психологию героя и заставляет зрителей поверить, что перед нами реальный человек, а не персонаж

Чтобы создаваемый на экране образ был максимально достоверным, актер должен прийти к понимаю своего героя путем исследования. Для этого, во-первых, он неоднократно перечитывает сценарий, пытаясь изучить и подвергнуть сомнению все, что он знал о персонаже ранее. Во-вторых, актер также может попытаться представить, какое у его героя прошлое и будущее. В-третьих, войти в образ может помочь изучение профессии персонажа. Например, если вы играете профессора в университете, то стоит узнать, что нужно, чтобы стать профессором в определенной области, поговорить с некоторыми представителями этой профессии, узнать про их зарплату и образ жизни. Например, когда Мерил Стрип играла жесткого и холодного редактора глянцевого журнала, которого боялись все вокруг, она даже за кадром не выходила из образа и держала дистанцию с коллегами. А Хит Леджер, примеряя на себя образ Джокера, добровольно полностью отрезал себя от остального мира и 6 недель провел в гостиничном номере в одиночку. Все это время Хит вел «Дневник Джокера», где описывал, что происходило в его голове.

Играет голосом и понимает, что такое вокальный контроль

Вокальный контроль охватывает чуть ли не все детали владения актера голосом: контроль своего собственного тона, контроль собеседника или даже всей сцены. Голос может помочь показать героя с другой стороны, тогда актер использует резкие перепады: он начинает говорить вкрадчиво, а потом, по мере изменения его персонажа, у него меняет голос. Так делал, в частности, Колин Ферт, когда играл Георга VI в фильме «Король говорит!» Вокальный контроль помогает высвободить яркие эмоции через речь. Или, наоборот, актер предпочитает сохранить единый речевой тон на протяжение всей истории. Например, Хит Леджер использовал этот прием, когда играл Джокера — и от этого его персонаж был еще более зловещим.

Использует движения для создания образа. Его тело — идеальный инструмент

Хороший актер должен в совершенстве владеть своим телом, поскольку именно движения могут ему помочь раскрыть сущность персонажа без слов. Движение — это важная вещь, которая помогает рассказать историю героя и доносит его чувства не в отдельном моменте, а на протяжение всего времени, пока персонаж находится в кадре. Классический пример — Чарли Чаплин. Его неуклюжие и комичные движения сразу дают полное представление о герое. Да и в целом для всех комедийных актеров движения — это лучший путь создания смешных ситуаций. Вспомните Джима Керри, Роуэна Аткинсона, Мелиссу Маккарти. Неотъемлемый элемент комедии — это движение внутри кадра.

Не боится выглядеть уязвимым

Великие актеры готовы показать широкой публике те скрытые части своей души, которые большинство людей скрывают. Они всегда эмоционально обнажены и не боятся выглядеть на экране мелочными, жалкими, подлыми, ревнивыми, напуганными. Да, многие из этих качеств есть внутри нас, но мы стесняемся их показать, а хорошие актеры не боятся пожертвовать своим достоинством ради роли.

Способность меняться до неузнаваемости

Способность трансформироваться до неузнаваемости — еще один навык, которым обладают великие актеры. Да, часто им в этом помогают костюмеры и гримеры, но настоящие профессионалы не привыкли полагаться только на спецэффекты или цифровые манипуляции. Умение перевоплощаться требует большой подготовительной работы. Так, чтобы справиться с ролью Стивена Хокинга, актер Эдди Редмэйн научился изображать парализованного 72-летнего ученого, живущего с БАС. Для этого он проводил многочасовые тренировки с голливудским хореографом и с консультантом-неврологом.