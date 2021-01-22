9 неловких киносцен, о которых актеры хотели бы забыть, но никак не получается

Профессия актера предполагает постоянный выход из зоны комфорта: приходится то бороться со своими фобиями, то целоваться с людьми, с которыми совсем не хочется это делать. А порой артистам кажется, что они сыграли идеально, однако при просмотре смонтированной картины становится ясно, что кто-то дал маху. Но исправить что-либо уже нельзя.

Редакция AdMe.ru разыскала такие киносцены, о которых актеры хотели бы поскорее забыть, да вот только не получается.

1. Майкл Фассбендер — «Люди Икс: Дни минувшего будущего»

Помните сцену из фильма, когда Ксавье и Магнето ругаются в самолете, Магнето выходит из себя и кричит? Когда Фассбендер впервые увидел смонтированное видео этой части картины, он сильно смутился, поскольку счел свою игру непрофессиональной. «Смотрю, как я ору на экране, и ощущение такое, что это просто какой-то другой тип орет там», — сказал актер.

2. Майлз Теллер — «Захватывающее время»

За сцену поцелуя фильм был номинирован на кинонаграду MTV в категории «Лучший поцелуй», но мало кто знал, какого труда стоило Майлзу Теллеру притворяться, что он наслаждается процессом. Актер даже сказал, что на вкус поцелуй был похож на удобрение. Дело в том, что перед съемками Шейлин Вудли всегда ела китайские травяные добавки, а вкус у них специфический.

3. Зои Дойч — «Подстава»

Одна из самых запоминающихся сцен в картине — как персонажи Зои Дойч и Глена Пауэлла поедают пиццу. Проблема была в том, что актриса — большая любительница фастфуда, а потому не смогла удержаться от того, чтобы не съесть все 4 пиццы. В итоге у девушки появились проблемы и ее даже тошнило, а съемки, к большому неудовольствию Пауэлла, пришлось отложить на некоторое время.

4. Сальма Хайек — «Фрида»

Сальма Хайек годами мечтала о том, чтобы снять картину о жизни великой художницы, а потому была безумно счастлива, когда одна из голливудских студий согласилась профинансировать ленту. Однако на съемках начались проблемы: актрисе обещали сорвать проект, если она не будет исполнять все требования студии. Например, ее «убедили» сыграть в весьма романтичной сцене с другой актрисой — Эшли Джадд. Актриса согласилась, однако эта сцена стоила ей душевного здоровья: «У меня все тело дрожало, дыхание сбилось, и я просто начала плакать и никак не могла остановиться».

5. Адам Браун — «Хоббит: Пустошь Смауга»

Когда гномы залезли в бочки, чтобы сбежать из темницы эльфов, и попали в город, эти бочки заполнили настоящей рыбой. Проблема была в том, что Адам Браун, игравший гнома Ори, страдает ихтиофобией, то есть боязнью рыб. Так что съемки этой сцены дались актеру нелегко.

6. Дженнифер Лоуренс — «Голодные игры: И вспыхнет пламя»

Когда Китнисс, Пит и Финник отдыхали на берегу, по сюжету они ели только что пойманную рыбу. В реальности актерам дали сашими — сырую рыбу, пусть и приправленную специями. К сожалению, ни один член команды любовью к такому блюду не пылал, в особенности Дженнифер Лоуренс. В одном из интервью актриса сказала, что на вкус эта рыба была такой же неприятной, как и на запах.

7. Райан Гузман — «Поклонник»

Партнершей Гузмана по съемкам была Дженнифер Лопес, поэтому актер чувствовал себя крайне неловко. Он так старался сыграть безупречно, что однажды даже приложил голливудскую диву головой о потолок. Но самое неловкое случилось во время показа картины. В зрительском зале была семья Гузмана и его друзья. Когда на экране появилась сцена поцелуя с Дженнифер Лопес, отец актера встал и закричал: «Это мой мальчик!»

8. Кейт Кэпшоу — «Индиана Джонс и храм судьбы»

Самой незабываемой для актрисы стала сцена, где персонаж Харрисона Форда оказывается в ловушке, а Уилли Скотт должна прийти к нему на помощь, засунув руку в отверстие, полное жуков и прочих насекомых. Дело в том, что все они были настоящими и цеплялись за одежду и рукава Кэпшоу. Актриса даже пила сильные успокоительные, чтобы отыграть все дубли.

9. Марион Котийяр — «Темный рыцарь: Возрождение легенды»

Актриса была очень недовольна тем, что создатели фильма оставили в кино сцену с гибелью ее героини. Проблема в том, что игра Марион Котийяр в этот момент откровенно оставляла желать лучшего. В частности, сыграло роль и то, что актриса предпочитает сниматься в комедиях, а потому ее игра невольно ассоциируется у зрителей с чем-то комическим. В итоге трагическая сцена гибели получилась с оттенком юмора.