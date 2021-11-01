9 нелепых экранизаций книг Стивена Кинга, после просмотра которых утешит только чай с печеньками

Стивен Кинг признан одним из самых известных авторов современности. Десятки его произведений завоевали признание читателей во всем мире. Режиссеры и сценаристы часто берутся за экранизацию его романов, но результат всегда непредсказуем. Получается либо кинематографический шедевр, либо провальный проект.

Мы в AdMe.ru с уважением относимся к этому писателю и решили выяснить, почему же ему часто не везет с экранизациями.

Противостояние (2020)

Одним из последних и самых долгожданных проектов этого жанра стала экранизация романа «Противостояние», который впервые был опубликован в 1978 году. Он относится к числу наиболее популярных произведений Кинга. В 2020 году вышел новый сериал, снятый по мотивам книги. Актерский состав блистал яркими голливудскими звездами, в число которых вошли Вупи Голдберг, Александр Скарсгард и Джеймс Марсден. Поклонники романа возлагали на проект большие надежды, но оказались разочарованы. Нелинейное повествование и постоянные флешбэки не позволили наблюдать за развитием персонажей, проникнуться к ним сочувствием и хоть сколько-нибудь им сопереживать. О чем, черт возьми, думали создатели сериала?! Они испортили блестящую идею, и мы испытали жуткое разочарование. Монтаж, временные скачки, сценарий и режиссура — все ужасно! Никакого повествования, никакого развития персонажей, никакой эмоциональной глубины. Единственное, что было хорошо, — это игра нескольких актеров. Грег Киннир, Джеймс Марсден и Александр Скарсгард делали все что могли. © Abrielle79 / IMDb

История Лизи (2021)

«История Лизи» — одна из новинок этого года, снятая по одноименному роману Кинга. Король ужасов сам выступил в качестве сценариста проекта, и поклонники его творчества с замиранием сердца ждали премьеры. Главную роль исполнила Джулианна Мур. К сожалению, экранизация оказалась провальной. По мнению зрителей, виной тому стало затянутое и скучное повествование, которое не смогло передать характер книги. Сериал начинается красиво и выглядит многообещающим. У него хорошая концепция, интересный актерский состав, потрясающие съемки и красивые визуальные эффекты. Но по мере развития он становится скучным, неинтересным и запутанным. Сюжет начинает казаться бессвязным и теряет смысл. У «Истории Лизи» был потенциал, но проект потерпел неудачу. Все можно было сделать намного лучше. © atractiveeyes / IMDb

Кладбище домашних животных (2019)

Одноименный роман Стивена Кинга считается классикой жанра ужасов. Самое страшное в нем даже не мистическая составляющая, а до жути реалистичное описание чувств людей, столкнувшихся с потерей близкого человека. Это не первая экранизация этого произведения. Предыдущий фильм, снятый в 1989 году, входит в число лучших хорроров. А вот свежая версия признания не получила. В числе недостатков назвали предсказуемость, расхождение с оригинальным сюжетом, нелогичность действий персонажей и слабый финал. Я была невероятно разочарована этой экранизацией. Создатели фильма убрали важные части сюжета, из-за чего стало казаться, что некоторые вещи произошли «просто потому». Пожертвовали множеством мелких деталей, которые должны были вносить ясность в историю, из-за этого она получилась прерывистой. Некоторых персонажей вовсе исключили, а линии других важных героев почти не затронули. © katey-01719 / IMDb

Оно-2 (2019)

1-я часть фильма, снятая по культовому роману Кинга, вышла на экраны в 2017 году и произвела фурор. Зрители были в восторге от экранизации и игры юных актеров. 2-я часть, рассказывающая, что же произошло с повзрослевшими героями спустя 27 лет, оказалась менее успешной. Даже звездный актерский состав в лице Джеймса Макэвоя и Джессики Честейн, а также вернувшегося к роли зловещего клоуна Билла Скарсгарда, не помог ленте собрать лавры 1-й части. Зрители были разочарованы затянутым сюжетом, в котором стало меньше мистики, зато появилось слишком много компьютерной графики. Как результат — значительно уступающий рейтинг картины и масса негативный рецензий. Это был один из самых ожидаемых мною фильмов, и он разочаровал почти во всех аспектах. Думаю, что сюжет можно было бы прописать гораздо лучше. Он целиком построен на клише, предсказуем и неинтересен. Игра актеров средняя, но с таким сценарием лучше не бывает. Страх и мистика предыдущей части куда-то исчезли, за исключением нескольких жутких эпизодов. Единственным положительным моментом в фильме была игра Билла Скарсгарда в роли Пеннивайза. © MrTomCherry / IMDb

В высокой траве (2019)

Небольшая повесть «В высокой траве» была написана маэстро ужасов в соавторстве с его сыном Джо Хиллом. В центре событий оказываются брат и сестра, вынужденные покинуть свой автомобиль, услышав крики о помощи, доносящиеся из зарослей высокой травы. Попав во влияние мистической силы, управляющей полем, они сталкиваются со все новыми персонажами и отчаянно борются за жизнь. Готовящаяся экранизация наделала шума в прессе и была введена в число участников нескольких кинофестивалей. Фильм разочаровал зрителей, которые сошлись во мнении, что он не оправдал ожиданий из-за слабой режиссерской работы. Винченцо Натали, который когда-то написал сценарий и снял отличный фильм «Куб», теперь написал сценарий и снял ужасный фильм «В высокой траве». Получилось бессмысленное кино. Вы все надеетесь, что оно закончится удивительным откровением. В ленте есть интересная, жуткая и интригующая идея, но через 30 минут начинают проявляться слабые стороны сюжета. Затем смысл потихоньку сходит на нет, но в вас еще теплится надежда, что концовка картины будет стоить всех мучений. Однако этого не случится! Режиссеру должно быть стыдно за эту работу. © evan_harvey / IMDb

Темная башня (2017)

Именно этот фильм можно назвать главным разочарованием преданных фанатов творчества Кинга. В основе экранизации лежит серия книг о приключениях Роланда Дискейна и его поиске таинственной Темной башни. Создатели киноверсии попытались снять приключенческий фильм, но значительно отошли в сторону от основного повествования. Не помог даже звездный состав в лице Мэттью Макконахи и Идриса Эльбы. Зрители негодовали из-за того, что сценаристы очень сильно сократили и изменили сюжет. Шутка ли, превратить роман из семи книг в полуторачасовое кино. Также критике подвергся странный подбор актеров, который абсолютно не соответствует образам героев, описанных в произведении. Если вы читали цикл книг о Темной башне, то этот фильм станет для вас большим разочарованием и вам не стоит его смотреть. Честно. Актерский состав подобран абсолютно неправильно. Роланд в фильме больше похож на стороннего наблюдателя, чем на того Роланда, который описан в книгах. Все чудеса, удивительные персонажи, захватывающие сюжетные линии напрочь отсутствуют. Получилось безвкусное, абсолютно отвратительное кино. Я думаю, что негативная критика и низкие кассовые сборы говорят о многом. Это пощечина автору, а тем более фанатам. © lanycera / IMDb

Мгла (2017)

В основу сериала легла повесть Кинга «Туман», относящаяся к числу самых известных его творений. Мистическая история о том, как маленький городок оказался во власти странного тумана, пугает и захватывает. Сюжет отлично демонстрирует взаимодействие людей в замкнутом пространстве и их борьбу за выживание. Десятью годами ранее по книге был снят фильм, который широкий зритель воспринял весьма тепло. Сериал же такой чести не удостоился и был закрыт после 1-го сезона из-за низкого рейтинга. Зрители не простили искажения оригинального сюжета и введения новых персонажей, которые не вызывают эмоционального отклика. Ужасный сериал. Огромное количество персонажей, ни один из которых не вызывает симпатии. Все они либо карикатурно глупы, либо эмоционально незрелы, либо крайне фанатичны. Даже те герои, которые могут начать нравиться, в лучшем случае либо высокомерны, либо бесконечно эгоцентричны. © total_blockhead / IMDb

Под куполом (2013)

Экранизация романа в двух частях вылилась в 3 сезона сериала. В центре сюжета — провинциальный городок Честерс Милл, который внезапно оказался отрезанным от мира таинственным куполом. Жители, попавшие в ловушку, сталкиваются с массой проблем, которые вызваны попытками ужиться в замкнутом пространстве. Книга затрагивает множество социальных проблем и, несмотря на большое количество героев, читается на одном дыхании. И снова при работе над проектом создатели значительно отступили от книжной версии. Не только изменили основные сюжетные линии и характеры героев, но и переделали само повествование. Это привело к потере всякой логики в сюжете и вызвало непонимание зрителей, что в итоге и обрекло сериал на провал. Я действительно удивлен, что Кинг дал свое благословение на то, чтобы его роман хотя бы отдаленно ассоциировался с этим бестолковым сериалом. Кроме названия эта испорченная экранизация не имеет никакого отношения к книге. Весь 1-й сезон я мучился от недоумения, но продолжал смотреть, просто чтобы узнать, насколько далеко способна зайти сюжетная линия. В итоге она просто сорвалась с рельсов и рухнула в бездну моего крайнего удивления и разочарования. © ratari / IMDb

Мобильник (2016)

Небольшой роман о том, как мобильные телефоны стали причиной превращения людей в зомби, был неплохо принят читателями. Его экранизация вполне могла стать кинохитом, но этого не произошло. Не спасла ленту от провала и игра двух именитых голливудских актеров — Джона Кьюсака и Сэмюэла Л. Джексона. Зрителям не понравились предсказуемость картины и значительное расхождение с книжным сюжетом. За последние несколько лет я читал эту книгу не менее 10 раз, и некоторые из моих самых любимых жизненных цитат взяты оттуда. Поэтому, когда я узнал о съемках фильма с Джоном Кьюсаком в главной роли, я был уверен, что это будет потрясающе. НО... Фильм — отстой. Я не люблю использовать это выражение, но другое здесь не подойдет. Звуковые эффекты были ужасными, видео старались сделать темным и жутким, но не получилось. Было очень мало действий или страшных эпизодов, а концовка вообще сбила с толку. © joshuakyte-60400 / IMDb