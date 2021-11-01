9 нелепых экранизаций книг Стивена Кинга, после просмотра которых утешит только чай с печеньками
Стивен Кинг признан одним из самых известных авторов современности. Десятки его произведений завоевали признание читателей во всем мире. Режиссеры и сценаристы часто берутся за экранизацию его романов, но результат всегда непредсказуем. Получается либо кинематографический шедевр, либо провальный проект.
Мы в AdMe.ru с уважением относимся к этому писателю и решили выяснить, почему же ему часто не везет с экранизациями.
Противостояние (2020)
Одним из последних и самых долгожданных проектов этого жанра стала экранизация романа «Противостояние», который впервые был опубликован в 1978 году. Он относится к числу наиболее популярных произведений Кинга.
В 2020 году вышел новый сериал, снятый по мотивам книги. Актерский состав блистал яркими голливудскими звездами, в число которых вошли Вупи Голдберг, Александр Скарсгард и Джеймс Марсден. Поклонники романа возлагали на проект большие надежды, но оказались разочарованы. Нелинейное повествование и постоянные флешбэки не позволили наблюдать за развитием персонажей, проникнуться к ним сочувствием и хоть сколько-нибудь им сопереживать.
- О чем, черт возьми, думали создатели сериала?! Они испортили блестящую идею, и мы испытали жуткое разочарование. Монтаж, временные скачки, сценарий и режиссура — все ужасно! Никакого повествования, никакого развития персонажей, никакой эмоциональной глубины. Единственное, что было хорошо, — это игра нескольких актеров. Грег Киннир, Джеймс Марсден и Александр Скарсгард делали все что могли. © Abrielle79 / IMDb
История Лизи (2021)
«История Лизи» — одна из новинок этого года, снятая по одноименному роману Кинга. Король ужасов сам выступил в качестве сценариста проекта, и поклонники его творчества с замиранием сердца ждали премьеры. Главную роль исполнила Джулианна Мур.
К сожалению, экранизация оказалась провальной. По мнению зрителей, виной тому стало затянутое и скучное повествование, которое не смогло передать характер книги.
- Сериал начинается красиво и выглядит многообещающим. У него хорошая концепция, интересный актерский состав, потрясающие съемки и красивые визуальные эффекты. Но по мере развития он становится скучным, неинтересным и запутанным. Сюжет начинает казаться бессвязным и теряет смысл. У «Истории Лизи» был потенциал, но проект потерпел неудачу. Все можно было сделать намного лучше. © atractiveeyes / IMDb
Кладбище домашних животных (2019)
Одноименный роман Стивена Кинга считается классикой жанра ужасов. Самое страшное в нем даже не мистическая составляющая, а до жути реалистичное описание чувств людей, столкнувшихся с потерей близкого человека.
Это не первая экранизация этого произведения. Предыдущий фильм, снятый в 1989 году, входит в число лучших хорроров. А вот свежая версия признания не получила. В числе недостатков назвали предсказуемость, расхождение с оригинальным сюжетом, нелогичность действий персонажей и слабый финал.
- Я была невероятно разочарована этой экранизацией. Создатели фильма убрали важные части сюжета, из-за чего стало казаться, что некоторые вещи произошли «просто потому». Пожертвовали множеством мелких деталей, которые должны были вносить ясность в историю, из-за этого она получилась прерывистой. Некоторых персонажей вовсе исключили, а линии других важных героев почти не затронули. © katey-01719 / IMDb
Оно-2 (2019)
1-я часть фильма, снятая по культовому роману Кинга, вышла на экраны в 2017 году и произвела фурор. Зрители были в восторге от экранизации и игры юных актеров. 2-я часть, рассказывающая, что же произошло с повзрослевшими героями спустя 27 лет, оказалась менее успешной. Даже звездный актерский состав в лице Джеймса Макэвоя и Джессики Честейн, а также вернувшегося к роли зловещего клоуна Билла Скарсгарда, не помог ленте собрать лавры 1-й части.
Зрители были разочарованы затянутым сюжетом, в котором стало меньше мистики, зато появилось слишком много компьютерной графики. Как результат — значительно уступающий рейтинг картины и масса негативный рецензий.
- Это был один из самых ожидаемых мною фильмов, и он разочаровал почти во всех аспектах. Думаю, что сюжет можно было бы прописать гораздо лучше. Он целиком построен на клише, предсказуем и неинтересен. Игра актеров средняя, но с таким сценарием лучше не бывает. Страх и мистика предыдущей части куда-то исчезли, за исключением нескольких жутких эпизодов. Единственным положительным моментом в фильме была игра Билла Скарсгарда в роли Пеннивайза. © MrTomCherry / IMDb
В высокой траве (2019)
Небольшая повесть «В высокой траве» была написана маэстро ужасов в соавторстве с его сыном Джо Хиллом. В центре событий оказываются брат и сестра, вынужденные покинуть свой автомобиль, услышав крики о помощи, доносящиеся из зарослей высокой травы. Попав во влияние мистической силы, управляющей полем, они сталкиваются со все новыми персонажами и отчаянно борются за жизнь.
Готовящаяся экранизация наделала шума в прессе и была введена в число участников нескольких кинофестивалей. Фильм разочаровал зрителей, которые сошлись во мнении, что он не оправдал ожиданий из-за слабой режиссерской работы.
- Винченцо Натали, который когда-то написал сценарий и снял отличный фильм «Куб», теперь написал сценарий и снял ужасный фильм «В высокой траве». Получилось бессмысленное кино. Вы все надеетесь, что оно закончится удивительным откровением. В ленте есть интересная, жуткая и интригующая идея, но через 30 минут начинают проявляться слабые стороны сюжета. Затем смысл потихоньку сходит на нет, но в вас еще теплится надежда, что концовка картины будет стоить всех мучений. Однако этого не случится! Режиссеру должно быть стыдно за эту работу. © evan_harvey / IMDb
Темная башня (2017)
Именно этот фильм можно назвать главным разочарованием преданных фанатов творчества Кинга. В основе экранизации лежит серия книг о приключениях Роланда Дискейна и его поиске таинственной Темной башни. Создатели киноверсии попытались снять приключенческий фильм, но значительно отошли в сторону от основного повествования. Не помог даже звездный состав в лице Мэттью Макконахи и Идриса Эльбы.
Зрители негодовали из-за того, что сценаристы очень сильно сократили и изменили сюжет. Шутка ли, превратить роман из семи книг в полуторачасовое кино. Также критике подвергся странный подбор актеров, который абсолютно не соответствует образам героев, описанных в произведении.
- Если вы читали цикл книг о Темной башне, то этот фильм станет для вас большим разочарованием и вам не стоит его смотреть. Честно. Актерский состав подобран абсолютно неправильно. Роланд в фильме больше похож на стороннего наблюдателя, чем на того Роланда, который описан в книгах. Все чудеса, удивительные персонажи, захватывающие сюжетные линии напрочь отсутствуют. Получилось безвкусное, абсолютно отвратительное кино. Я думаю, что негативная критика и низкие кассовые сборы говорят о многом. Это пощечина автору, а тем более фанатам. © lanycera / IMDb
Мгла (2017)
В основу сериала легла повесть Кинга «Туман», относящаяся к числу самых известных его творений. Мистическая история о том, как маленький городок оказался во власти странного тумана, пугает и захватывает. Сюжет отлично демонстрирует взаимодействие людей в замкнутом пространстве и их борьбу за выживание.
Десятью годами ранее по книге был снят фильм, который широкий зритель воспринял весьма тепло. Сериал же такой чести не удостоился и был закрыт после 1-го сезона из-за низкого рейтинга. Зрители не простили искажения оригинального сюжета и введения новых персонажей, которые не вызывают эмоционального отклика.
- Ужасный сериал. Огромное количество персонажей, ни один из которых не вызывает симпатии. Все они либо карикатурно глупы, либо эмоционально незрелы, либо крайне фанатичны. Даже те герои, которые могут начать нравиться, в лучшем случае либо высокомерны, либо бесконечно эгоцентричны. © total_blockhead / IMDb
Под куполом (2013)
Экранизация романа в двух частях вылилась в 3 сезона сериала. В центре сюжета — провинциальный городок Честерс Милл, который внезапно оказался отрезанным от мира таинственным куполом. Жители, попавшие в ловушку, сталкиваются с массой проблем, которые вызваны попытками ужиться в замкнутом пространстве. Книга затрагивает множество социальных проблем и, несмотря на большое количество героев, читается на одном дыхании.
И снова при работе над проектом создатели значительно отступили от книжной версии. Не только изменили основные сюжетные линии и характеры героев, но и переделали само повествование. Это привело к потере всякой логики в сюжете и вызвало непонимание зрителей, что в итоге и обрекло сериал на провал.
- Я действительно удивлен, что Кинг дал свое благословение на то, чтобы его роман хотя бы отдаленно ассоциировался с этим бестолковым сериалом. Кроме названия эта испорченная экранизация не имеет никакого отношения к книге. Весь 1-й сезон я мучился от недоумения, но продолжал смотреть, просто чтобы узнать, насколько далеко способна зайти сюжетная линия. В итоге она просто сорвалась с рельсов и рухнула в бездну моего крайнего удивления и разочарования. © ratari / IMDb
Мобильник (2016)
Небольшой роман о том, как мобильные телефоны стали причиной превращения людей в зомби, был неплохо принят читателями. Его экранизация вполне могла стать кинохитом, но этого не произошло. Не спасла ленту от провала и игра двух именитых голливудских актеров — Джона Кьюсака и Сэмюэла Л. Джексона. Зрителям не понравились предсказуемость картины и значительное расхождение с книжным сюжетом.
- За последние несколько лет я читал эту книгу не менее 10 раз, и некоторые из моих самых любимых жизненных цитат взяты оттуда. Поэтому, когда я узнал о съемках фильма с Джоном Кьюсаком в главной роли, я был уверен, что это будет потрясающе. НО... Фильм — отстой. Я не люблю использовать это выражение, но другое здесь не подойдет. Звуковые эффекты были ужасными, видео старались сделать темным и жутким, но не получилось. Было очень мало действий или страшных эпизодов, а концовка вообще сбила с толку. © joshuakyte-60400 / IMDb
А какие экранизации произведений короля ужасов вызвали у вас недоумение и разочарование?