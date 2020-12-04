9 мультфильмов, тайный смысл которых прошел мимо нас

На что мы обращаем внимание, когда смотрим мультфильмы? Анимация, сюжет, диалоги, отношения между героями, юмор, музыка. Оказывается, мир мультипликации намного многограннее. Например, в современных анимационных фильмах есть масса пасхалок, тайных смыслов и связей между историями. И поэтому хочется пересматривать любимые картины, чтобы отыскать в них новые загадки.

AdMe.ru пересмотрел мультики, вооружившись жаждой найти сокрытое, и вот что не прошло мимо нашего зоркого глаза.

Русалочка

В оригинальной сказке Ханса Кристиана Андерсена и в 1-м мультфильме Disney морской царь овдовел, и его дочери растут без материнской заботы. Но в 3-й части диснеевской «Русалочки» мы узнаем, что у Ариэль есть мама. Причина ее гибели открывает нам секрет, почему отец русалочки Тритон так ненавидит людей, как мы видим в 1-й части мультфильма. Дело в том, что его супруга Афина погибла от рук жителей суши.

Моана

Вот это скрыли так скрыли! Не все признают ленивца из «Зверополиса» в монстре, который обитает в королевстве чудовищ, куда Моана и Мауи отправляются за волшебным крюком. Длинные руки с острыми когтями, страшная маска — да, это монстр-ленивец. Он пугает Моану перед ее встречей с гигантским крабом Таматоа, который любит петь и копит драгоценности.

Зверополис

Миры в мультфильмах создаются с помощью деталей. Благодаря им мы верим героям, их переживаниям и историям. Создатели «Зверополиса» нарисовали целый город и добавили скрытые нюансы, делающие мегаполис знакомым и близким зрителям.

На знаке пешеходного перехода вместо человека изображен лис или волк. А слегка покусанная морковка заменила яблоко на эмблеме фирмы-изготовителя смартфона в руках у смелой крольчихи Джуди Хопс.

Такой же «морковный» телефон держит один из жирафов, а второй несет стаканчик кофе из Snarlbucks. Snarl переводится как «рычать». Дизайн и название, конечно же, отсылают нас к Starbucks. А позади жирафов висит постер, где ослиха рекламирует бренд одежды.

Название оригинального бренда — DKNY. Но в «Зверополисе» в нем поменяли местами буквы. Возможно, из-за модели на плакате: ведь DNKY — это словно слово donkey («осел»), в котором просто убрали пару букв.

«Реалистичность» происходящего создается с помощью нюансов, которые с первого взгляда кажутся незначительными: название магазина за спиной землероек и брендированные пакеты в их руках.

А в большой медвежьей лапе — смартфон с фотографиями. Посмотрите на надпись в верхней части экрана. Медведь просматривает снимки в поисковой системе Zoogle. В мультике скрыто множество связей с реальным миром.

Человек-паук: Через вселенные

Кстати, отсылка к Google есть и в мультфильме о приключениях Человека-паука 2018 года. На рекламном щите позади Гвен написано BackRub. Оказывается, именно таким было первое название фирмы создателей Google.

Корпорация монстров

В «Корпорации монстров» лохматый Салливан и одноглазый Майк Вазовски посещают ресторан под названием «Харрихаузен». Кажется, что нет ничего случайного в современных мультфильмах, ведь название — это отсылка к человеку по имени Рэймонд Харрихаузен, который изменил кинематограф своими новшествами в сфере визуальных эффектов и вдохновлял таких великих мастеров, как Стивен Спилберг.

Приключения Флика

Если внимательно отнестись к именам героев, то и там найдутся пасхалки и скрытые смыслы. Подруга Флика — принцесса по имени Атта. Оказывается, ее назвали так, потому что атта — это вид муравьев.

Принцесса и лягушка

Если бы принц из этого мультфильма был мастером пасхалок, он бы сразу понял, что его ждет. Он оказывается в гостях у колдуна, который говорит молодому человеку: «Скачи с места на место. Но для свободы нужна зелень» и «Теперь попробуй цвет судьбы угадать», показывая карту с зеленым рисунком.

Принц, который жаждет богатства, в зелени видит деньги, но никак не будущую жизнь в теле лягушки. И если мы присмотримся к карте в руках принца, то найдем там изображения лягушек.

Тролли. Мировой тур

В мультфильме «Тролли. Мировой тур» есть персонажи, которые живут в мире классической музыки. И наблюдательные зрители заметили в их внешности одну деталь, которая отсылает к истокам. Пару десятилетий назад многие из нас, кто был тогда ребенком, радовались троллям-игрушкам со взъерошенными волосами Good Luck Trolls. У некоторых из них в животе сверкали кристаллики. По задумке, их нужно было тереть, и это якобы приносило удачу. Подобные кристаллики есть и у троллей-классиков в анимационном фильме 2020 года.

Холодное сердце

Секретов и пасхалок во всех мультфильмах этой серии предостаточно. Некоторые из них стали явными благодаря выходу в текущем году короткометражки «Once Upon a Snowman». В «Жил-был снеговик» рассказывается о том, что происходило с Олафом в момент, когда его создала Эльза в 1-й части серии. Олаф заходит в магазинчик к Окену сразу после того, как там встретились Анна и Кристофф. И снеговик открывает нам глаза своей болтовней на то, что название лавки — анаграмма. Wandering переводится как «странствующий». Oaken — имя владельца. Но если переставить местами буквы, получится название Naked Norwegian («Голый норвежец»), что уместно, так как это не только лавка, но и сауна.

Кстати, эта лавка — не единственный бизнес Окена. В «Холодном торжестве» есть передвижной магазинчик, название которого отсылает нас к имени владельца.

Новая короткометражка рассказывает нам, почему Олаф так любит лето, несмотря на то, что снег и жара несовместимы. Оказывается, хозяин лавки надевает на снежного клиента очки «виртуальной реальности» с картинкой цветочной поляны, и тогда снеговик влюбляется в теплое время года.

Бонус

В «Холодном сердце — 2» жизнерадостный снеговик Олаф в лесу, где он потерялся, зовет некую Саманту. Оказывается, это была не пасхалка, как посчитали некоторые из зрителей. В мультфильме есть еще одна пасхалка, которую никто не заметил. В лесу, когда Олаф потерялся (на 29-й минуте мультфильма) и перед тем, как спеть свою песню, он вопросительно восклицает: «Саманта? Я же не знаю никакой Саманты!» Это отсылает нас к фильму «Звонок-2», так как Саманта жила в похожем лесу. © Natasha Kusman / AdMe.ru Нет связи между анимационным фильмом и ужастиком. А жуткую черноволосую девочку и вовсе звали Самарой. Незнакомка в речи снеговика появилась, когда актер озвучивал Олафа и просто импровизировал. Шутка понравилась создателям «Холодного сердца — 2», и они ее оставили.