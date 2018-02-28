9 мощных книжных экранизаций, которые нам стоит ждать уже в этом году

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мнение, что лучше: книга или фильм — традиционно разделены. Кто-то ни в коем случае не советует смотреть кино по книге до того, как прочитаешь ее, а кто-то, наоборот, находит интересным прочтение истории после того, как ее показали. Что же, в любом случае и тем и тем будет любопытно узнать, какие экранизации нас ждут в этом году.

AdMe.ru предлагает вам просмотреть наш список и ждать с нетерпением, когда же мы сможем уже насладиться всеми фильмами.

9. Стеклянный колпак

Режиссерский дебют актрисы Кирстен Данст — экранизация романа «Стеклянный колпак» Сильвии Плат, рассказывающего историю девушки, вынужденной сражаться со своим психическим заболеванием, — должен выйти на экраны уже в этом году, но точных дат не называют. Что же, нам будет интересно посмотреть на то, что получится в итоге.

8. Черновик

25 марта 2018 года состоится премьера российского фильма по мотивам книги Сергея Лукьяненко «Черновик». Сюжет вертится вокруг дизайнера компьютерных игр, неожиданно оказывающегося стертым из памяти всех знакомых. Нас ждет фантастическое кино о параллельных реальностях и непростом выборе.

7. Жажда смерти

Фильм по книге «Смертельное желание» Брайана Гарфилда собираются показать уже 1 марта 2018 года, а в главной роли будет блистать Брюс Уиллис. Сюжет не является чем-то экстраординарным (месть за смерть близких), но все же поклонникам такого жанра будет интересно.

7. Пирсинг

Книги Мураками всегда являются событием, а фильм по этой книге обещает быть еще более захватывающим. Кристофер Эбботт, Миа Васиковска, Лаия Коста, Уэнделл Пирс, Марин Айрленд покажут нам историю несостоявшегося убийства, от которой стынет кровь в жилах. Так что 20 января 2018-го не пропускаем премьеру.

5. МЭГ

1 марта 2018 года мы увидим фильм с Джейсоном Стейтемом, решившим сняться в экранизации первого романа Стива Альтена «Мегалодон: Ужас из глубины». Поклонники фильмов «Челюсти» будут в восторге. Нам обещают огромных морских чудовищ и подводные погружения. Ждем.

4. Приключения Шерлока Холмса

8 ноября 2018 года режиссер Итан Коэн представит свое видение приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона, уже в исполнении таких актеров, как Уилл Феррелл, Ребекка Холл, Ноа Джуп, Рэйф Файнс, Келли Макдональд, Джон Си Райли. Посмотрим, удастся ли им переплюнуть успех прошлых экранизаций.

3. Быть Астрид Линдгрен

21 февраля 2018 года состоялась премьера экранизации книги «Астрид Линдгрен. Этот день и есть жизнь» авторства Йенса Андерсена. Фильм рассказывает (как вы могли уже догадаться) о юности писательницы, которая была ой какой непростой.

2. Робин Гуд: Начало

Не дает покоя режиссерам книга Эскотта Линна «Робин Гуд». Вот и сейчас все ждут 20 сентября 2018 года, чтобы насладиться очередной экранизацией. Но уже со звездой нашумевших «50 оттенков серого» Джейми Дорнаном, который будет играть, как ни странно, не главную роль.

1. Аквамен

Премьера экранизации «Аквамена», созданного писателем и сценаристом комиксов Джеффом Джонсом, состоится 19 декабря 2018 года, а хочется, чтобы поскорее, ведь как можно равнодушно смотреть на мускулы Джейсона Момоа, выступающего в роли правителя морей и океанов.