9 ляпов и пасхалок из «Игры в кальмара», которые многие упустили из виду

О южнокорейской драме-антиутопии «Игра в кальмара» не слышал только ленивый, а среди наших читателей наверняка найдутся те, кто посмотрел сериал запоем. Дорама стала одним из самых просматриваемых сериалов Netflix и быстро вышла в топ стриминговой платформы в 90 странах. Немудрено, что с такой многочисленной аудиторией, прикованной к экрану, недочеты и скрытые детали не остались незамеченными.

Нам в AdMe.ru настолько понравился сериал, что мы прошерстили интернет в поисках любопытных фактов об «Игре в кальмара», которые подметили самые наблюдательные зрители. Будьте внимательны: в статье есть спойлеры.

1. Номера игроков перепутаны

В первой игре приняло участие 456 человек, каждому из которых был присвоен порядковый номер. Номера главных героев действительно не менялись на протяжении всего сериала, а вот проработке второстепенных персонажей уже не уделили столько внимания.

Игроком под номером 061 изначально была женщина. Однако на фото выбывшего участника мы видим мужчину с таким же номером. Этот киноляп прослеживается и в других сериях.

2. Одному из игроков больше 100 лет

В пятой игре участники должны были пересечь мост из стеклянных плиток. У игрока под номером 17 было небольшое преимущество перед остальными: он мог отличить закаленное стекло от обычного, не способного выдержать вес человека. Когда ведущий проверяет досье игрока, то обнаруживает, что тот работал на стекольном заводе. Один из пользователей Reddit заметил забавную нестыковку в этой сцене. Судя по информации на экране, игрок родился в 1897 году, а значит, на момент участия в игре ему должно было быть 124 года.

Но похоже, что Netflix уже исправил опечатку, и год рождения был изменен на 1987.

3. Форма зонта на стене меняется

Перед началом второй игры участникам предложили выбрать одну из 4 фигур: круг, треугольник, звезду или зонт. Как оказалось, игроки должны были вырезать выбранную фигуру из сахарных сот (или традиционного корейского печенья, известного под названием «дальгона»), не сломав ее.

Самые придирчивые зрители заметили, что купол зонта внезапно меняет свою форму и приобретает более изогнутые очертания, что, безусловно, усложнило задание тем, кто выбрал эту фигуру.

4. В одной из сцен Сон Ки Хун притворяется, что ест

Рассмотрим еще один забавный киноляп, который многие пропустили. В 3-й серии Ки Хун жалуется на остывшую еду. Похоже, это его расстроило настолько, что он начал глотать воздух. Если вы пересмотрите эту сцену, то увидите, что герой только притворяется, что ест, поднося ко рту пустую ложку.

5. Ки Хун не может определиться с телефоном

В последней серии мы видим, как Ки Хун разговаривает с дочерью в метро по телефону Samsung S7. Но во время ожидания вылета в аэропорту он уже сидит с моделью Samsung S3. Остается только догадываться, кто и зачем подменил в дороге его телефон на более старую модель.

6. Смартфон Хвана Чун Хо чудным образом держит заряд на протяжении всего сериала

Телефон полицейского заинтриговал пользователей настолько, что стал предметом многочисленных мемов и шуток. А все дело в том, что автономная работа обычного смартфона далека от идеала, показанного в сериале. В течение недели Чун Хо не расставался с телефоном, чтобы запечатлеть увиденное на камеру и оставить заметки. Нам не показывают, как он заряжает телефон, батарея которого дотягивает до самого конца. Неизвестно, выжил ли Чун Хо после всего, что с ним произошло, в конце киноленты, но есть все шансы, что его смартфон точно уцелел.

7. На визитках, выдававшихся рекрутам, был указан реальный номер телефона

Заинтересованных в заработке людей просили связаться с организаторами игры по телефону. Номер, указанный на визитной карточке, оказался настоящим и принадлежит жительнице Южной Кореи, которая получила тонны сообщений и шуточных звонков после выхода дорамы. Представители Netflix заверили, что займутся этим недоразумением и заменят номер.

8. У Кан Сэ Бёк северокорейский акцент

Зрители, которые не говорят на корейском, вряд ли заметили эту важную деталь. Один из пользователей Reddit отметил, что в речи Сэ Бёк, родившейся в Северной Корее, прослеживаются нотки северокорейского акцента. Он добавил, что Сэ Бёк говорит на южнокорейский манер, когда общается с другими игроками, чтобы избежать дискриминации. Ее северокорейский акцент проявляется только в сценах с братом и посредником.

9. Все 6 игр изображены на стенах комнаты игроков с самого начала

Наверное, самая интересная и важная пасхалка — это подсказки, спрятанные на самом видном месте. Игроки гадали, какая игра их ждет, даже не предполагая, что ответы были прямо перед носом: начиная от первой игры «Тише едешь — дальше будешь» и заканчивая «Игрой в кальмара». В самом начале они были спрятаны за двухъярусными кроватями, но по мере того, как участников становилось все меньше, рисунки начинали виднеться все четче.