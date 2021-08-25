9 ролей, которые никто не хотел играть, а они стали культовыми

У массового зрителя может сложиться впечатление, что актеры выстраиваются в километровые очереди, лишь бы получить главную роль в каком-нибудь фильме. И часто все примерно так и обстоит. Но бывают такие случаи, когда сценарий написан, бюджет выделен, а кинозвезды одна за другой отказываются от предложения сняться в картине. И как же им, наверное, должно быть обидно, когда позже они узнают, что этот проект возымел колоссальный успех, а персонаж, которого они так не хотели изображать, полюбился миллионам зрителей.

Мы в редакции AdMe.ru решили покопаться и навести справки о всемирно известных фильмах, создатели которых столкнулись с трудностями при поиске актеров на ведущие роли.

Ной Кэлхаун — «Дневник памяти» (2004)

Серьезные актеры, соглашаясь на ту или иную роль, смотрят не на то, сколько им заплатят за съемки в картине, а на сложность персонажа, которого им предлагают сыграть. Если образ героя оказывается недостаточно фактурным или, как это было в случае с Ноем Кэлхауном из «Дневников памяти», безнадежно скучным, то возникают сложности с подбором актера. Ну что там играть, кроме тихих страданий парня, который как в начале фильма тихонько любит блондинку, так и в конце фильма тихонько любит блондинку? Никаких потрясений, никаких изменений.

По словам автора романа «Дневник памяти» Николаса Спаркса, который также работал над сценарием фильма, многие актеры отказывались от предложения сыграть Ноя Кэлхауна именно по этой причине. Режиссер Ник Кассаветис уже почти сдался, пытаясь найти достойную кандидатуру, но, к счастью, в этот момент ему встретился Райан Гослинг, который согласился на роль. Однако и на этом сложности не закончились, потому что студия New Line Cinema, выслушав предложение Кассаветиса, решила, что он не в своем уме. Как бы там ни было, финал этой истории нам всем известен.

Кларисса Старлинг — «Молчание ягнят» (1991)

Что общего у Мишель Пфайффер, Мег Райан и Лоры Дерн? Актерский талант? Примечательная фильмография? Светлые волосы? Возможно. Но есть еще одна немаловажная деталь: все они рассматривались на роль, которая у современного зрителя ассоциируется исключительно с Джоди Фостер, — роль Клариссы Старлинг.

Так или иначе, Фостер удалось стать частью этого проекта лишь после того, как две актрисы из трех озвученных (Пфайффер и Райан) отвергли предложение сняться в картине, посчитав сценарий слишком жестким и душераздирающим. Тогда режиссер фильма Джонатан Демми предложил на эту роль Лору Дерн, но из-за того, что на тот момент она была малоизвестна, студия отказала ему. Помимо этого, она убедила Демми, что Клариссу Старлинг лучше всего изобразит Фостер. И студия была чертовски права, что подтверждает и тот факт, что актриса удостоилась «Оскара» за эту работу.

Арагорн — «Властелин колец» (2001)

Если вам до сих пор кажется, что в киновселенной «Властелина колец», как воздуха, не хватает Николаса Кейджа, то знайте, что вы в этом не одиноки. Режиссер Питер Джексон, к примеру, изначально видел именно его в роли величественного Арагорна. С другой стороны, он также рассматривал на данную роль Рассела Кроу и Дэниела Дэй-Льюиса.

Вообще у Джексона был приличный список из актеров, которых он хотел бы видеть в образе будущего короля, однако в конечном счете на экранах его воплотил Вигго Мортенсен. Причины, по которым вышеупомянутые актеры не согласились на участие в съемках кинотрилогии, самые разные: Кейдж не планировал долгосрочный контракт, рассчитывая больше времени проводить дома с семьей, у Кроу были обязательства, связанные с одним из предыдущих проектов, а Дэй-Льюис посчитал проект несерьезным. К счастью, Мортенсен справился со своей задачей на отлично.

Кристиан Грей и Анастейша Стил — «Пятьдесят оттенков серого» (2015)

Когда дело доходит до экранизации популярных скандальных романов, на кастинг-директоров ложится двойная ответственность. А все потому, что найти актеров, которые готовы отвлечься от погони за серьезными ролями с прицелом на «Оскар» и втянуться в такую авантюру, как съемки столь провокационной картины, — задача не из легких. И как показал опыт с лентой «Пятьдесят оттенков серого», многие голливудские звезды не готовы проходить такой тест на смелость.

Загибайте пальцы: от роли Кристиана Грея один за другим отказались Райан Гослинг, Чарли Ханнэм, Гаррет Хедлунд, Алекс Петтифер, Мэтт Бомер, Иэн Сомерхолдер, Чейс Кроуфорд и Александр Скарсгард. А Хлоя Бриджес и Люси Хейл, в свою очередь, не увидели себя в образе Анастейши Стил. В конечном счете создателям картины все же удалось найти идеальный тандем (Дакота Джонсон и Джейми Дорнан), который, несмотря на всю сценарную противоречивость, приглянулся множеству зрителей.

Патрик Бэйтмен — «Американский психопат» (2000)

С кастингом на роль Патрика Бэйтмена в экранизации одноименного романа Брета Истона Эллиса «Американский психопат» творилась настоящая чехарда. Воплотить образ злодея на широких экранах создатели картины предлагали и Билли Крудапу, и Джонни Ли Миллеру, и Эдварду Нортону, и даже Киану Ривзу с Юэном Макгрегором. Однако по-настоящему спутал все карты Леонардо Ди Каприо.

Режиссер картины Мэри Хэррон изначально видела в этой роли Кристиана Бейла, но на тот момент он был малоизвестным актером. Его сначала утвердили на роль, однако, когда ей заинтересовался сам Леонардо Ди Каприо, Бейла мигом уволили вместе с режиссером Мэри Хэррон, которая пыталась отстоять кандидатуру своего фаворита. Вернули их только благодаря тому, что Ди Каприо передумал. Актера убедили в том, что такая роль подпортит его имидж.

Гэндальф — «Властелин колец» (2001)

Казалось бы, возрастные актеры, чья карьера клонится к закату, должны выстраиваться в очередь, узнав о возможности стать звездой кинофраншизы, но это не так. Наглядное доказательство тому — кастинг на роль Гэндальфа во «Властелине колец».

Питер Джексон потратил немало нервов, прежде чем сколотил команду мечты из актеров. И с одним из центральных персонажей романов Джона Р. Р. Толкина, мудрым волшебником Гэндальфом, ему тоже пришлось помучиться. Студия New Line Cinema была готова озолотить Шона Коннери (ему предлагали $ 6 млн за фильм и 15 % от сборов картины), согласись он на эту роль, но тот отказался. А Кристофер Пламмер, в свою очередь, предпочел реальность сказке, сославшись на преклонный возраст. В конечном счете роль отошла Иэну Маккеллену. И, кажется, все сложилось именно так, как и должно было сложиться.

Джон Макклейн — «Крепкий орешек» (1988)

Герой Брюса Уиллиса в «Крепком орешке» совершенно справедливо жаловался на то, что нормальные люди в канун Рождества сидят дома за праздничным столом с семьей, а он вынужден босой и в майке лезть по тесной вентиляционной трубе и спасать заложников. Может, именно поэтому востребованным актерам того времени и не хотелось ввязываться в проект, в котором протагонисту необходимо пройти через огонь, воду и медные трубы.

Исполнить главную роль в этом боевике предлагали и Сильвестру Сталлоне, и Ричарду Гиру, и Арнольду Шварценеггеру. А первоначально проект вообще создавался под Фрэнка Синатру. Но все они, к великому счастью Брюса, отвергли предложение сняться в этой картине. До «Крепкого орешка» Уиллис был известен относительно небольшому количеству зрителей ролью в сериале «Детективное агентство „Лунный свет“», а новый фильм принес ему мировую известность, возведя актера в ранг героев кинобоевиков.

Белла Свон — «Сумерки» (2008)

Хотя роман Стефани Майер «Сумерки» и до выхода на экраны одноименного фильма был бестселлером, далеко не всем хотелось связывать себя с историей любовного треугольника вампира, оборотня и обычной девушки. В итоге создателям картины пришлось столкнуться с тем, что сразу несколько актрис отказались от главной роли в ленте.

К слову, сама писательница мечтала видеть свою героиню Беллу в исполнении Эмили Браунинг, но та отказалась даже приезжать на просмотр. Эмми Россум и вовсе назвала сценарий «преступно плохим», а Фрэнсис Бин Кобейн, дочь Курта Кобейна и Кортни Лав, отказала без объяснения причин. В итоге роль Беллы исполнила Кристен Стюарт. И хотя ее игра породила множество шуток и мемов, сумеречная сага отлично себя показала в мировом прокате и полюбилась многим зрителям.