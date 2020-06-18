20+ актеров, которые сыграли одних и тех же героев. А зрители до сих пор спорят, кто из них круче

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Известные литературные произведения, любимые читателями и признанные критиками, обычно переживают несколько экранизаций. Многим режиссерам хочется сделать такой фильм, который будут считать эталоном, и, конечно, задействовать в нем актеров, идеально подходящих на роли классических персонажей.

А вот мнения критиков и зрителей о том, кому образ литературного героя, перенесенный на экран, удается лучше, разделились. Мы в AdMe.ru вспомнили известных актеров, которым довелось сыграть одного и того же персонажа, и нашли рассуждения критиков, журналистов, зрителей и создателей фильмов об удачных находках и разочарованиях.

1. Шерлок Холмс

В разное время гениального английского сыщика сыграли Василий Ливанов в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (1979–1986), Роберт Дауни — младший в «Шерлоке Холмсе» (2009) и Бенедикт Камбербэтч в «Шерлоке» (2010). В русскоязычном сегменте интернета Василия Ливанова называют лучшим Шерлоком, такого же мнения придерживалась и дочь Конана Дойла, которая отмечала, что отец полностью одобрил бы тот образ, который актер показал на экране. Это в том числе было связано с тем, что актер разработал язык тела, который идеально отражал литературный персонаж. Василий Ливанов — единственный из актеров, сыгравших роль Шерлока, кто удостоился чести получить от королевы почетную награду — орден Британской империи. Образ Шерлока, который создали Роберт Дауни — младший и режиссер Гай Ричи, далек от классических канонов, но актер получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль. Бенедикт Камбербэтч сыграл Шерлока таким, каким бы он мог быть в наши дни, и зрители долго не могли принять такую форму подачи классического произведения. Ведь от него, по сути, осталась только канва сюжета. Но обаяние нетерпимого, антиобщественного и дьявольски проницательного современного Шерлока и дуэт с Мартином Фрименом в роли Ватсона, который идеально оттенял его, в конце концов покорили тех, кто решился на просмотр «необычного Шерлока Холмса».

2. Конан-варвар

Конана-варвара изображали 2 актера: Арнольд Шварценеггер в 1982 году и Джейсон Момоа в 2011-м. Образ Конана критики называли одной из лучших ролей Арнольда Шварценеггера, поскольку считалось, что он идеально воплотил его, и не только физически. В тандеме с режиссером он работал над своей дикцией, выражением лица, постоянно тренировался, чтобы овладеть навыками сражения на мечах и выглядеть в этих сценах максимально естественно. К тому же фильм снят практически без спецэффектов, вся зрелищность создавалась только благодаря ярким образам, которые воплотила команда. Джейсон Момоа был «вторым». Поэтому неудивительно, что его постоянно сравнивали со Шварценеггером. В роли Конана-варвара Джейсон Момоа разочаровал критиков, так как оказался слишком «худым и нелепым». Но, к счастью, так считали не все. Другие критики хвалили актера за то, что он физически показал совсем другой образ Конана. И конечно же, споры вызывала актерская игра, которая одним казалась далекой от совершенства, а другие же отмечали, что актер привнес в образ Конана «врожденное знание того, как убить абсолютно все, с чем он сталкивается».

3. Скарлетт О’Хара

Вивьен Ли сыграла Скарлетт из оригинального романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». А вот Джоанн Уолли воплотила образ Скарлетт из продолжения истории, которое написала другая писательница — Александра Рипли, чей роман назывался «Скарлетт». Поэтому нельзя сказать, что актрисы соперничали, ведь, в сущности, они изображали совершенно разных героинь. Однако зрители все равно их сравнивали. Вивьен Ли сыграла молодую Скарлетт — эгоистичную, взбалмошную, напористую и скандальную. Интересно, что сама Маргарет Митчелл задумывала Скарлетт как отрицательную героиню, антипод добропорядочной Мелани, в образе которой она описывала себя. Но зрители были очарованы несносной Скарлетт, она стала своеобразным символом силы духа, темперамента и умения выживать. Писательница была очень этим разочарована. Повзрослевшую Скарлетт Джоанн Уолли показала нам совсем другой. Она стала мудрой, уравновешенной, расчетливой, преисполненной достоинства. Возможно, Маргарет Митчелл изобразила бы ее именно такой, но, увы, продолжения она не написала.

4. Джеймс Бонд

Шон Коннери, Пирс Броснан и Дэниел Крейг стали самыми известными среди зрителей актерами, сыгравшими Джеймса Бонда. Хотя за всю историю кино этого героя на экране изображали 7 актеров. Коннери — единственный лауреат премии «Оскар» из всех исполнителей роли Бонда. Его воплощение образа называют одним из самых удачных. Знаменитый шотландец боялся, что останется актером одной роли, но все же сыграл в 5 экранизациях, при этом покинуть проект хотел после 2-го фильма. Пирс Броснан долго добивался роли Бонда. Он снялся в 4 картинах и завершил бондиану в 49 лет. После Тимоти Далтона роль должен был играть Мел Гибсон, но тот отказался. А вот кандидатуру Броснана одобрял Шон Коннери. «Меня поражает, что и после Броснана они еще собираются снимать новые фильмы про Бонда», — говорил актер. Зрители же отмечали, что Бонд Броснана казался самым надежным, уверенным в себе и вызывающим доверие. Дэниел Крейг стал первым Бондом-блондином. Кроме того, он самый кассовый и высокооплачиваемый Джеймс Бонд из всех. Для некоторых же зрителей Бонд Крейга в первую очередь живой человек, а уже потом крутой спецагент.

5. Наташа Ростова

Роль «некрасивой, но обаятельной» Наташи Ростовой исполнили 4 актрисы: Одри Хепберн в 1956 году, Людмила Савельева в 1965-м, Клеманс Поэзи в 2007-м и Лили Джеймс в 2016 году. 27-летняя Одри Хепберн была с восторгом принята критиками в роли Наташи. Считается, что она смогла понять и передать характер героини, отобразив всю глубину образа. Экранизация с Людмилой Савельевой получила «Оскар» и покорила весь мир. Актриса получила приз зрительских симпатий. Исполнительница главной роли в версии 2007 года Клеманс Поэзи была блондинкой. Однако о том, что настоящая Наташа должна быть брюнеткой, зрители попросту забывали: настолько завораживает игра актрисы, и в первую очередь ее взгляд. Но критики отмечали, что в сериале было много промахов, которые допустил режиссер, явно незнакомый с русской культурой и традициями. Последняя экранизация с Лили Джеймс в главной роли стала очень популярной в мире. Интересно, что именно этот сериал вызвал много эмоций у зрителей и массу обсуждений. Критики же писали, что сериал познакомил с романом тех, кто не имел о нем представления. Любопытно, что Людмила Савельева рассказывала о том, что ей была близка версия с Одри Хепберн и чужда версия с Клеманс Поэзи.

6. Анна Каренина

В истории звукового кино воплотить образ Анны Карениной из одноименного романа Льва Толстого в разное время брались 7 актрис. Каждая без преувеличения звезда, и каждая привнесла в образ что-то уникальное, личное. Мы расскажем о 4 самых известных. В 1948 году трагическую судьбу Анны показала на экране Вивьен Ли. Но, несмотря на талант и красоту актрисы, а также на то, что фильм снимал очень известный режиссер Александр Корда, фильм провалился в прокате. Говорят, это случилось потому, что экранная пара Анна — Вронский не сложилась. Между Вивьен Ли и ирландским актером Кироном Муром было «слишком мало химии». Советская экранизация романа 1967 года с Татьяной Самойловой в заглавной роли стала самой узнаваемой в мире. Эта киноверсия была максимально близкой к литературному источнику. Актрисе даже предложили сняться в голливудской экранизации «Анны Карениной» в паре с Жераром Филипом, но руководство не отпустило Самойлову на съемки за рубеж. Очаровательная Софи Марсо сыграла Анну в фильме 1997 года. В роли Вронского снялся Шон Бин. Эту версию назвали «бескровной и неглубокой», а в прокате картина собрала всего $ 859 тыс. Образ Анны был назван «угрюмым и утомительным». Сама Софи Марсо говорила о том, что героиня не была ей близка: актриса не понимала, что чувствовала Анна, решившая оставить ребенка ради мужчины. Анну Киры Найтли (2012) называли «самой смелой и решительной». Но, с другой стороны, эта экранизация показалась критикам уж очень современной и далекой от текста.

7. Князь Мышкин

Князя Мышкина в советском фильме «Идиот» (1958), который снял Иван Пырьев, сыграл Юрий Яковлев. Зрители и критики хорошо приняли картину, она стала лидером проката года и была названа лучшим фильмом по версии журнала «Советский экран». Но режиссер снял только первую часть романа, что разочаровало зрителей, которые так и не дождались продолжения. Владимир Бортко, который снял сериал «Идиот» в 2003 году, отмечал, что Юрий Яковлев сыграл «уж очень больного человека». Он же хотел показать, что «герои романа — нормальные люди, такие же, как мы. А нормальных людей обуревают страсти, далеко не всегда светлые». В роли князя Мышкина он видел только гениального Евгения Миронова. Ради роли актер похудел на 7 кг, сутками учил наизусть весь роман и работал по 20 часов. Стален Волков (художник-постановщик фильма «Идиот» 1958 года) говорил о новом сериале так: «Актерский ансамбль в „Идиоте“ Пырьева смотрелся более гармонично. А сегодняшний набор „Идиота“ более привычный. Мы не всегда в актерах видим персонажей, а видим прежде всего известного актера. В новом „Идиоте“, на мой взгляд, Аглая (Ольга Будина) излишне капризна, на ее фоне даже выходки Настасьи Филипповны меркнут». Юрий Яковлев отмечал, что фильмы совершенно разные, а свои впечатления он бы хотел оставить при себе.

8. Эркюль Пуаро

Дэвид Суше из сериала «Пуаро Агаты Кристи» (1989–2013) и Кеннет Брана из фильма «Убийство в „Восточном экспрессе“» (2017) считаются самыми известными актерами, которые сыграли неординарного сыщика. Дэвид Суше сразу начал вживаться в роль — он рассказывал, что буквально «хотел стать Пуаро». Его игру отмечали и хвалили наследники Агаты Кристи, а внук писательницы Мэтью Причард даже прокомментировал: «Лично я очень сожалею, что она никогда не видела Дэвида Суше. Я думаю, что он выглядит очень убедительно». Кеннет Брана сыграл сыщика в окружении звездного состава: Пенелопа Крус, Джуди Денч, Джонни Депп, Дерек Джекоби, Мишель Пфайффер и Дэйзи Ридли. Несмотря на неоднозначные отзывы, фильм собрал более $ 351 млн по всему миру, и Пуаро Браны вернется в продолжении фильма «Смерть на Ниле», выход которого запланирован на 2020 год. Частые замечания зрителей касались того, что актер «прятал за своими пышными усами актерскую игру».

9. Эмма

Романтичную Эмму в фильмах по роману Джейн Остин «Эмма» сыграли Кейт Бекинсейл, Гвинет Пэлтроу (оба фильма вышли в 1996 году) и Аня Тейлор-Джой (2020). Гвинет Пэлтроу, по мнению критиков, воплотила на экране образ идиллической Эммы, а в самом фильме больше внимания было уделено чувствам героев. Кейт Бекинсейл сыграла в более реалистичной и драматической киноверсии романа. Авторы экранизации сделали акцент на социальных обычаях, правилах, на том, как именно поддерживались нормы общества того времени. Но сама героиня показалась критикам «не развившейся эмоционально»: характер Эммы в исполнении Бекинсейл остался статичен, в отличие от романа. Аня Тейлор-Джой сыграла ту Эмму, какой она могла бы быть в XXI веке, а сценарий адаптировали таким образом, чтобы ярче показать характер героини. Фильм поднимает вопросы феминизма, бросает вызов сексистским законам. Экранизация была очень высоко оценена критиками: они отметили ее смелость, юмор и удачный выбор актрисы на заглавную роль.