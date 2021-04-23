9 культовых личностей, которые в современных фильмах показаны совершенно неверно

Авторы и режиссеры игровых фильмов, основанных на реальных событиях, всегда стоят между двух огней. С одной стороны, им нужно сделать зрелищное и нескучное кино, допускающее определенную долю художественного вымысла. С другой — хотя бы отчасти соблюсти историческую достоверность. В итоге режиссеры приглашают историков для консультаций, привлекают лучших дизайнеров, которые неделями изучают архивы, чтобы создать костюмы и декорации, максимально соответствующие изображаемой эпохе. Вот только персонажи в исполнении актеров все равно зачастую далеки от реальных личностей, чьи образы и истории были взяты за основу создателями кино.

Мы в AdMe.ru проанализировали 9 фильмов, чтобы выяснить, насколько представленные в них герои отличаются от своих реальных прототипов.

Уильям Мёрдок («Титаник»)

Уильям Мёрдок был первым офицером в экипаже «Титаника» и в ночь крушения нес вахту на капитанском мостике. В фильме данный персонаж предстает в далеко не лучшем свете: достаточно вспомнить хотя бы момент, где он берет взятку от Кэла. Племянник Мёрдока, увидевший фильм, был возмущен попранием памяти его предка. Он заявил, что в его родном городе Далбитти офицера помнят как героя, который сделал все, чтобы спасти как можно больше людей на «Титанике». Например, он сбрасывал шлюпки за борт, чтобы те, кто находились в воде, могли спастись. Создатели фильма принесли извинения семье Мёрдока, что, впрочем, не в полной мере смыло пятно с его репутации.

Жанна д’Арк («Жанна д’Арк»)

По мнению критиков, Люку Бессону в картине не удалось передать характер этой сложной исторической персоны. Жанна д’Арк была юной невинной девушкой, которая рушила гендерные стереотипы, одевалась в мужскую одежду и, по легенде, остановила целую войну, но жизнь ее оборвалась трагически. Люк Бессон взял на главную роль свою жену Миллу Йовович, даже не скрывая, что в первую очередь выбрал ее за чувственную женскую привлекательность. Но кажется, это в образе Орлеанской девы все же далеко не самое главное.

Алан Тьюринг («Игра в имитацию»)

Алан Тьюринг был одаренным ученым — гениальным математиком, знания и навыки которого были неоценимы для британского правительства во время Второй мировой войны. Вместе с другими исследователями он разрабатывал машину, которая помогала расшифровывать вражеские коды. Тем самым он создал прообраз не только современного компьютера, но и искусственного интеллекта. В фильме персонаж, блестяще воплощенный Бенедиктом Камбербэтчем, предстает как предатель родины и возможный шпион. На деле Тьюринг никогда не подозревался ни в шпионаже, ни в предательстве, хотя его отношения с правительством Британии и впрямь были натянутыми. При этом его заслуги в области криптологии были сильно преувеличены: по версии фильма, он создавал машину в одиночку, то есть вклад других ученых был незаслуженно забыт.

Анна Болейн («Еще одна из рода Болейн»)

Последняя королева-консорт Англии Анна Болейн и спустя 5 веков продолжает будоражить умы творческих людей. Попытки осмыслить ее историю на экране предпринимались неоднократно, и фильм «Еще одна из рода Болейн» мог стать сенсацией: звездный состав (Натали Портман, Скарлетт Йоханссон), высокий бюджет, попытки соблюсти историческую достоверность. Однако по итогу большинство критиков сочли попытку неудачной. Основные претензии критики предъявили к Анне Болейн в исполнении Натали Портман. Королева была выдающейся женщиной с большими амбициями, готовой составить достойную конкуренцию мужчинам в патриархальном мире. В фильме ее персонаж лишился практически всех этих качеств, и в итоге Анна Болейн предстала в образе банальной интриганки. По мнению критиков, персонаж получился одномерным и плоским, и наблюдать за ним было скучно.

Маргарет Тэтчер («Железная леди»)

Несмотря на признанную гениальность, с которой Мерил Стрип воплотила образ премьер-министра Великобритании в этом фильме, ее Маргарет Тэтчер получилась далекой от реального прототипа. По словам людей, которые были знакомы «с железной леди» лично, «она не была и вполовину такой истеричной, эмоциональной и чрезмерно играющей женщиной, как показали в фильме». Критики отметили также, что фильм довольно основательно смягчил острые углы и не показал многих спорных решений, которые принимала Тэтчер. И напротив, позитивные события преподносятся так, будто «железная леди» была их единственной причиной, а вокруг вовсе не было других умных людей.

Елизавета I («Две королевы»)

Фильм демонстрирует политический конфликт между двумя кузинами: королевами Елизаветой I и Марией Стюарт. Создатели явно симпатизируют последней: они показывают Елизавету абсолютно равнодушной к правлению женщиной, зацикленной на родах. Фильм доводит образ неуверенной королевы до логического завершения, демонстрируя встречу Марии Стюарт и Елизаветы. В ней первая побеждает последнюю исключительной харизмой и искренностью. Однако письма Елизаветы свидетельствуют о том, что она вовсе не признавала превосходства Марии. Более того, встреча, показанная в фильме, в реальности вообще не состоялась, и королевы так ни разу и не встретились лицом к лицу.

Марк Цукерберг («Социальная сеть»)

Сценарист биографического фильма Аарон Соркин был довольно безжалостен к своему персонажу. Цукерберг в его интерпретации предстает завистливым и высокомерным циником. По версии фильма, он создает Facebook исключительно из жажды мести девушке, которая его отвергла. А жена Цукерберга Присцилла Чан в ленте вообще не фигурирует. Поскольку фильм повествует не о персоне, жившей сотни лет назад, а о нашем современнике, подобные несостыковки очень сильно бросаются в глаза. Люди, знакомые с реальными прототипами героев картины лично или сталкивающиеся с их работой, почти единогласно отзываются о Цукерберге как о смелом и обаятельном новаторе, который создал свой продукт, потому что ему хотелось творить, а вовсе не из жажды мести.

Мария-Антуанетта («Мария-Антуанетта»)

Мария-Антуанетта была деспотичной королевой Франции и закончила свою жизнь, будучи осужденной за вред стране. Свободолюбивые французы даже наделили ее званием «самой ненавистной женщины Франции». Режиссер София Коппола решила взглянуть на сложного исторического персонажа с диаметрально противоположной стороны. В фильме Мария-Антуанетта предстает эдаким подростком XXI века с вполне современными проблемами. По версии кино, королева была милой девушкой, попавшей в жуткие условия. Чтобы подчеркнуть это, создатели решили выдержать ленту в конфетно-розовых тонах. Несмотря на точность костюмов и даже съемки в Версале, фильм явно не ставил перед собой задачу достоверно отобразить реальность.

Мэрилин Монро («7 дней и ночей с Мэрилин»)

Критики не слишком тепло встретили байопик с Мишель Уильямс в главной роли. По их мнению, «7 дней и ночей с Мэрилин» — это сносное массовое кино. Исполнительница главной роли предложила зрителям довольно поверхностную интерпретацию образа Мэрилин Монро, не вникая в него слишком глубоко. В итоге Мэрилин, которая в реальности была трагической актрисой со сложной судьбой, в фильме предстала весьма монотонным персонажем. А сама картина уделила больше внимания стилю, нежели реалистичности материала.