9 культовых фильмов, которые совсем скоро порадуют нас своими продолжениями (Некоторые удивят даже преданных фанатов)
В начале этого года на экраны вышел боевик «Плохие парни навсегда» — 3-я часть культовой франшизы. И это далеко не первый раз, когда Голливуд воскрешает полюбившиеся всем фильмы. Совсем скоро нас ждет череда ярких сиквелов, которые порадуют любителей абсолютно всех жанров: от комиксов до комедий.
Мы в AdMe.ru поинтересовались и выяснили, продолжения каких фильмов появятся на больших экранах в ближайшее время. Сохраните себе эту подборку, чтобы не пропустить главные премьеры ближайшего времени. А в конце статьи мы поделимся небольшими подробностями о предстоящей премьере специального выпуска сериала «Друзья».
1. Не время умирать
В 25-й серии бондианы ушедший в отставку агент 007 вернется на службу, чтобы сразиться с таинственным злодеем и спасти мир от новой опасной технологии. Это будет 5-й и, скорее всего, последний фильм с участием Дэниела Крейга.
В новой картине к основному актерскому составу присоединятся Рами Малек и Ана де Армас.
2. Чудо-женщина: 1984
Как и следует из названия фильма, действие картины разворачивается в 80-х годах. При этом сюжет новинки никак не перекликается с первой частью сиквела, а название фильма является прямой отсылкой к знаменитому роману-антиутопии Оруэлла «1984».
«Чудо-женщина: 1984» — самостоятельный проект, в котором Галь Гадот предстоит сразиться с новыми врагами: Гепардой и Максом Лордом.
3. Топ Ган: Мэверик
Спустя 34 года после выхода 1-й части фильма о летчике-испытателе Пите Митчелле Том Круз вновь сел в кресло пилота, но на этот раз в качестве инструктора Top Gun.
Компанию ему в новом фильме составила потрясающая Дженнифер Коннелли.
4. Охотники за привидениями: Наследники
Продюсеры уверяют, что предстоящий фильм не имеет ничего общего с провалившимися в прокате «Охотниками» 2016 года. И это похоже на правду, ведь к работе над новинкой был привлечен Айван Рейтман — автор первых 2 частей франшизы. Но только режиссерское кресло он уступил своему сыну Джейсону, а сам выступил в качестве продюсера.
- Дата выхода (мир) — 5 марта 2021
- Дата выхода (Россия) пока неизвестна
5. Билл и Тед
Что нужно для того, чтобы спасти мир? Правильно, написать крутой хит. Именно этим в новом фильме займутся Билл и Тед. А компанию им составят их же взрослые дети.
В новом фильме к дуэту Киану Ривза и Алекса Уинтера присоединились актрисы Бриджетт Ланди-Пейн и Самара Уивинг, которые сыграли их дочерей.
6. Форсаж 9
В новой части фильма кибертеррористка Сайфер решается отомстить Доминику, заручившись поддержкой его младшего брата, профессионального наемника Джейкоба.
Несмотря на то что съемки фильма завершились еще в ноябре прошлого года, фанаты смогут оценить его лишь следующей весной.
7. Поездка в Америку 2
Спустя 32 года после своей знаменитой поездки в Америку принц Аким вновь возвращается в Штаты, чтобы отыскать своего потерянного сына, единственного наследника престола Замунды.
Главные роли в новом фильме, как и в его 1-й части, сыграли Эдди Мерфи и Арсенио Холл.
8. Блондинка в законе 3
Впервые разговоры о продолжении франшизы об амбициозной блондинке Эль Вудс появились еще в 2018 году. Тогда продюсерами даже была названа дата выхода предстоящего фильма — 14 февраля 2020-го. Но с тех пор никаких официальных объявлений не было. Пока ясно одно: роль в новом фильме исполнит все та же Риз Уизерспун.
Что ж, будем надеяться, премьера не за горами и совсем скоро мы сможем насладиться 3-й частью любимого фильма.
- Дата выхода пока неизвестна
9. Пираты Карибского моря 6
В октябре прошлого года стало известно, что Disney наняла авторов предыдущих частей кинофраншизы для работы над новым сценарием. Актеры и режиссер пока не утверждены, но, по информации The Disinsider, главной героиней в новом фильме будет женщина.
Список предполагаемых актрис на эту роль возглавляет звезда «Стражей Галактики» актриса Карен Гиллан. А вот Джека Воробья в 6-й части франшизы, увы, мы, скорее всего, не увидим.
- Дата выхода пока неизвестна
Бонус: Друзья
В ноябре прошлого года стало известно, что все 6 звезд сериала «Друзья» соберутся вместе для участия в единственной серии сиквела. Но эпизод будет не совсем обычным. Актеры сыграют самих себя. Они посетят съемочную площадку, поделятся закулисными кадрами и историями. За участие в проекте каждый из «друзей» получит от $ 2,5 до $ 3 млн.
Продолжение сериала должно было появиться на новом потоковом сервисе HBO Max уже 27 мая, но премьеру перенесли на осень.
- Дата выхода пока неизвестна
Фото на превью Pirates of the Caribbean / The Walt Disney Studios