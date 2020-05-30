9 культовых фильмов, которые совсем скоро порадуют нас своими продолжениями (Некоторые удивят даже преданных фанатов)

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В начале этого года на экраны вышел боевик «Плохие парни навсегда» — 3-я часть культовой франшизы. И это далеко не первый раз, когда Голливуд воскрешает полюбившиеся всем фильмы. Совсем скоро нас ждет череда ярких сиквелов, которые порадуют любителей абсолютно всех жанров: от комиксов до комедий.

Мы в AdMe.ru поинтересовались и выяснили, продолжения каких фильмов появятся на больших экранах в ближайшее время. Сохраните себе эту подборку, чтобы не пропустить главные премьеры ближайшего времени. А в конце статьи мы поделимся небольшими подробностями о предстоящей премьере специального выпуска сериала «Друзья».

1. Не время умирать

В 25-й серии бондианы ушедший в отставку агент 007 вернется на службу, чтобы сразиться с таинственным злодеем и спасти мир от новой опасной технологии. Это будет 5-й и, скорее всего, последний фильм с участием Дэниела Крейга. В новой картине к основному актерскому составу присоединятся Рами Малек и Ана де Армас.

Дата выхода (мир) — 11 ноября 2020

Дата выхода (Россия) — 19 ноября 2020

2. Чудо-женщина: 1984

Как и следует из названия фильма, действие картины разворачивается в 80-х годах. При этом сюжет новинки никак не перекликается с первой частью сиквела, а название фильма является прямой отсылкой к знаменитому роману-антиутопии Оруэлла «1984». «Чудо-женщина: 1984» — самостоятельный проект, в котором Галь Гадот предстоит сразиться с новыми врагами: Гепардой и Максом Лордом.

Дата выхода (мир) — 12 августа 2020

Дата выхода (Россия) — 13 августа 2020

3. Топ Ган: Мэверик

Спустя 34 года после выхода 1-й части фильма о летчике-испытателе Пите Митчелле Том Круз вновь сел в кресло пилота, но на этот раз в качестве инструктора Top Gun. Компанию ему в новом фильме составила потрясающая Дженнифер Коннелли.

Дата выхода (мир) — 23 декабря 2020

Дата выхода (Россия) — 1 января 2021

4. Охотники за привидениями: Наследники

Продюсеры уверяют, что предстоящий фильм не имеет ничего общего с провалившимися в прокате «Охотниками» 2016 года. И это похоже на правду, ведь к работе над новинкой был привлечен Айван Рейтман — автор первых 2 частей франшизы. Но только режиссерское кресло он уступил своему сыну Джейсону, а сам выступил в качестве продюсера.

Дата выхода (мир) — 5 марта 2021

Дата выхода (Россия) пока неизвестна

5. Билл и Тед

Что нужно для того, чтобы спасти мир? Правильно, написать крутой хит. Именно этим в новом фильме займутся Билл и Тед. А компанию им составят их же взрослые дети. В новом фильме к дуэту Киану Ривза и Алекса Уинтера присоединились актрисы Бриджетт Ланди-Пейн и Самара Уивинг, которые сыграли их дочерей.

Дата выхода (мир) — 21 августа 2020

Дата выхода (Россия) — 20 августа 2020

6. Форсаж 9

В новой части фильма кибертеррористка Сайфер решается отомстить Доминику, заручившись поддержкой его младшего брата, профессионального наемника Джейкоба. Несмотря на то что съемки фильма завершились еще в ноябре прошлого года, фанаты смогут оценить его лишь следующей весной.

Дата выхода (мир) — 31 марта 2021

Дата выхода (Россия) — 1 апреля 2021

7. Поездка в Америку 2

Спустя 32 года после своей знаменитой поездки в Америку принц Аким вновь возвращается в Штаты, чтобы отыскать своего потерянного сына, единственного наследника престола Замунды. Главные роли в новом фильме, как и в его 1-й части, сыграли Эдди Мерфи и Арсенио Холл.

Дата выхода (мир) — 17 декабря 2020

Дата выхода (Россия) — 17 декабря 2020

8. Блондинка в законе 3

Впервые разговоры о продолжении франшизы об амбициозной блондинке Эль Вудс появились еще в 2018 году. Тогда продюсерами даже была названа дата выхода предстоящего фильма — 14 февраля 2020-го. Но с тех пор никаких официальных объявлений не было. Пока ясно одно: роль в новом фильме исполнит все та же Риз Уизерспун. Что ж, будем надеяться, премьера не за горами и совсем скоро мы сможем насладиться 3-й частью любимого фильма.

Дата выхода пока неизвестна

9. Пираты Карибского моря 6

В октябре прошлого года стало известно, что Disney наняла авторов предыдущих частей кинофраншизы для работы над новым сценарием. Актеры и режиссер пока не утверждены, но, по информации The Disinsider, главной героиней в новом фильме будет женщина. Список предполагаемых актрис на эту роль возглавляет звезда «Стражей Галактики» актриса Карен Гиллан. А вот Джека Воробья в 6-й части франшизы, увы, мы, скорее всего, не увидим.

Дата выхода пока неизвестна

Бонус: Друзья

В ноябре прошлого года стало известно, что все 6 звезд сериала «Друзья» соберутся вместе для участия в единственной серии сиквела. Но эпизод будет не совсем обычным. Актеры сыграют самих себя. Они посетят съемочную площадку, поделятся закулисными кадрами и историями. За участие в проекте каждый из «друзей» получит от $ 2,5 до $ 3 млн. Продолжение сериала должно было появиться на новом потоковом сервисе HBO Max уже 27 мая, но премьеру перенесли на осень.

Дата выхода пока неизвестна