9 крепких пар российского кино, которые нашли друг друга на съемках

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Кто знает о любви «как в кино», если не актеры? Особенно если их романтическая история зародилась на съемочной площадке под слова «Камера, мотор!». Несмотря на распространенный стереотип, такие отношения могут быть крепкими. И доказательство тому — множество счастливых пар, отметивших кто 3, кто 5, а кто и 30 лет совместной жизни.

AdMe.ru подготовил подборку историй любви пар отечественного кино, служебные романы которых переросли в семейные союзы, проверенные временем и испытаниями.

1. Гела Месхи и Екатерина Климова

Актеры познакомились на съемках исторического сериала «Волчье солнце». Тогда Екатерина переживала расставание со вторым супругом. Геле Месхи удалось не только стать партнером по съемочной площадке, но и залечить душевные раны актрисы. Молодые люди влюбились друг в друга, но отношения афишировать не спешили. Мир узнал о них как о паре только после новости о тайной свадьбе и интересном положении девушки. Когда влюбленные и уже женатые Екатерина и Гела снимались в фильме «Опекун», актриса была на 4-м месяце беременности. Сегодня они воспитывают дочь Бэллу и, несмотря на сплетни недоброжелателей, счастливы вместе.

2. Александр и Екатерина Стриженовы

Актерам на момент знакомства было 13 и 14 лет, и они уже снимались в кино. Фильм «Лидер» стал первой серьезной ролью Екатерины. Тогда она влюбилась в кинематограф. И в своего будущего мужа. Хотя, как вспоминает актриса, при первой встрече Александр ей не понравился. Их история любви развивалась стремительно. Дождавшись 16-летия, Саша сделал предложение Кате. Но ее мама была категорически против. Второе предложение спустя год также завершилось отказом, а третье — свадьбой. Екатерина и Александр Стриженовы вместе уже более 30 лет.

3. Владимир Вдовиченков и Елена Лядова

Елена Лядова и Владимир Вдовиченков познакомились на съемках фильма «Левиафан». Об этой паре зрителям известно немного: молодые люди не делают из отношений шоу и редко отвечают на вопросы о личной жизни. Они незаметно для всех встречались, так же без шума поженились. Но любознательные зрители хотят знать как можно больше о своих любимых актерах, а потому в прессе с завидной регулярностью появляются слухи, к примеру, о беременности Елены.

4. Максим Матвеев и Елизавета Боярская

Максим Матвеев и Елизавета Боярская женаты уже 8 лет. Несмотря на то что пара не любит делиться подробностями семейной жизни, некоторые моменты все же известны их почитателям. История любви Максима и Лизы началась в кино. Так, в ленте «Я не скажу» они играли пару, переживающую кризис отношений. В то время как их собственные чувства только зарождались. Сегодня актеры ждут появления второго ребенка. Как и в случае с первым малышом, пара не планирует знакомить его с публикой.

5. Александр Петров и Ирина Старшенбаум

Впервые актеры встретились во время съемок, правда, разных фильмов — съемочные площадки «Крыши мира» и «Полицейского с Рублевки» находились всего в 5 минутах ходьбы. А вот искра зажглась несколько позже — во время работы над картиной с символическим названием «Притяжение», которая и дала старт красивой истории любви.

6. Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова

Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов — одна из самых крепких пар российского кинематографа. Вместе они уже больше четверти века. А началась эта романтическая история в 1991 году с поцелуя в кадре во время съемок кинофильма «Прогулка по эшафоту». Так закрутился их роман. Дмитрий любит вспоминать трогательный момент знакомства. Ольга же рассказывает о нем более прозаично — она влюбилась в будущего мужа не сразу. В 42 года актриса родила долгожданного первого ребенка. А в следующем году Ольга и Дмитрий готовятся отпраздновать серебряную свадьбу.

7. Артур Смольянинов и Дарья Мельникова

Артур и Дарья познакомились во время съемок телесериала «Гетеры майора Соколова». Об этом моменте их жизни известно немногое. Как и о тайной свадьбе в 2013 году, и о рождении первенца Артура. Сейчас звезда «Папиных дочек» практически не снимается в кино. И на это есть серьезная причина: актриса ждет второго ребенка.

8. Григорий Антипенко и Юлия Такшина

Эту пару зрители знают прежде всего по ролям в телесериале «Не родись красивой», где Григорий играл главного героя Андрея Жданова, а Юлия — его секретаря Вику. Сегодня пара не живет вместе, но называет себя семьей — они вместе проводят очень много времени, воспитывают двоих сыновей и всегда поддерживают друг друга.

Бонус: Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук

История этой влюбленной пары не похожа на другие. В комедии «Срочно выйду замуж» они играли молодоженов. А в реальной жизни Юлия с Алексеем свадебные наряды надели несколькими годами ранее. Предложение последовало от Алексея спустя 6 лет после того, как они стали встречаться. Артисты были заочно знакомы долгое время перед тем, как обменялись приглашениями на концерты друг друга. На выступление Юлии Алексей пришел с огромным букетом роз. И не остался незамеченным. А вместе артисты уже более 10 лет. Сейчас муж и жена вместе записывают песни, снимают клипы и воспитывают дочь Амелию.