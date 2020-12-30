9 колоритных пар советского кинематографа, до сих пор обожаемых зрителями

Во время работы над многими популярными советскими фильмами перед актерами стояла нелегкая задача — убедительно сыграть любовь. И часто режиссеры долго подбирали пары, чтобы персонажи смотрелись органично, а зритель сказал: «Верю!»

Мы в AdMe.ru решили вспомнить самые колоритные и яркие тандемы из наших любимых картин и узнать, какие отношения были между артистами на съемках.

1. Дядя Митя и тетя Шура — «Любовь и голуби»

Эти замечательные комедийные актеры советского кино в жизни являлись мужем и женой. На самом деле Наталья Тенякова и Сергей Юрский были намного моложе своих экранных персонажей. То, что они получились такими смешными, — заслуга гримеров и самих талантливых артистов. Гротеск удался им на все сто, но при этом они смогли сыграть и душевность, и любовь, и заботу. Поэтому зрители до сих пор любят и обсуждают эту неугомонную парочку. Существует мнение, что дядя Митя и тетя Шура — это копия пожилых Нади и Васи, прогноз, какими они будут через много лет.

2. Игорь и Тамара — «Экипаж»

Сложные отношения, которые показали Леонид Филатов и Александра Яковлева, заинтересовали многих зрителей намного больше, чем катастрофа, о которой снимался фильм. Тем более что постельная сцена была одной из самых первых в кино того времени. После выхода картины режиссеру начали писать разгневанные пенсионеры, возмущенные откровенностью эпизода. Между актерами не было близких отношений, но сыграть раскрепощенную стюардессу Яковлевой не составило труда. А вот Леонид Филатов очень стеснялся: в жизни он был полной противоположностью своему герою-ловеласу.

3. Лариса и Паратов — «Жестокий романс»

Известный актер Никита Михалков и неизвестная студентка Лариса Гузеева на экране стали невероятно красивой парой. Несмотря на подлый поступок героя Михалкова, зрительницы обожали его и оправдывали. После выхода ленты Паратова в прессе называли «чувствительным суперменом» и говорили о том, что и режиссер не осуждает его. Вся съемочная группа помогала неопытной Гузеевой в работе. Фильм принес ей большую популярность. Никита Михалков стал лучшим актером по результатам опроса читателей журнала «Советский экран».

4. Женя и Надя — «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Сегодня многие критикуют отношения Жени и Нади и не считают их историю такой уж романтичной. Но нельзя отрицать факт: они стали одной их самых известных пар советского кинематографа. И сложно представить, что на их месте могли быть Андрей Миронов и Светлана Немоляева (они пробовались на эти роли). После выхода фильма критики хвалили Мягкова, а Барбара Брыльска получила за роль Госпремию. На это была обижена Валентина Талызина, которая озвучивала Надю, а ее даже не упомянули в титрах. Она считала, что одной внешности для роли недостаточно. А вот зрители очень полюбили обаятельную Барбару. Конечно, никаких романтических отношений между актерами не было, да и дружеских тоже: вне работы они не общались.

5. Ихтиандр и Гуттиэре — «Человек-амфибия»

Когда вышла картина, зрители не могли налюбоваться Анастасией Вертинской и Владимиром Кореневым. Они идеально подходили под требование режиссера «найти актрису, у которой в глазах небо, и актера, у которого в глазах море». Кстати, чтобы сделать на экране цвет глаз ярче, их специально подсвечивали лампами. Артисты великолепно сыграли любовь, но в реальности поддерживали только рабочие отношения. Однако на съемках фильма жена Коренева устроила супругу сцену ревности. Она увидела, что Вертинская ходит в солнечных очках, которые она дала мужу перед отъездом. Вертинская же вспоминала, что во время работы над лентой у нее была легкая влюбленность, но не в Коренева, а в одного из статистов из Баку, где снимали кино.

6. Светлана Афанасьевна и Ганжа — «Большая перемена»

Перед съемками режиссер предложил Наталье Богуновой выбрать любую роль. Они дружили, и он был уверен, что актриса справится. Но, вопреки ожиданиям, она остановилась на второстепенной героине. И объяснила это так: «Мне показалось, что этого персонажа будут любить всегда». Ганжу сначала должен был играть Станислав Садальский, но потом роль предложили Александру Збруеву. Богунова и Збруев прекрасно смотрелись вместе. Многие зрители были уверены, что они на самом деле муж и жена. У актеров сложились доброжелательные рабочие отношения, но после съемок они больше не встречались. После выхода фильма на исполнителей обрушилась огромная популярность, и если Богуновой это нравилось, то Збруев был недоволен. Он считал, что эта роль закрыла для него другие возможности. Однако зрители полюбили именно его Ганжу.

7. Нюра и Саша — «Три тополя на Плющихе»

Трогательная история любви, о которой главные герои даже сами не сразу догадываются, покорила зрителей. Тонкая и загадочная Татьяна Доронина так точно попала в роль, что все были уверены: она и Олег Ефремов и в жизни близки. Тем более что о любвеобильном актере говорили, будто он не может играть, если не влюблен в партнершу. Ходило много слухов, но доподлинно никто не знал, был ли у них роман. Зато он точно был на экране, и именно эта необычайная «химия», возникшая между персонажами, и сделала картину такой популярной.

8. Лида и Шурик — «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»

Перед Александром Демьяненко стояла трудная задача: он играл интеллигента в несерьезном жанре. Зато на экране ему доставались в партнерши только красавицы. Так было и в случае с Натальей Селезневой. На роль Лиды пробовались 3 сотни девушек, но режиссер взял 18-летнюю Наташу. В частности, за особую смелость. «Вам придется раздеваться. Кстати, как у вас с фигурой? Кажется, не очень». Актриса была задета и немедленно скинула сарафан. Такого ошеломительного напора не ожидали даже цензоры. Может, поэтому «сцену с красным бикини», довольно откровенную, позволили оставить в фильме.

9. Вера и Платон — «Вокзал для двоих»

Сценарий «Вокзала для двоих» писали специально для Олега Басилашвили. Но с Людмилой Гурченко они познакомились буквально за пару часов до начала работы над картиной. По плану первый поцелуй нужно было снимать в первый же день. И Басилашвили уговаривал Рязанова переписать сцену, чтобы не пришлось целовать эту незнакомую женщину. Он так разволновался, что хотел отказаться от съемок. Тогда вмешалась Гурченко, переделала диалог, и получилось так, что поцелуй переносится на другой эпизод. А к моменту его съемки актеры уже подружились.