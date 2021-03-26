9 известных сказок, всю соль которых поймет лишь тот, кто родился в стране, где они написаны

Французская Золушка никогда не была бедной, англичанка миссис Бэнкс никак не могла обойтись без помощи Мэри Поппинс, хотя и не работала, а Нильс полетел на гусе только для того, чтобы изучить географию родной Швеции. Некоторые детали зарубежных сказок не всегда понятны жителям других стран.

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Золушка

В сказке о Золушке мы видим историю о том, как бедная, но очень милая и трудолюбивая девушка вышла замуж за прекрасного принца. И во многих народных версиях так оно и есть, но не в классической сказке Шарля Перро.

Во-первых, Золушка — дочь аристократа. И ее происхождение автор постоянно подчеркивает, делая акцент на ее изысканных манерах и хорошем воспитании. Она не жалуется отцу на мачеху и ее дочерей, чтобы не испортить отношения в семье. Убегая с бала за несколько минут до полуночи и рискуя не успеть, она все же любезно прощается со всеми. А еще она помогает сестрам подготовиться к балу, потому что лучше них разбирается в тонкостях этикета, подсаживается к ним во дворце и угощает их апельсинами, которые ей принес принц, и в самом конце прощает им все обиды и даже находит женихов. То есть на протяжении всей сказки нам объясняют, что Золушка подходит принцу.

То есть «Золушка» Шарля Перро — это не сказка о том, что удача может улыбнуться каждой. Это поучительная история про то, что только достойная девушка может стать женой принца, и своего рода учебник хороших манер. А еще это гимн старой аристократии, которая стремительно теряла влияние, и сказка была призвана вернуть его, хотя бы в дворянской среде.

Красавица и чудовище

Мы видим в этой сказке истину о том, что внешность не главное. Или историю об абьюзе. А французы в XVIII веке, когда была опубликована классическая версия «Красавицы и чудовища», видели в ней притчу о правильном воспитании. Хотя это, скорее, пособие о том, как правильно выйти замуж.

Действия Белль, которая смело отправилась в логово чудища, чтобы выручить отца, учили маленьких слушательниц тому, что «спасать» свою семью, вступая в брак с не самым приятным мужчиной, благородно и правильно.

При этом главная героиня этой сказки, в отличие от многих своих «коллег», не имеет дворянского происхождения. Она дочь купца, поэтому, в отличие от Золушки, обычный принц вряд ли был бы к ней благосклонен. А вот заколдованный — почему бы и нет?

Кот в сапогах

Ни у кого из персонажей Шарля Перро нет имени и тем более фамилии, максимум прозвища: Золушка, Красная Шапочка, Синяя Борода. Но в сказке «Кот в сапогах» появляется маркиз Карабас, и его имя наводит на мысль, что это был реальный человек. Исследователи предполагают, что прототипом сказочного везунчика был Клод Гуфье, граф де Каравас, при котором владения его отца были возведены в ранг маркизата. Но одна из блогеров обратила внимание, что граф жил за 100 лет до того, как Перро написал свою сказку, и предположила, что прототипом главного героя был другой человек — Франсуа Д’Обюссон, обнищавший дворянин. Благодаря своей храбрости и смекалке он смог понравиться королю и стать его другом. А женился он на Шарлотте Гуфье де Караваз — наследнице того самого маркизата. Наверняка эта история была хорошо знакома современникам Перро, и они восприняли сказку как хорошую шутку.

Синяя Борода

У злодея из этой жестокой сказки тоже был прототип — барон Жиль де Рэ, большой друг Жанны д’Арк. Он был в теплых отношениях с королем Франции, а потом поссорился с ним. В итоге дворянина обвинили в чудовищных преступлениях, самым безобидным из которых было вызывание демонов. В народе после его ареста ходила сказка, что дьявол выкрасил его русую бороду в синий цвет за страшные прегрешения. Кстати, ни одного доказательства преступлений барона так и не было найдено. Тщательно изучив документы из архивов инквизиции, трибунал из нескольких парламентариев, политиков и историков-экспертов полностью оправдал Жиля де Рэ. А вот обидная сказка осталась.

Пеппи Длинныйчулок

Сейчас Пеппи — национальная героиня и едва ли не главная гордость Швеции. Но вовсе не она олицетворяет свою страну в книгах Астрид Линдгрен. Скорее, типичными скандинавскими детьми того времени были скромные, если не сказать забитые Томми и Анника, а взрослыми — все те фру и фрекен, читавшие постоянные нотации Пеппи и ее друзьям. В протестантской Швеции считалось, что от ребенка во что бы то ни стало нужно добиваться почтения к взрослым и послушания. Сейчас нам дико читать, как взрослые герои сказки постоянно порываются применить физическое наказание к детям и частенько буквально унижают их. Но в первой половине XX века такие вещи, как публичные оскорбления и психологическое давление со стороны учителей, считались нормой. В итоге именно Пеппи вызвала в обществе дискуссию о правильном воспитании. Закончилась она тем, что в Швеции победил подход свободного воспитания и были запрещены физические наказания детей.

Мэри Поппинс

Современного читателя удивляет, зачем Бэнксы, у которых явные проблемы с деньгами, ищут няню? И это при том, что миссис Бэнкс сидит дома с детьми. Но речь идет про Англию начала XX века, а там существовала давняя традиция нанимать нянь или гувернанток. Это, по сути, отголоски средневековой модели воспитания, согласно которой детьми не должна заниматься мать. У некоторых может возникнуть вопрос: почему леди Мэри изображала строгую воспитательницу, хотя была по сути доброй феей? Да потому что няня должна была быть чопорной, властной и педантичной, ведь таковым было воспитание в те годы. И тем не менее образ Мэри Поппинс символизирует победу гуманного отношения к детям. На фоне пожилой гувернантки мистера Бэнкса, приехавшей в гости, молодая няня уже не выглядит такой суровой.

Питер Пэн

Когда у нас в 1981 году вышел перевод повести «Питер Пэн и Венди», из него убрали все упоминания о школьном прошлом капитана Крюка. А все потому, что неангличанам сложно понять, зачем они вообще нужны. А ведь жестокий пират учился в одной школе с принцами Уильямом и Гарри. Речь об Итонском колледже — одном из самых престижных учебных заведений в мире.

Более того, антагонист буквально обожал альма-матер. Он упоминает «wall game» («игру в пристенок»), в которую играют только в Итоне, элитный клуб Pops и типично итонские фразеологизмы вроде «send up for good» — за особые достижения учеников вызывали к директору для похвалы. Именно благодаря образованию капитану было важно никогда не терять лицо и всегда быть вежливым. И возможно, именно поэтому Крюк терпеть не мог веселого, но совсем невоспитанного Питера Пэна.

Рапунцель

Сказка начинается с того, что беременная женщина захотела полакомиться рапунцелем, который рос в огороде соседки-ведьмы, и муж пошел добывать желаемое лакомство. Но многие наши читатели не понимают, что такое рапунцель. Он действительно такой вкусный? Речь идет о полевом салате, он же валерианелла колосковая. Это растение обладает седативными свойствами, так что, возможно, заботливый супруг всего лишь хотел успокоить переживавшую за потомство жену.

Румпельштильцхен

Румпельштильцхен — карлик, который помог дочери мельника напрясть из соломы золотые нити, чтобы король взял ее в жены. Взамен он потребовал первенца, который родится у монаршей четы. Впрочем, карлик был готов оставить ребенка матери, если та угадает имя карлика, а оно очень уж странное. На самом деле для немецких читателей в нем есть смысл. Якоб Гримм уверял, что глагол rumpeln («громыхать, шуметь») лег в основу наименования «духов, производящих шум» (Rumpelgeist), то есть кобольдов (домовых) и рудничных цвергов. А еще словом Rumpelgeist называли черта.