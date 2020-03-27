9 известных людей, которых зрители не узнали под маской и слоем грима

6 1 2 0

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Актерам, которые соглашаются сыграть роль в маске или с чрезмерным количеством грима, приходится очень сложно, ведь для достоверности своего персонажа им в основном приходится передавать эмоции с помощью движений тела. Но зритель, увлекшись просмотром фильма, может не только не обратить внимания на все эти усилия, но даже и не задуматься над тем, что за человек воплотил этого героя.

AdMe.ru провел детективное расследование и выяснил, кто же на самом деле скрывается за масками популярных киноперсонажей.

1. Мартинекс, «Стражи Галактики — 2» — Майкл Розенбаум

Американский актер Майкл Розенбаум, который в фильме «Стражи Галактики — 2» сыграл Мартинекса, изначально проходил кастинг на роль главного героя Питера Квилла. Несмотря на то что эту роль он так и не получил, актер вовсе не расстроился. «Знаете, я не особо заботился о том, чтобы получить роль. Я вообще почти ничего не знал о комиксах про Стражей», — говорит Майкл.

2. Плавалагуна, «Пятый элемент» — Майвенн Ле Беско

Вымышленная оперная певица Плавалагуна вовсе не является компьютерной графикой. Ее сыграла французская актриса Майвенн Ле Беско, которая является бывшей женой режиссера фильма «Пятый элемент» Люка Бессона. В момент производства фильма Люк и Майвенн жили в гражданском браке.

3. V, «V — значит вендетта» — Хьюго Уивинг

На самом деле персонажа V сыграло четыре разных актера. Изначально роль должен был исполнить Джеймс Пьюрфой, но он покинул съемочный процесс спустя 6 недель в связи с тем, что ему как курильщику тяжело постоянно ходить в маске. Так в проекте появился Хьюго Уивинг. В целях экономии эпизоды с участием Пьюрфоя не стали переснимать, Уивинг лишь переозвучил эти сцены. Кроме этих двух актеров, в фильме принимали участие еще 2 дублера — для исполнения сложных трюков.

4. Альтрон, «Мстители: Эра Альтрона» — Джеймс Спейдер

Под компьютерной графикой тяжело разглядеть американского актера Джеймса Спейдера. Однако он подарил персонажу Альтрона не только свой голос, но и механику передвижения. Для этого на съемках актер надевал специальный костюм с электронными датчиками, которые фиксировали движения его тела.

5. Несмертный Джо, «Безумный Макс: Дорога ярости» — Хью Кияс-Берн

Австралийский актер Хью Кияс-Берн очень переживал, удастся ли ему сыграть свою роль качественно, ведь большую часть его лица прикрывала маска. Как говорит сам Хью, с ним всегда был наушник, в котором время от времени он слышал слова поддержки режиссера, что помогало актеру лучше отыгрывать свои сцены.

6. Монахиня, «Проклятие монахини» — Бонни Ааронс

Главная роль в фильме ужасов «Монахиня» досталась американской актрисе Бонни Ааронс. Для воплощения роли монахини на экране и соответствующего устрашающего вида, Бонни каждый день вручную рисовали грим. Однако, как говорит сама актриса, этот процесс происходил достаточно быстро и требовал совсем немного косметики.

7. Джейсон, «Фредди против Джейсона» — Кен Кирзингер

Канадский актер и по совместительству каскадер Кен Кирзингер рассказывает, что роль Джейсона в фильме «Фредди против Джейсона» была одной из самых легких для него и что он согласился сыграть этого персонажа, даже предварительно не читая сценарий.

8. Мандалорец, «Звездные войны: Мандалорец» — Педро Паскаль

Помните Оберина Мартелла, который был младшим братом правителя Дорна из «Игры престолов»? Именно он, а точнее чилийско-американский актер Педро Паскаль, скрывается под шлемом Мандалорца из одноименного фильма. Несмотря на то что лицо Паскаля зрители так и не увидели, многие считают, что актеру удалось хорошо передать манеру и характер своего персонажа.

9. Талос, «Капитан Марвел» — Бен Мендельсон

Роль командира скруллов Талоса досталась австралийскому актеру Бену Мендельсону. Одной из главных деталей этого персонажа является, естественно, его внешний вид — зеленое лицо с чешуйчатой кожей и заостренными ушами. Сам Бен с любовью называет свой накладной грим «лицом свиньи».