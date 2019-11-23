9 известных актеров, которые вышли из образа и сыграли совершенно нетипичные для себя роли

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Как правило, актеры играют в фильмах те типажи, которые у них получаются лучше всего. Таким образом создается их амплуа, которое надолго за ними закрепляется. Вспомните, например, роли Моргана Фримена, Дженнифер Энистон, Лиама Нисона — почти во всех картинах они играют одни и те же роли. Но иногда кинозвезды предстают перед зрителями в совершенно непривычных образах.

Один из самых ярких примеров — Джим Керри в «Шоу Трумана». Актер доказал, что он способен играть не только комедийные, но и серьезные трагические роли. Впрочем, на экране перевоплощался не только Джим Керри. AdMe.ru изучил фильмографию популярных звезд Голливуда и выяснил, кто еще из артистов удивил поклонников, сыграв нетипичного для себя персонажа. Особенно удивили Робин Уильямс и Том Хэнкс.

Робин Уильямс

Американский стендап-комик и актёр Робин Уильямс чаще всего снимался в комедиях, так как он обладал поистине неповторимым талантом смешить. Были в его карьере роли и в драматических фильмах: «Король-рыбак» (1991), «Умница Уилл Хантинг» (1997), «Двухсотлетний человек» (1997) и другие. Но даже не все киноманы знают, что в психологическом триллере «Фото за час» (2002) Робин сыграл психопата — оператора фотосалона, который терроризировал семью Йоркин. И актер так убедительно сыграл главного персонажа Сэя Пэрриша, что получил за свою работу несколько наград, в том числе премию «Сатурн».

Джо Пеши

Талантливейший актер, лауреат премий «Оскар» и BAFTA Джо Пеши чаще всего снимался в криминальных драмах и боевиках: «Бешеный бык» (1980), «Славные парни» (1990), «Казино» (1995). Играть отвязных гангстеров Джо Пеши удается особенно хорошо. Но мало кто знает, что он не отказывал играть и комедиях. Коротко о некоторых из них. Лента «Легкие деньги» (1983) рассказывает о простом работяге, которому нужно за год избавиться от своих дурных привычек. Иначе не видать ему завещанных тещей $ 10 млн. В «Смотрителе» (1991) Пеши играет роль парня по имени Луи, который вынужден жить в своем старом доме, не имея при этом права его отремонтировать. Комедия «На рыбалку» (1997): двое незадачливых приятелей отправляются на рыбалку, которая обернется для них настоящим приключением — с угоном машины, пожаром, потерей лодки, знакомством с аферистом-двоеженцем. Ну, а про картину «Один дома» (1990) мы даже и подробно рассказывать не будем.

Джона Хилл

Актер Джона Хилл стал особенно популярен после исполнения главной роли в комедии «SuperПерцы» (2007). После этого актеру предлагали играть в основном в комедийных лентах. Но в 2011 году Джона Хилл доказал, что он может играть не только озабоченных и глуповатых подростков-ботанов. Тогда вышла биографическая драма «Человек, который изменил все», в которой Хилл сыграл одаренного экономиста и математика Питера Брэнда. За эту роль актер был впервые номинирован на «Оскар», «Золотой глобус» и другие престижные премии.

Адам Сэндлер

Все привыкли видеть в Адаме Сэндлере прекрасного комика, ведь он обрел мировую популярность именно благодаря ролям в романтических комедиях «Певец на свадьбе» (1998), «50 первых поцелуев» (2004), «Притворись моей женой» (2011) и других. Но Сэндлер не раз доказывал зрителям, что он прекрасно может играть и драматические роли. Так, критики высоко оценили игру актера в картине «Любовь, сбивающая с ног» (2002). За роль забитого, психически неуравновешенного человека актер даже был выдвинут на премию «Золотой глобус». В «Опустевшем городе» (2007) Адам играет человека, который потерял всю свою семью в теракте 11 сентября, а затем пытается возобновить дружбу со своим старым приятелем — соседом по комнате колледжа. «Сапожник» (2014) рассказывает о человеке, который получает шанс сделать что-нибудь великое. В фильме «Мужчины, женщины и дети» (2014) рассказывается о взаимоотношениях между родителями и детьми и о том, как интернет влияет на их жизнь. Лента «История семьи Майровиц» (2017) была номинирована на «Золотую пальмовую ветвь» на 70-м Каннском международном кинофестивале. В этом фильме Адам сыграл безработного поэта-неудачника с кучей проблем, который пытается наладить отношения с успешным братом и отцом. Кстати, а вы знали, что именно Адам Сэндлер должен был сыграть в фильме «Соучастник» (2004) роль таксиста Макса? Напомним, в итоге в картине снялся Джейми Фокс и был номинирован на «Оскар» за эту роль.

Джейсон Стейтем

Имя этого актера у зрителей прочно ассоциируется с героем какого-нибудь крутого боевика. И это неспроста, ведь Джейсон Стейтем и в жизни является специалистом в области боевых искусств. Потому фильмография актера и состоит сплошь из остросюжетных картин, триллеров и криминальных драм. Но в 2015 году Джейсон появился в неожиданном для себя амплуа: в комедии «Шпион» (2015) он будто сыграл пародию на все свои прежние брутальные роли. Персонаж Стейтема, спецагент Рик Форд, — просто неубиваемый боец. Так, Рик Форд, по его словам, проходил сквозь огонь, сам себя из комы выводил, осколки из глаз сам вытаскивал, сам пришивал свою оторванную руку, был двойником Обамы (и никто этого не заметил), прыгал с небоскреба с обычным плащом вместо парашюта, сломал при этом обе ноги, но сделал вид, что это шоу Цирка дю Солей. А еще он обладает иммунитетом к 179 видам яда. Просто он переварил их все, когда был внедрен в подпольный ядоглотательный преступный синдикат. В общем, в «Шпионе» Джейсон Стейтем блестяще проявил свой комедийный талант. К слову, в фильме также сыграли Мелисса Маккарти и Джуд Лоу.

Том Хэнкс

Пожалуй, даже отпетые киноманы вряд ли вспомнят хоть одну отрицательную роль, которую сыграл Том Хэнкс. Ведь он чаще всего снимается в драматических фильмах, играя обычных простоватых парней или мудрых героев, которые могут и жизни обычных людей спасти, если надо: «Капитан Филлипс» (2013), «Чудо на Гудзоне» (2016). Но в 2002 году актер снялся в необычном амплуа — в гангстерской драме «Проклятый путь» Хэнкс исполнил роль гангстера Майкла Салливана — старшего. Для своей семьи и близких он хороший отец и ответственный работник, вот только на самом деле Майкл работает на мафию, выполняя «деликатные поручения». Которому однажды придется пойти против своих боссов.

Брэд Питт

К середине 1990-х Брэд Питт уже был популярным актером. Известность к нему пришла после выхода фильмов «Интервью с вампиром» (1994), «Легенды осени» (1994), «Семь» (1995). В целом в карьере Питта полно ролей героев-любовников, но с годами он стал чаще сниматься в драматических фильмах («Загадочная история Бенджамина Баттона», «Бесславные ублюдки», «12 лет рабства»). Хотя есть в карьере актера и нетипичные для него роли. Так, в 1993 году Брэд Питт снялся в криминальном триллере «Калифорния», сыграв в нем опасного маньяка-убийцу. А в 1995 году в прокат вышел фильм «12 обезьян» с Брюсом Уиллисом в главной роли. В этой антиутопии Брэд Питт сыграл второстепенную роль слегка тронутого умом борца за права животных, сына известного ученого-вирусолога. За роль Джеффри Гоинса Питт получил свой первый «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар».

Джон Траволта

Актер и танцор, лауреат премий «Золотой глобус» и «Эмми» прославился в далеких 1970-х после выхода фильмов «Лихорадка субботнего вечера» (1977) и «Бриолин» (1978). В основном в карьере актера были роли в боевиках, триллерах и комедиях. В них он всегда играл расчетливых, харизматичных мужчин. Но в 2007 году в мюзикле «Лак для волос» Траволта исполнил роль женщины, которая много лет работает прачкой и не выходит из дома, комплексуя из-за своего лишнего веса. На съемках актеру приходилось носить специальный 13-килограммовый костюм. За эту роль Траволта был номинирован на премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

Джордж Клуни

Почти во всех своих фильмах Джордж Клуни играет образы успешных и уверенных в себе мужчин, которые добиваются успеха как в работе, так и на любовном поприще. Но в 2008 году актер неожиданно сменил амплуа. В черной комедии братьев Коэнов «После прочтения сжечь» он сыграл роль сотрудника казначейства, неудачника по жизни, который боится своей странной жены и втайне мечтает развестись с ней. Национальный совет кинокритиков США включил эту киноленту в список 10 лучших фильмов 2008 года.