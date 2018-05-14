9 харизматичных кинозлодеев, которые доказывают, что понятия добра и зла весьма относительны

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Сюжет почти каждого известного фильма строится вокруг противостояния героев и антигероев. Как правило, первым мы сопереживаем и радуемся их победам, а последним желаем получить по заслугам. Но иногда злодеям мы симпатизируем гораздо больше: они умны, харизматичны, обаятельны. Часто именно злодеи преподают нам самые важные моральные уроки. А главное, они тоже несовершенны, как и мы с вами, — со своими недостатками, принципами и историями. В конце статьи мы приготовили для вас бонус, посвященный самому недооцененному антигерою всех времен и народов.

AdMe.ru собрал харизматичных злодеев, которые не так уж плохи, как кажется.

Хела, «Тор: Рагнарек»

Хела — родная старшая сестра Тора, которая выступает главным источником опасности, потому что хочет захватить власть силой и вернуть свое былое величие. К тому же она богиня смерти — куда уж отрицательней? Однако поведение Хелы вполне можно объяснить: Один признался, что сам учил Хелу быть хладнокровным воином и порабощать миры, а когда отказался от этой идеи, просто избавился от дочери и изгнал ее. Можно понять чувства обиженной и отвергнутой богини. К тому же Хела превосходит силой всех своих братьев и чертовски обаятельна, несмотря на всю свою зловещесть. Конфликт Хелы и Одина заставляет задуматься о том, что обиды не затягиваются со временем, а только усиливаются, поэтому мы должны с большим вниманием относиться к чувствам других людей и не забывать просить у них прощения, в особенности если это могущественная богиня смерти и разрушения (шутка).

Малефисента, «Малефисента»

В детской сказке про Спящую Красавицу Малефисента всегда была отрицательным персонажем, который, кажется, ни за что проклинает маленькую принцессу. Но в одноименном фильме с Анджелиной Джоли в главной роли компания Disney рассказывает нам предысторию поступка Малефисенты, и это многое объясняет. В фильме знаменитая злодейка переживает предательство любимого человека, теряет свою силу и остается в одиночестве, но в конце все-таки находит в себе силы для прощения обидчика. История Малефисенты еще раз напоминает нам, что не нужно судить людей и развешивать ярлыки: у каждого поступка есть свои причины.

Тайлер Дерден, «Бойцовский клуб»

Герой Брэда Питта Тайлер Дерден умен, талантлив, свободен от стереотипов и ненавидит все современное общество с его ценностями. С другой стороны, жизнь задиристого нигилиста и анархиста далеко не идеальна, он постоянно совершает преступления и плюет на мнение окружающих. Тайлер действует по своим правилам, и это подкупает зрителя, хотя поступки героя весьма далеки от положительных. В конце концов, Тайлер Дерден живет в каждом из нас и олицетворяет те «подвалы» нашей личности, которые нужно периодически чистить, чтобы все не вышло из-под контроля.

Миранда Пристли, «Дьявол носит Prada»

Высокомерная глава издательской империи Миранда Пристли — самая настоящая стерва: она эгоцентрична, хладнокровна, требовательна. Но с точки зрения бизнеса Пристли действует безукоризненно: с ней тяжело, но ее работа приносит результаты. Каждого работника она воспитывает в духе мира моды, развивает его таланты и помогает раскрыться. У нее тяжелый характер, но она не совершает подлостей и остается безукоризненно честной и даже благородной. Миранда Пристли своим примером показывает, что работу и личную жизнь необходимо разделять, а эмоции всегда оставлять дома. Ну и что не стоит бояться иногда показаться сухарем ради результата и общей цели.

Джокер, «Темный рыцарь»

Джокер — один из самых ярких антигероев, в его стиль и философию влюблены миллионы, хотя на деле он психопат, проповедующий хаос и жестокость. Джокер играет жизнями людей как пешками, но делает это очень изящно и расчетливо. Джокер не боится идти против системы и даже ломать ее, он остроумен, темпераментен, непредсказуем. Благодаря этим качествам зрители прощают персонажу все его преступления — быть может, потому, что они случаются не в их городе, а в вымышленном Готэме. А может, еще и потому, что Джокер выводит людей на чистую воду, вскрывает недостатки и показывает истинное лицо каждого из своих противников. Прикидываясь клоуном, злодей ведет очень тонкую, продуманную игру. Наверное, Джокера можно отнести к части «той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо».

Профессор Северус Снегг, серия фильмов о Гарри Поттере

«Как он оказался в одном списке со злодеями?» — воскликнут фанаты поттерианы, ведь Снегг показал зрителям пример бескорыстной любви и верности. Но не стоит забывать, что профессор когда-то все-таки воевал на стороне Волан-де-Морта и был жестким, бескомпромиссным учителем, которого до смерти боялись ученики, особенно Невилл Долгопупс, например. Джоан Роулинг описывала Северуса Снегга как человека с отталкивающей внешностью и пустыми холодными глазами, в которых не было и следа доброты. На протяжении всей франшизы Снегг кажется нам отрицательным персонажем, пока после его смерти мы не узнаем причины его поведения. Профессор раскрывает свой секрет, и мнение зрителя о нем переворачивается с ног на голову, а его безответная любовь к Лили Поттер вызывает сочувствие и жалость.

Леон, «Леон»

История Леона заставила многих зрителей сопереживать хладнокровному наемному убийце и разглядеть отблески доброты в его сердце. Он работал киллером, но ходил в кино и на мюзиклы, трепетно ухаживал за комнатным растением и взял под свою опеку сироту Матильду, а в конце даже отдал за нее жизнь. Зритель охотно верит, что Леон устранял по заказу только «плохих дядек» и не трогал невинных, но умаляет ли это его грехи? Вопрос остается открытым. Несмотря на это, история Леона еще раз напоминает нам о том, что даже в самом одиноком и жестоком человеке есть добро, которое раскрывается, если в него верить.

Капитан Джек Воробей, «Пираты Карибского моря»

Лживый, тщеславный, жадный, аморальный, самовлюбленный Джек Воробей только и делает, что охотится за легкими деньгами и удовольствиями. Но весь груз недостатков пирата перевешивает его беспредельное обаяние. Конечно, тут не обошлось без актерского таланта и харизмы Джонни Деппа. А в чем Джек действительно мастер, так это в умении легко и непринужденно выпутываться из любой передряги и всегда выходить сухим из воды. Этот особый дар героя восхищает и вдохновляет не переживать по пустякам и не терять самообладания даже в самой патовой ситуации.

Дарт Вейдер, «Звездные войны»

История Дарта Вейдера — это история пути сильного, но несчастного человека со сложной судьбой. Он сделал много плохого и выбрал темную сторону, но в конце пожертвовал собой и искренне раскаялся. Джедаи учили Энакина Скайуокера быть воином-защитником и не создавать привязанностей, но он полюбил женщину и завел семью, а потом сделал все, чтобы спасти родных. Он не был готов жить по Кодексу джедаев и поэтому ушел к ситхам, но и там его ждало разочарование. Не найдя себе места в этом противостоянии добра и зла, Дарт Вейдер ушел. Его образ олицетворяет ту борьбу света и тени, которая разворачивается в сердце каждого человека.

На самом деле все поступки Дарта Вейдера были совершены ради любви и спасения своих родных. Поэтому, если бы не это пророчество про баланс сил и война вселенского масштаба, Темный лорд мог бы быть прекрасным семьянином.

Бонус: Том, мультсериал «Том и Джерри»

Пожалуй, самый недооцененный антигерой на свете — это кот Том. Все сопереживают мышонку и смеются над неудачами кота, а ведь Том просто делал свою работу: пытался избавить дом от грызуна, который проделывал дырки в стенах и воровал еду со стола. И делал он это самозабвенно и с полной самоотдачей. Том — хороший мальчик.

А какому антигерою симпатизируете вы?