9 голливудских актрис, чья подготовка к роли заслуживает отдельной истории

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Сколько времени занимает подготовка актрис к сложным ролям, требующим силы и выносливости спортсмена? Судя по интервью голливудских звезд, тренироваться 4-6 часов по 5-6 раз в неделю — вполне обычный режим для претендентки на роль солдата или воительницы. Для кого-то результат измеряется в мышечной массе: так, Тессе Томпсон пришлось набрать 6,8 кг.

AdMe.ru восхищен упорством хрупких женщин, решившихся примерить на себя образ воина и сделавших все, чтобы ему соответствовать.

Эмили Блант, «Грань будущего»

Главной целью тренировок Эмили Блант были сила, выносливость и... гибкость суставов. Актрисе предстояло носить экзоскелет весом почти 30 кг и выполнять трюки в нем, не получив травму. Когда после нескольких месяцев ежедневной подготовки Блант впервые надела на себя костюм сержанта Риты Вратаски, то подумала: «О боже, я сейчас заплачу».

Алисия Викандер, «Tomb Raider: Лара Крофт»

Чтобы привести себя в форму перед съемками «Лары Крофт», актрисе понадобилось 7 месяцев. Тренер разработал для нее план, имитирующий подготовку профессиональных спортсменов, и был восхищен ее подходом к работе. Дисциплина, когда-то наработанная Викандер в балетной школе, окупилась и помогла выдержать режим тренировок: силовые — по 6 раз, альпинизм — по 2–3 раза, бокс — по 4 раза в неделю.

Зои Салдана, «Стартрек: Бесконечность»

Зои Салдана родила близнецов в декабре 2014-го, и ей нужно было быстро подготовиться к съемкам в фильме «Стартрек: Бесконечность». Почти весь 2015 год актриса работала над фигурой. Так как Зои не любитель беговых дорожек, тренер разработала для нее программу с элементами танцев и бокса. Через 9 месяцев упорного труда актриса смогла влезть в костюм Гаморы 2013 года и была счастлива: «Не могу поверить, что влезла в старый костюм после рождения близнецов. Мамы мира, если я сделала это, то и вы сможете!»

Бри Ларсон, «Капитан Марвел»

Бри Ларсон не слишком любила спортзал и больше прокачивала себя интеллектуально, чем физически. Чтобы обрести тело супергероя, она занималась под руководством опытного тренера 5 дней в неделю в течение 9 месяцев, постепенно наращивая рабочий вес и нагрузку. Тренировки длились до 4 часов в день. Как итог — сила, позволяющая делать мостик со штангой весом 125 кг.

Галь Гадот, «Чудо-женщина»

Утонченная красавица из «Форсажа» серьезно изменилась ради роли Дианы Принс. Тренировки Чудо-женщины начались за полгода до старта съемок и длились по 6 часов в день: «Я занималась 2 часа в тренажерном зале, 2 часа — хореографией и еще 2 — верховой ездой. Это было очень тяжело».

Шарлиз Терон, «Взрывная блондинка»

Актриса настолько гармонично вписалась в образ агента MI6, что сценарий в ходе тренировок переписали под нее, усложнив сцены боя. Съемочная команда была настроена снимать и вырезать неподходящие кадры сколько потребуется. Но, когда они увидели, с какой скоростью актриса овладевает приемами боевых искусств, планы изменились: Терон была способна выполнить 20 движений так, что второй дубль был не нужен. Несмотря на наличие дублеров, в ходе фильма Шарлиз выполняет 98 % всех трюков самостоятельно, кроме падения с лестницы и прыжков с высоты.

Дэйзи Ридли, «Звездные войны» (эпизоды 2015 и 2017 гг.)

Роль Рей в «Звездных войнах» («Пробуждение силы» и «Последние джедаи») принесла Дейзи Ридли широкую известность: до этого она снялась в нескольких сериалах и короткометражках. Чтобы обрести тело воина, актриса тренировалась по 5 часов в день 5 дней в неделю. Ее подготовка включала скалолазание, кикбоксинг и тяжелую атлетику. До «Звездных войн» девушка не занималась спортом.

Тесса Томпсон, «Тор: Рагнарёк»

Чтобы стать идеальной Валькирией, Тессе Томпсон пришлось набрать 6,8 кг мышечной массы, занимаясь по 6 дней в неделю. Ее тренер даже контролировала работу поваров на съемочной площадке, чтобы у Тессы был правильный рацион: много овощей и зелени, достаточно углеводов и умеренное количество белка.

Марго Робби, «Тоня против всех»

Марго Робби всегда была в превосходной физической форме, но для роли фигуристки ей пришлось пройти один из самых интенсивных режимов тренировок, который у нее когда-либо был. По 4 часа в день 5 дней в неделю на протяжении нескольких месяцев актриса нарабатывала мышечную массу и училась кататься на коньках под руководством профессиональных хореографов.

Чья трансформация запомнилась вам и почему? Как думаете, кто из героинь гармоничнее всего вписался в свой образ?