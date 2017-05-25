9 героев из наших любимых сериалов, которых чуть не сыграли совсем другие актеры

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AdMe.ru решил пофантазировать, как бы выглядели культовые сериалы, если бы в них сыграли актеры, которые очень хотели принять участие в проекте или упустили шанс из-за перегруженного графика, а может, и вовсе отказались от роли. Ох, как они, наверное, потом жалели!

Джиллиан Андерсон в роли Серсеи Ланнистер

Игра престолов

По слухам, актриса отказалась от роли безжалостной Серсеи, и та ушла прямиком в руки к Лине Хиди. А ведь Джиллиан могла заполучить в свою копилку вторую культовую роль — после агента Скалли из «Секретных материалов».

Сэм Клафлин в роли Джона Сноу

Игра престолов

Сэм Клафлин, известный многим по фильмам «Голодные игры» и «До встречи с тобой», проходил прослушивание на роль Джона Сноу. Как мы знаем, успехом попытка не увенчалась, и героя сыграл Кит Харингтон.

Вигго Мортенсен в роли Эддарда Старка

Игра престолов

Вигго Мортенсен рассматривался на роль Эддарда Старка, но вполне возможно, что заполучить ее актеру помешал слишком запоминающийся образ Арагорна из «Властелина колец». Примечательно, что Шон Бин, который в итоге сыграл Эддарда Старка в сериале, сражался на экранном поле брани вместе с Вигго в трилогии «Властелин колец».

Тим Рот в роли Давоса Сиворта

Игра престолов

Давоса Сиворта мог сыграть Тим Рот! Но в итоге создатели сериала выбрали Лиама Каннингэма, который блестяще справился с ролью. И все-таки какой бы харизматичный у Рота вышел герой!

Лили Аллен в роли Яры Грейджой

Игра престолов

По слухам, певице Лили Аллен предлагали сыграть Яру Грейджой, но она категорически отказалась, ведь тогда ей пришлось бы работать вместе со своим родным братом Алфи Алленом (в фильме он играет брата Яры Теона Грейджоя). Прочитав сценарий, Лили отвергла предложение со словами: «Слишком много инцеста». И с ней сложно не согласиться.

Алек Болдуин в роли Мистера Бига

Секс в большом городе

По словам создателя культового сериала, он видел в роли Мужчины Мечты именно Алека Болдуина, который был очень популярен в то время (конец 90-х). Но знакомство с Крисом Нотом заставило его поменять решение. Кажется, отличная получилась альтернатива.

Кристин Дэвис в роли Кэрри Брэдшоу

Секс в большом городе

Кристин Дэвис изначально проходила прослушивание на роль Кэрри Брэдшоу, но, как мы уже знаем, выбор пал на Сару Джессику Паркер, а Кристин досталась роль Шарлотты. Сложно представить, каким бы был сериал, разрешись все иначе.

Мэттью Бродерик в роли Уолтера Уайта

Во все тяжкие

На роль Уолтера Уайта, отчаянного учителя химии, хотели пригласить Мэттью Бродерика, но что-то не срослось, и, благодаря убедительной, эмоциональный игре, звездой сериала стал Брайан Крэнстон. Рейтинги и популярность сериала подтверждают: его создатели не прогадали с выбором.

Майкл Китон в роли доктора Джека Шепарда

Остаться в живых

Изначально создатели сериала хотели заполучить на роль доктора Шепарда Майкла Китона. Тот был готов сыграть при условии, что его персонаж быстро погибнет (именно это и случилось в пилотном эпизоде), потому что не хотел быть занятым в шоу на протяжении многих недель. Однако планы сценаристов по поводу судьбы доктора поменялись, и Китон отказался от роли в пользу Мэттью Фокса.