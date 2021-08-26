9 героев из мультфильмов и кино, которые говорят одним голосом, а мы никогда не обращали на это внимания

Наши актеры дубляжа виртуозно озвучивают иностранные ленты и отлично передают характер персонажей. Но мы даже представить не могли, что один и тот же человек с легкостью может дать свой голос как крутому герою боевика, так и милому персонажу мультфильма.

Мы в AdMe.ru выяснили, какие актеры сумели озвучить фильмы и мультфильмы так, что зрители не сразу заметили сходство.

Даниил Эльдаров

Российский актер дубляжа Даниил Эльдаров озвучил более 500 персонажей зарубежных лент. Именно его голос мы слышали, когда Джим Мориарти из сериала «Шерлок» произносил свои эксцентричные монологи. В музыкальном мультфильме «Зверопой» Даниил озвучил одного из главных героев — добродушную коалу Бастера Муна.

Елена Шульман

Елена Шульман — одна из самых востребованных российских актрис дубляжа. Она работала над озвучиванием десятков сериалов, фильмов и мультипликационных лент. Актриса является официальным голосом рыбки Дори — одного из главных персонажей оскароносного мультфильма «В поисках Немо». А еще голосом Елены Шульман говорит царственная Рамонда в кинокомиксах Marvel, посвященных команде Мстителей.

Станислав Тикунов

Актер Станислав Тикунов часто снимается в российских сериалах и принимает участие в театральных постановках. Но наибольшую известность ему принесла работа над озвучиванием зарубежных кинолент, компьютерных игр и мультфильмов. Именно его голосом разговаривают пугающий клоун Пеннивайз из фильма «Оно» (2017) и инфантильный Бальтазар Брейк из анимационного кино «Гадкий я — 3».

Валерий Кухарешин

Валерий Кухарешин — обладатель звания народного артиста Российской Федерации и известный актер театра и кино. Его часто приглашают дублировать зарубежные фильмы и сериалы. Актер подарил свой голос персонажу Хью Лори из сериала «Доктор Хаус», и его знаменитое «Все лгут» мы уж точно никогда не забудем. А еще Валерий Кухарешин часто озвучивает мультипликационных персонажей. Одним из них стал дракон Мушу из мультфильма «Мулан».

Сергей Паршин

Сергей Паршин — известный российский артист, который носит звание народного. На его счету масса театральных и кинематографических работ. Не менее известен он и в качестве актера дубляжа. Его голосом говорит Обеликс, тот самый, который в детстве упал в чан с волшебным зельем. А еще он дублировал монстра Салли из мультипликационного фильма «Корпорация монстров».

Михаил Черняк

Михаил Черняк долгое время принимал участие в дублировании иностранных фильмов и сериалов. Его голосом разговаривает Тирион Ланнистер в русской озвучке «Игры престолов». С 2003 года он вошел в состав актеров, которые работают над одним из самых успешных отечественных анимационных проектов — мультфильмом «Смешарики». Там он озвучивает сразу нескольких персонажей: Лосяша, Пина и Копатыча.

Сергей Чихачев

Сергей Чихачев в начале карьеры вел активную деятельность на российском телевидении, принимал участие в различных телепередачах и занимал пост главного редактора программы «Синемания». После ухода из программы он начал активно заниматься дубляжом иностранных лент. Среди его последних ярких работ можно назвать озвучивание Альтрона из киновселенной Marvel и осьминога-интроверта Хэнка из мультика «В поисках Дори».

Илья Исаев

Заслуженный артист Российской Федерации Илья Исаев является одним из самых востребованных актеров дубляжа. Он работал над фильмами киновселенной Marvel, где озвучивал персонажей Джереми Реннера и Майкла Фассбендера. Также он дублирует актера Тома Харди во многих фильмах, в том числе в ленте «Безумный Макс: Дорога ярости». А еще его голосом разговаривает кролик Снежок в мультфильме «Тайная жизнь домашних животных».

Максим Сергеев

Максим Сергеев хорошо известен поклонникам сериала «Во все тяжкие». Ведь именно он озвучивал главного героя — Уолтера Уайта. Помимо сериалов, актер также занимается дублированием иностранных мультфильмов. К примеру, именно он озвучил капитана Смека — главу милых инопланетных захватчиков в анимационной ленте «Дом».