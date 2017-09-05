9+ героев «Игры престолов», которых подменили незаметно для нас

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Внушительный актерский состав сериала часто меняется. Иногда это остается незамеченным, а иногда глубоко изумляет зрителей. AdMe.ru собрал самые значимые замены в популярном сериале. А один интересный сюрприз, который много что объясняет, ждет вас в конце статьи.

9. Даарио Нахарис

В третьем сезоне любовника Дейенерис сыграл британский актер Эд Скрейн. Затем, начиная с четвертого сезона, его играет голландская звезда Михиль Хейсман. Официальной версией ухода Э. Скрейна обозначается занятость актера в съемках в боевике «Перевозчик: Наследие». Однако сам Скрейн утверждает, что не сам ушел из шоу — такова была «закулисная политика».

8. Берик Дондаррион

Австралийский актер Дэвид Майкл Скотт играл Берика в одной из сцен первого сезона. Позже, в третьем сезоне его заменил Ричард Дормер. Официально причина замены не объяснялась.

7. Трехглазый Ворон

Струан Роджер сыграл Трехглазого Ворона в конце четвертого сезона, однако вблизи мы его так и не увидели. В пятом сезоне роль взял номинант на «Оскар» Макс Вон Сюдов, чем сильно обрадовал фанатов.

6. Томмен Баратеон

Сына Серсеи Ланнистер изображал Каллум Уорри в двух первых сезонах сериала. В четвертом и пятом сезонах, когда его роль расширили, создатели шоу приняли решение заменить мальчика на более взрослого и опытного актера. Выбор пал на Дина-Чарльза Чэпмена (который прежде играл Мартина Ланнистера в третьем сезоне!).

5. Селиса Баратеон

Мы увидели Сару МакКивер в роли жены Станниса Баратеона лишь в единственной сцене второго сезона. Позже, когда в третьем сезоне Селису «повысили» до основного состава, актрису заменили на Тару Фицджеральд.

4. Дикон Тарли

Фредди Строма играл Дикона в шестом сезоне, и планировалось, что будет играть дальше. Однако из-за накладок в съемках (актер параллельно был занят в сериале «Эпоха за эпохой») он вынужден был отказаться от роли. Таким образом, Том Хоппер стал новым лицом дома Тарли.

3. Король Ночи

В четвертом и пятом сезонах Короля Ночи играл Ричард Брейк: именно он превратил сына Крастера в Белого Ходока и он командовал армией в Суровом Доме. Начиная с шестого сезона, его играет словацкий актер Владимир Фурдик.

2. Мирцелла Баратеон

Изначально Мирцеллу играла ирландская актриса Эми Ричардсон — в первом и втором сезонах. Ее персонаж не возвращался на экраны до пятого сезона, где был передан Нелл Тайгер Фри по той же причине, по которой была произведена замена Томмена.

1. Гора

На протяжении сериала Гору играли уже три актера. В первом сезоне это был австралийский актер Конан Стивенс, который оказался продюсерам не по карману и ушел в «Хоббита». Во втором сезоне его заменили на каскадера Иэна Уайта. А с четвертого сезона его играет профессиональный стронгмен Хафтор Бьернссон.

+ Сюрприз

Нет, Тириона никто не заменял. Мы не думаем, что найдется хоть сколько-то похожий карлик на весь Вестерос! Однако нужно отметить, что на протяжении сериала с Тирионом произошли кардинальные изменения — начиная с бороды и заканчивая появлением некоторой рыжины в волосах!