9 фрагментов из интервью со знаменитостями, которые обладают отменным чувством юмора и не лишены самоиронии

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Звезды кино и шоу-бизнеса постоянно посещают различные мероприятия и телепередачи. Выступая на них, они часто шутят, вспоминая приключившиеся с ними истории, а еще иногда троллят своих коллег. Слушать их — одно удовольствие, особенно Джима Керри и Хью Лори.

Но так как не у всех наших читателей есть лишнее время, мы в AdMe.ru сами просмотрели некоторые интервью со знаменитостями и выбрали только наиболее уморительные фрагменты из них.

Стив Бушеми

Когда актер был гостем на телепередаче «Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом», ведущий Джеймс Корден сказал ему:

— У вас великолепное лицо, но я должен сказать, что оно когда-то было описано как «самая худшая татуировка на свете». Вы знаете об этом?

Стив Бушеми:

— Да. Я не только знаю об этом, я однажды сам увидел это в интернете. Я как-то сидел и читал глупые новости. И тут я увидел заголовок: «У этой девушки самая ужасная татуировка в мире». Мне, конечно, стало интересно, и я кликнул. А там я. Татуировка с моим лицом.

Джим Керри

Фрагмент из интервью Джима Керри телеведущему Стивену Кольберу на его «Позднем шоу». Кольбер:

— Отличается ли твоя подготовка к драматическим ролям от подготовки к комедийным ролям? Керри:

— Ну, если честно, я люблю придумывать каждому своему персонажу какую-то драматическую предысторию. Готовясь к съемкам в комедии «Тупой и еще тупее», я 32 года жил как полный идиот.

Брэд Питт о Квентине Тарантино

Именитый режиссер обожает троллить своих друзей, а также коллег по цеху. В январе 2020 года, на 77-й церемонии вручения наград премии «Золотой глобус», Брэд Питт рассказал одну из историй, которая произошла на съемках фильма «Однажды в... Голливуде»:

— Когда я спросил Квентина, как он хочет, чтобы мы сыграли двух стареющих актеров кино, которые скоро перестанут сниматься, он ответил: «Просто будьте собой».

Уилл Смит

Во время интервью телерепортеру на красной ковровой дорожке «Оскара-2014» актер узнал оператора и потроллил его. Телерепортер:

— Кому ты там кричишь? Уилл Смит:

— Это Аллан, я знаю этого оператора! Он работал со мной еще в 90-х, в сериале «Принц из Беверли-Хиллз»! Не могу поверить, что у него все еще есть работа.

Клинт Иствуд

В конце 2019 года легендарный актер и режиссер Клинт Иствуд пришел на телепередачу «Шоу Эллен Дедженерес». Ведущая Эллен Дедженерес спросила актера:

— Клинт, вам 89 лет. Вас вообще волнует возраст? Не посещают ли вас мысли вроде «Ого, мне скоро будет 90»? Клинт Иствуд:

— Нет, я не думаю об этом. Правда, я иногда вспоминаю одну историю. Когда я был маленьким, я часто проводил время со своим дедушкой, которому было за 90. И я тогда думал: «Господи, да кто, черт возьми, захочет жить так долго?»

Тайка Вайтити

Тайка Вайтити — новозеландский актер, режиссер и сценарист, недавно получивший премию «Оскар» за лучший сценарий (к фильму «Кролик Джоджо»). Как-то в одном из интервью его спросили:

— Какой памятный сувенир из фильмов или сериалов вы забирали себе после того, как закончили работать над ними? Вайтити:

— Ну, я обычно стараюсь найти какую-то вещь, которая стоит как можно дороже. И затем просто храню ее у себя дома, на всякий случай, на черный день. Кто знает, как долго продлится моя карьера?!

Дженнифер Энистон

Фрагмент из выступления актрисы на 4-й ежегодной премии Patron of the Artists Awards 2019 года (Энистон получила награду за использование своего творческого и профессионального успеха для продвижения благотворительных и гуманитарных целей): — Я долгое время работала официанткой. Хотя я безумно хотела стать актрисой: это была моя мечта, к которой я стремилась. Я убирала столики, подавала еду, а потом бегала по прослушиваниям. И однажды я, наконец, получила свою первую главную роль — роль официантки (в сериале «Друзья»).

Крис Эванс

На премьерном показе фильма «Достать ножи» репортер спросила у актера:

— Вы уже снялись во стольких потрясающих фильмах. Что заставляет вас двигаться вперед? Почему вы до сих пор снимаетесь в кино? Крис Эванс:

— Потому что я больше ничего не умею.

Хью Лори

Фрагмент из интервью актера телеведущему Грэму Нортону на одноименном шоу. Грэм Нортон:

— У тебя есть опыт общения с опасными животными, так? Хью Лори:

— Да, по роду своей деятельности я имел дело с животными. Однажды я снимался со львом. Диким львом. Так вот, приехали мы на место съемок, и первое, что я заметил, — съемочная группа сидит в стальной клетке. Достаточно большой, чтобы вместить всю съемочную группу. И я решил задать пару вопросов, касающихся моей собственной безопасности. Спрашиваю: «Как у нас обстоят дела с безопасностью на съемках со львом?» Они отвечают: «Во-первых, мы заботимся о том, чтобы перед съемками у льва всегда был секс. Ну, чтобы он снимал напряжение». Я: «Меня не особо волнует похотливость льва. Я больше беспокоюсь о его питании». Они говорят: «Не беспокойся, мы его накормили. Правда, мы дали ему немного еды, иначе он захочет спать». Я им: «Ну, мне так не кажется. Потому что я по себе знаю, каково это, когда ты открываешь пакет чипсов и съедаешь всего один. Ты же потом хочешь еще, не так ли?»

А третья мера безопасности, которую они назвали, — это то, что лев будет находиться у подножия холма. А так как он очень ленив, то он вряд ли захочет погнаться за мной. Меня и этот момент не успокоил. Поэтому я спросил этого парня, отвечающего за льва: «А что мне делать, если он все-таки набросится на меня?» Парень — укротитель из Южной Африки — очень обрадовался и с диким восторгом ответил мне: «Если на вас нападает лев, нужно наклониться назад, набрать полную пригоршню дерьма и бросить его прямо в морду льву». Я такой: «Где же я возьму дерьмо в тот момент?» Парень: «Не волнуйся, оно там появится».