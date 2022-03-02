9 фотографий знаменитостей, благодаря которым мы начинаем верить в «И жили они долго и счастливо...»

Предложение руки и сердца — один из самых важных моментов в жизни любого человека. И здорово видеть, когда люди пытаются сделать его особенным. А награда за самое милое предложение руки и сердца вполне может достаться парню Меган Фокс Машин Ган Келли. Он лично вместе с ювелиром разработал для Меган двойное обручальное кольцо, в которое вкраплены символичные для каждого из влюбленных камни.

AdMe.ru собрал фото помолвок знаменитостей, и мы готовы поспорить, что они вас растрогают.

1. Меган Фокс и Машин Ган Келли

Меган Фокс и Машин Ган Келли давно завоевали наши сердца — еще тогда, когда стали появляться на красных дорожках, одетые в парные готические наряды. Они объявили себя парой в 2020 году, а в начале 2022-го сообщили о своей помолвке в Instagram. Обручальное кольцо, которое молодой человек подарил Меган, содержит символичные камни, закрепленные на двух магнитных полосках: «Они соединяются вместе, как две половинки одной души, образуя неочевидное сердце, которое и есть наша любовь».

2. Бритни Спирс и Сэм Асгари

После 5 лет отношений с Сэмом Асгари певица Бритни Спирс объявила об их помолвке. Жених Бритни — персональный фитнес-тренер. Пара познакомилась на съемках клипа «Slumber Party» еще в 2016 году. Мы очень рады за них!

3. Джоджо и Декстер Дарден

Актер Декстер Дарден сделал прекрасный подарок на день рождения певице ДжоДжо: он попросил ее выйти за него замуж. По словам ДжоДжо, это был один из самых грандиозных сюрпризов, которые она получала в честь праздника. Декстер собрал самых близких родственников и друзей, чтобы разделить с ними этот невероятный момент. Певица также сделала трогательный пост в своем Instagram: «Навсегда с тобой? Я подписываюсь. Буду отмечать Рождество в качестве невесты! Самый внимательный, креативный, позитивный, красивый, сильный, любящий, вдохновляющий человек попросил у меня моей руки. Разумеется, я сказала „ДА!!!“»

4. Ева Лонгория и Хосе Бастон

Похоже, Ева Лонгория получила предложение руки и сердца как восточная принцесса — ее возлюбленный сделал это в сердце пустыни в Дубае. На фото, которым актриса поделилась в Instagram, видно обручальное кольцо с рубином и бриллиантами. Как сказала сама актриса: «В мужчине меня привлекает юмор и интеллект. Признаюсь, что мне очень повезло в жизни». Надеемся, эта любовь будет длиться вечно.

5. Лудакрис и Юдокси Мбугенге

Награда за одно из самых ярких предложений руки и сердца достается рэперу Лудакрису. Он сделал предложение своей девушке Юдокси Мбугенге, когда они летели на частном самолете во время рождественских каникул с друзьями. На земле под ними была подсвеченная синим надпись «Юдокси, ты выйдешь за меня?» и выложено сердечко.

6. Дженна Деван и Стив Кази

Танцовщица Дженна Деван и актер Стив Кази объявили о своей помолвке после того, как появился их первый ребенок. Фотографию, на которой видно красивое кольцо с бриллиантом, Стив сопроводил текстом: «Когда ты проснешься утром, я буду целовать твое лицо с улыбкой, которую никто не видел. Когда ты проснешься утром, я буду целовать твои глаза и говорить, что это тебя я любил все эти годы».

7. Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

Сын одной из самых эффектных пар Голливуда Виктории и Дэвида Бекхэм Бруклин очень красиво объявил о своей помолвке с Николой Пельтц. В своем сообщении он написал: «2 недели назад я попросил свою вторую половинку выйти за меня замуж, и она сказала „да“. Я самый счастливый человек в мире. Я обещаю быть лучшим мужем и однажды стать лучшим на свете отцом. Я люблю тебя, детка». У нас есть предчувствие, что эта парочка имеет все шансы стать в один ряд со своими знаменитыми родственниками!

8. Люк Хэммингс и Сьерра Дитон

Спустя 3 года отношений фронтмен группы 5 Seconds of Summer Люк Хэммингс и Сьерра Дитон очень мило объявили о своей помолвке. Люк написал у себя в Instagram: «С дрожащими руками, но переполненный чувствами, в этом году я сделал предложение своему лучшему другу. Я люблю тебя, Тао, и не могу представить свою жизнь без тебя».

9. Тейлор Лотнер и Тэй Доум

Звезда вампирской саги «Сумерки» сделал предложение своей девушке Тэй Доум в романтичной обстановке — место, где это произошло, было украшено розовыми лепестками и свечами. Тейлор встал на одно колено перед камином с коробочкой в руках. В этот особенный день он написал в своем Instagram, что его мечты сбываются. Уверены, будущей миссис Лотнер очень повезло.