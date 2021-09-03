9 фильмов, у которых были бы все шансы стать культовыми, но их так и не сняли

Создание кино — это очень трудоемкий и затратный процесс, поэтому обычное дело, что какая-то картина так и не увидела свет. Причин может быть масса: недостаток финансирования, невозможность получить желаемого актера и даже выход другого, похожего фильма. Причем иногда эти проекты выглядят настолько многообещающими, что даже обидно за них.

Из множества неснятых лент редакция AdMe.ru выбрала те, которые мы сами с радостью посмотрели бы. Надеемся, вы разделите наше любопытство. А в бонусе вас ждет мультфильм, который мы не могли не добавить: уж очень интригующий у него планировался сюжет.

«Властелин колец» Стэнли Кубрика с группой The Beatles

Идею снять такой фильм предложил продюсер группы, и ребята охотно согласились, так как обожали книги Джона Толкина. Роли быстро поделили: Пол Маккартни намеревался сыграть Фродо, Джон Леннон — Голлума, Ринго Старр — Сэма Гэмджи, а Джордж Харрисон — Гэндальфа. Режиссером должен был стать Стэнли Кубрик, но он отказался, посчитав проект слишком сложным. Питер Джексон, который снимал «Властелина колец» спустя 40 лет, с ним бы согласился. Но ничего бы не получилось, даже если бы подходящего режиссера все-таки нашли. И виной тому был сам писатель, которому принадлежали права на экранизацию. Дело в том, что Толкин взаимных чувств к The Beatles не питал, а что еще хуже — он жил по соседству с подобной группой, которая шумела с утра до ночи.

«Дюна» Алехандро Ходоровски с Сальвадором Дали

Было несколько попыток экранизировать «Дюну», и все они получились не очень хорошо (Дэвид Линч до сих пор с грустью вспоминает о своем фильме). Но еще больше было проектов, которые так и не увидели свет. Например, адаптацией решил заняться один из самых эксцентричных режиссеров того времени — Алехандро Ходоровски. Книгу он, правда, не читал, но не на шутку загорелся идеей, увидев интересный сон. Видение будущего фильма у него было весьма специфичное: Сальвадор Дали играет императора, Pink Floyd занимается саундтреком, а сама картина идет более 14 часов. Как продать это зрителям, он, к сожалению, не сообщил, поэтому и финансирования на такой дорогой проект не получил. Зато совсем скоро нас ждет «Дюна» Дени Вильнева.

«Хребты безумия» Гильермо дель Торо

Мастер темного фэнтези Гильермо дель Торо («Лабиринт фавна», «Хеллбой», «Форма воды») уже дважды пытался адаптировать популярный роман Говарда Лавкрафта «Хребты безумия» для экранов. У него даже есть готовый сценарий, но были серьезные проблемы с поиском студии. Мало кто мог понять, что Лавкрафта нельзя просто взять и экранизировать как любовную оперу. В 2006 году режиссеру отказали в Warner Bros. — их расстроило отсутствие любовной линии и хеппи-энда. В 2011-м Universal Studios тоже забраковала проект, потому что дель Торо настаивал на «взрослом» рейтинге. Однако режиссер заявил, что так просто он не сдастся, поэтому надеемся на лучшее.

«Клео» Стивена Содерберга с Кэтрин Зета-Джонс и Хью Джекманом

Если не считать сериал «Рим», в котором любви Клеопатры и Марка Антония дали не так много экранного времени, то современной киноадаптации этой истории у нас и нет. Но в 2008 году Стивен Содерберг хотел это исправить, пригласив на главные роли Кэтрин Зета-Джонс и Хью Джекмана. К сожалению, уход Джекмана из проекта и режиссерские проблемы Содерберга так и не позволили начать съемки, но надежда, кажется, еще есть. По крайней мере, Кэтрин эта идея очень нравится.

«451 градус по Фаренгейту» Мела Гибсона с Томом Крузом или Брэдом Питтом

В 2018 году вышла экранизация культового романа Рэя Брэдбери, но с треском провалилась. Мало кто знает, но не так давно планировалась другая. Кажется, она была более перспективной, потому что режиссировать ее хотел матерый Мел Гибсон. Сначала он и главную роль себе взять подумывал, но позже счел себя слишком старым и, по слухам, пригласил Тома Круза и Брэда Питта. Однако быстро падающая медийная репутация Мела все-таки не дала съемкам случиться.

«Александр Великий» База Лурмана с Николь Кидман и Леонардо Ди Каприо

Фильм «Александр» (2004 г.) получился в результате борьбы режиссеров Оливера Стоуна и База Лурмана. Стоун в ней победил, но, даже несмотря на звездный актерский состав, снятая им картина не снискала признания ни у зрителей, ни у критиков. И это двойной провал, потому что в результате амбициозный проект Лурмана так и не был снят. Вернее, даже проект Леонардо Ди Каприо. Это он давно хотел сыграть Александра и считал, что это будет роль всей его жизни. Он обратился к Лурману, так как уже работал с ним над «Ромео + Джульетта». Матерью Александра, которую в вышедшем фильме сыграла Анджелина Джоли, должна была стать Николь Кидман. После провального фильма Стоуна они еще пытались возродить проект, но так ничего и не вышло. Зато в 2013 году вместо «Александра Великого» они поработали над «Великим Гэтсби». И, надо сказать, весьма успешно.

«Супермен жив» Тима Бертона с Николасом Кейджем

Иногда неснятые фильмы могут стать популярнее большинства снятых, и «Супермен жив» — как раз такой пример. О предшествующих несостоявшимся съемкам событиях даже документалку сняли. Режиссером должен был быть Тим Бертон, который уже прославился фильмами по вселенной комиксов DC («Бэтмен» и «Бэтмен возвращается»), а самим Суперменом — Николас Кейдж, который находился как раз на пике карьеры. Однако планам не суждено было сбыться. Студия Warner Bros. еще не отошла от крупных провалов и не хотела сильно рисковать. Также, по слухам, появилось множество творческих разногласий. Например, их не вдохновлял сценарий, в котором герою придется сражаться с механическими полярными медведями и гигантским пауком. А расходы на съемки тем временем быстрыми темпами росли. В итоге студия все-таки приняла решение не в пользу проекта.

«Двойник» Романа Полански с Джоном Траволтой и Изабель Аджани

Фильм по повести Достоевского планировалось снимать в 1996 году. Популярному в то время Джону Траволте пообещали гонорар в $ 17 млн, а также пригласили в актерский ансамбль Изабель Аджани и Джона Гудмена. Незадолго до съемок Траволта поссорился с Полански из-за сценария. По слухам, он не хотел обнажаться для какой-то сцены. Позже из-за изменений в сценарии ушла и Аджани. Вскоре все надежды снять фильм окончательно угасли, а стороны конфликта еще долго не могли освободиться от судебных процессов. В 2013 году повесть экранизировал Ричард Айоади, а главные роли сыграли Джесси Айзенберг и Миа Васиковска. Судя по оценкам, получилось неплохо.

«Мастер и Маргарита»

Этот роман пытались экранизировать сразу несколько именитых режиссеров, но ни у кого из них ничего не вышло. Элему Климову не хватило финансирования, да и киноиндустрия тогда переживала не лучшие времена. Эльдар Рязанов не смог пробиться через препоны бюрократии, а Владимир Наумов и вовсе увидел сон, в котором Елена Булгакова запретила ему снимать фильм. Поговаривали даже, что это проклятие какое-то и роман вряд ли удастся когда-нибудь снять, но позже несколько экранизаций все же получилось. Первые две считаются не очень удачными, а вот сериал 2005 года заслужил высокие оценки. Так что «проклятие» снято.

Бонус: мультфильм «Я и моя тень» Эдгара Райта

Режиссер Эдгар Райт.

Студия DreamWorks планировала выпустить многообещающий мультфильм. Сюжет должен был крутиться вокруг довольно своенравной тени, которой достался самый скучный на земле человек. Она не выдержала, решив нарушить правило Мира теней, взять все под свой контроль и пуститься во все тяжкие. Режиссерское кресло хотел занять Эдгар Райт, снявший «Малыша на драйве», «Типа крутые легавые» и многие другие нашумевшие боевики. Однако студия сменила руководство, и работа над проектом, к сожалению, прекратилась.