9 фильмов, у которых были бы все шансы стать культовыми, но их так и не сняли

«Властелин колец» Стэнли Кубрика с группой The Beatles

«Дюна» Алехандро Ходоровски с Сальвадором Дали

«Хребты безумия» Гильермо дель Торо

«Клео» Стивена Содерберга с Кэтрин Зета-Джонс и Хью Джекманом

«451 градус по Фаренгейту» Мела Гибсона с Томом Крузом или Брэдом Питтом

«Александр Великий» База Лурмана с Николь Кидман и Леонардо Ди Каприо

«Супермен жив» Тима Бертона с Николасом Кейджем

«Двойник» Романа Полански с Джоном Траволтой и Изабель Аджани

«Мастер и Маргарита»

Бонус: мультфильм «Я и моя тень» Эдгара Райта

,

,

Фото на превью The Lord of the Rings: The Two Towers / New Line Cinema