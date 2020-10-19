9 фильмов, съемки в которых стали для актеров настоящим испытанием

Многие недооценивают работу актеров, полагая, что они получают баснословные гонорары без особых усилий. Но кино — это не так весело, как кажется на первый взгляд. На съемочной площадке часто происходят абсолютно непредвиденные ситуации: ломается техника, актеры получают увечья и травмы. А порой съемки и вовсе оборачиваются борьбой не на жизнь, а на смерть.

Мы в AdMe.ru уверены, что, когда вы узнаете, какие испытания выпали на долю актеров во время работы над известными фильмами, вы больше не сможете спокойно смотреть эти картины.

«Титаник» — Кейт Уинслет

Во время съемок знаменитой сцены под палубой, когда Джек и Роза пытаются выбраться из затопленной области наверх, пальто Кейт Уинслет застряло, зацепившись за ворота. Актриса оказалась под надвигающейся волной и начала задыхаться. Удивительно, но съемочная группа бездействовала. Позже режиссер фильма Джеймс Кэмерон признался, что ситуация была под контролем и они просто позволили Кейт немного понервничать, дабы та лучше вжилась в роль.

«Сириана» — Джордж Клуни

Во время съемок одной из ключевых сцен Джордж всерьез ударился головой и повредил череп. И хотя его беспокоили сильные боли, актер первое время не придавал особого значения травме. Однако боли становились сильнее, и ему все же пришлось обратиться к врачу. В ходе обследования у актера был диагностирован разрыв твердой мозговой оболочки. В результате ему пришлось перенести несколько операций и пройти через долгий реабилитационный период.

«Мулен Руж!» — Николь Кидман

А для Николь Кидман стали испытанием съемки в фильме «Мулен Руж!». В самом начале проекта актриса сломала ребро во время одного из танцевальных номеров. Не успело оно окрепнуть, как костюмерша вновь сломала его, пытаясь потуже затянуть на ней корсет. А увенчалось все тем, что Николь получила травму колена, в результате чего ей пришлось отказаться от участия в фильме Дэвида Финчера «Комната страха».

«Доспехи бога» — Джеки Чан

Джеки Чан уже давно заработал славу одного из самых смелых и ловких актеров Голливуда. Но даже его карьера не обходилась без происшествий. Во время съемок в «Доспехах бога» актер получил множество травм и даже сломал копчик, что привело к временному параличу. Но на этом испытания актера не закончились: в одной из сцен перед актером стояла задача перепрыгнуть через стену замка, но он не рассчитал прыжок и упал с высоты нескольких метров. В результате Джеки повредил череп и ему пришлось сделать операцию на головном мозге.

«Умри, но не сейчас» — Хэлли Берри

Не только экстремальные моменты съемок могут таить в себе угрозу. В случае Хэлли Берри опасной стала пикантная сцена с Пирсом Броснаном. Согласно сценарию, героиня актрисы должна была соблазнить агента 007. Но в итоге Хэлли подавилась фиником, и Пирсу ничего не оставалось, кроме как применить прием Геймлиха и спасти жизнь партнерше. К счастью, он прекрасно справился с этой задачей.

«Семь» — Брэд Питт

Во второй половине фильма герой Брэда Питта появляется в кадре с гипсом на руке. Но немногие знают о том, что это не входило в изначальные планы режиссера. Актер поранил руку во время съемок сцены погони, и рана была настолько серьезной, что понадобилось хирургическое вмешательство. Но съемки нужно было продолжать, и тогда Финчер решил внести небольшие изменения в сценарий.

«Изгой» — Том Хэнкс

Съемки фильма проходили на одном из островов Фиджи и стали настоящей пыткой для Тома Хэнкса. Актер порезал ногу, и в рану попала инфекция. В результате пришлось отложить работу на несколько дней. К счастью для Тома, врачам удалось остановить заражение крови, и картина была благополучно завершена.

«Герои Келли» — Дональд Сазерленд

Участие в военном фильме «Герои Келли» чуть не стоило Дональду Сазерленду жизни. Во время съемок актер заработал менингит. Сазерленд впал в кому и провел в больнице целых 6 недель. Сейчас он вспоминает об этом с улыбкой, но тогда ему явно не было весело.

«Иллюзия обмана» — Айла Фишер

В фильме «Иллюзия обмана» героиня Айлы выполняет знаменитый трюк Гудини: выплывает из резервуара с водой, будучи прикованной к нему цепями. Мало кто знает, что во время съемок этой сцены произошло непредвиденное: цепь запуталась, и актриса отчаянно била по стеклу, пытаясь позвать на помощь. Но съемочная группа спокойно наблюдала за происходящим, думая, что та отлично вжилась в роль. В итоге девушку вытащили лишь спустя 2,5 минуты: ей чудом удалось дотянуться до тревожной кнопки, расположенной в верхней части камеры.