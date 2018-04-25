9 эпизодов любимых фильмов, которые изменили для показа в других странах

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Трудно поверить, что в эпоху компьютерных технологий, когда с помощью хромакея можно у себя дома снять кругосветное путешествие, существуют роли, для которых нужно учить текст на 15 языках. И хоть слов там было немного, Вин Дизель справился на отлично. Догадались, о каком мы персонаже?

Мы в AdMe.ru разобрались, для каких фильмов придется покопаться в интернете, чтобы увидеть оригинальную версию без адаптаций.

Стражи Галактики

Конечно, все вы догадались о том, что персонаж, говорящий на 15 языках, это Грут. На шоу Джимми Фэллона The Tonight Show Вин Дизель на память повторил «Я есть Грут» на французском, испанском и северокитайском (мандаринском) языках. Согласитесь, каким бы качественным ни был профессиональный дубляж, слышать голос оригинального Грута на своем языке чертовски приятно!

Железный человек — 3

Основным производством картины занимались три компании: The Walt Disney Company (США), Marvel Studios (США) и DMG Entertainment (Китай). В китайский прокат фильм вышел на 4 минуты дольше. В него добавили сцены с местными пейзажами, королевой красоты Фань Бинбин и актером Сюэци Ван, а также скрытую рекламу молочного напитка из Монголии.

Пираты Карибского моря: На краю света

Происхождение актера может сильно сократить продолжительность фильма в недружелюбной к нему стране. Так, из китайской версии «Пиратов» удалили большую часть сцен с сингапурским актером Чоу Юньфатом. Правда, махом удалили еще его декламацию стихотворения поэта Ли Бо, но это уже издержки производства.

Линкольн

Приятным бонусом к фильму «Линкольн» для проката в странах, далеких от американской культуры и истории, стал видеоряд из черно-белых фотографий и преамбулы, написанной самим режиссером фильма Стивеном Спилбергом. Японцам повезло больше всех. В их прокате фильм начинался с видеообращения Спилберга, в котором он разъяснял личность Линкольна.

Первый мститель: Другая война

По сюжету фильма Капитан Америка, пропустивший последние 70 лет, составляет список дел, которые помогут ему наверстать упущенное. Часть этого списка во всех версиях фильма одинаковая: тайская еда, «Рокки», «Звездные войны», «Звездный путь» и Nirvana. Остальная часть списка представлена 10 вариантами (каждый — для своей страны). В российской версии его дополняли «Москва слезам не верит», Гагарин и Высоцкий; в британской, — конечно же, «Битлз» и современный сериал «Шерлок»; в мексиканской — «Рука бога» Марадоны и Шакира.

Волк с Уолл-стрит

В этом фильме Мартина Скорсезе столько раз используется популярное американское ругательство, что для проката в ОАЭ из него вырезали в общей сложности 45 минут экранного времени. Потерял ли фильм эмоциональный градус для зрителей Эмиратов? Скорее всего. Но зато в кинотеатре его можно было смотреть без вздрагивания от каждого резкого ругательства.

Криминальное чтиво

Иногда, чтобы полностью испортить впечатление зрителей от картины, ее нужно чуть-чуть перемонтировать. И ладно если б в этом был какой-то смысл. Так, в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах фильм «Криминальное чтиво» вышел без фирменных перебивок Тарантино, что сделало сюжет гладким и банальным.

Гордость и предубеждение

Оказывается, в оригинале, показанном широкому зрителю, нет сцены поцелуя Дарси и Элизабет, потому как она не соответствовала концовке романа Остин и могла вызвать негодование у британских зрителей. Этот альтернативный финал режиссер Джо Райт снял специально для американской аудитории.

Титаник (перевыпуск в 3D)