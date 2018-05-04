9 доказательств того, что самые богатые мужчины мира не женятся на топ-моделях

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Существует стереотип, что жены богатых и знаменитых людей — фифы, которые только и знают, что ходят в салоны красоты и прогуливаются с собачками. На самом деле это не так. Большинство из них самые обычные девушки: образованные, милые и с кучей интересов помимо собственной внешности.

Мы в AdMe.ru собрали как раз несколько таких примеров счастливых браков известных людей, которые разрушают все глупые стереотипы.

Ричард Брэнсон и Джоан Темплмэн

Соучредитель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон любит рискованные поступки и ведет достаточно эпатажный образ жизни, однако это не помешало ему создать крепкую семью. Он познакомился со своей будущей супругой Джоан в конце 70-х годов и, несмотря на ее замужество, ухаживал за ней в течение года. В конце концов Сара не устояла и поддалась чарам обаятельного Ричарда. Пара воспитывает 2 детей и счастлива в браке вот уже несколько десятков лет.

Шон Паркер и Александра Ленас

Сооснователь Facebook Шон Паркер и молодая певица Александра Ленас поженились в 2013 году и сыграли одну из самых зрелищных свадеб за всю историю. Церемония проходила в одном из заповедников Калифорнии и стоила более $ 9 млн. Сейчас пара воспитывает 2 детей.

Руперт Мердок и Джерри Холл

Руперт Мердок — медиамагнат, владелец кинокомпаний и издательств во многих странах мира, а также генеральный директор 21st Century Fox. У Руперта и Джерри этот брак не первый. Руперт уделяет много времени работе, поэтому с предыдущими женами не ладилось, однако сейчас пара воспитывает 10 детей разных возрастов и, кажется, счастлива.

Кевин и Николь Систром

Кевин Систром — создатель Instagram, и именно благодаря его жене Николь мы сейчас видим эту социальную сеть такой, какая она есть. Она вдохновила Кевина на создание фильтров и многих других важных деталей Instagram. Пара знакома еще с университетских времен, а поженилась в 2015-м.

Кристофер Нолан и Эмма Томас

Кристофер и Эмма познакомились еще в студенческие годы и с тех пор постоянно вместе. Эмма всегда поддерживает супруга в его творческих начинаниях и иногда даже продюсирует фильмы. Пара воспитывает 4 детей и выглядит очень мило.

Стивен Содерберг и Джулс Эснер

Стивен Содерберг — автор фильмов о друзьях Оушена. Джулс помогает гениальному режиссеру в проработке женских образов к картинам, и ее имя часто мелькает в титрах. Пара жената вот уже 15 лет и радует мир своим творчеством.

Ридли Скотт и Джианнина Фасио

Ридли Скотт — автор фильмов «Чужой», «Марсианин», «Прометей» и многих других. Это 3-й брак Ридли. После разрыва со 2-й женой он с головой окунулся в работу, но на съемках фильма «Белый шквал» познакомился с актрисой Джанниной Фасио и не смог устоять. Вот уже более 20 лет длится этот творческий союз.

Джордж Лукас и Меллоди Хобсон

Джордж и Мелоди женаты уже 5 лет, хотя находятся в дружеских отношениях гораздо дольше. У пары помимо родной дочери Эверест есть еще 3 приемных детей. Несмотря на высокий рост Мелоди, супруги очень гармонично смотрятся вместе.

Джимми Уэльс и Кейт Гарви

Джимми Уэльс — основатель «Википедии». Кейт работала секретарем Тони Блэра и познакомилась с Джимми в 2011 году. Спустя год пара поженилась, и у них родилась дочь. Этот союз выглядит прочным и счастливым. Интересно, каково это — жить с мужем, который знает все?

Эти 9 женщин доказывают, что даже если ты замужем за миллионером, все равно нужно работать над собой: развивать собственный бизнес, читать новые книги и знакомиться с новыми людьми. Стереотип о том, что богатые мужчины выбирают себе спутниц жизни только по красоте, остался в начале 2000-х. Сейчас главное то, какой ты человек.