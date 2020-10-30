9 детективных сериалов, с которыми вы не заметите, как вечер пятницы превратится в утро понедельника

Поиск сериалов и фильмов — то еще испытание. Столько всего уже снято, что глаза разбегаются. А ведь хочется, чтобы картина была захватывающей, и хорошего качества, и с интересными сюжетом. Нам кажется, что детективные сериалы идеально соответствуют всем критериям. Ведь именно в них каждая серия обрывается на самом интригующем моменте так, что не продолжить смотреть просто невозможно.

AdMe.ru нашел несколько детективных сериалов, с которыми холодные осенние вечера пролетят незаметно.

Третий день, 2020 — настоящее время

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,9

Рейтинг IMDb — 6,6 Когда человек бежит от прошлого, может произойти что угодно. Сэм в своей гонке оказывается на забытом британском острове, который невозможно отыскать ни на одной карте. Местные жители отрезаны от мира, они живут по своим правилам. Их обряды способны оказать непоправимое воздействие на окружающих. Сэм попадает под их влияние, что возрождает в его воспоминаниях пережитую травму. Хелен же в погоне за ответами на свои вопросы начинает череду необратимых событий. В главных ролях: Джуд Лоу и Наоми Харрис.

Джо, 2013

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,7

Рейтинг IMDb — 6,5 Джо Сен-Клер — настоящий уличный парень, который получил имя в честь улицы, на которой родился. Сейчас это помогает ему чувствовать психологию преступников и раскрывать дела в самых непривлекательных уголках Парижа. Но Сен-Клер нередко испытывает трудности, ведь ему приходится быть не только профессиональным агентом, но и хорошим отцом для своей дочери Адель. В главных ролях: Жан Рено, Джилл Хеннесси, Том Остин.

Игра в ложь, 2011–2013

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4

Рейтинг IMDb — 7,3 История близняшек Эммы и Саттон, которых разделили при рождении. Эмма попала в самую обычную семью, а Саттон — в богатую. Однажды встретившись, девушки решают поменяться местами: Эмма должна притворяться Саттон, пока та пытается найти информацию об их биологических родителях. Но что-то идет не так, и теперь Эмме нужно принять важное решение. В главных ролях: Александра Чандо, Энди Бакли, Элли Гонино.

Дом на окраине, 2011

Рейтинг «КиноПоиска» — 7

Рейтинг IMDb — 7,4 Сериал знакомит с жизнью 3 разных семей из 3 разных эпох: одна жила в доме в 1960-х, другая — в 1980-х, а третья живет там сейчас. И все бы ничего, если бы члены этих семей не были связаны друг с другом призраком одной маленькой девочки. В главных ролях: Алекс Кингстон, Дин Эндрюс, Шелли Конн.

Меморист, 2020

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,7

Рейтинг IMDb — 7,7 Дон Бэк в студенческие годы обнаружил у себя способность читать мысли других людей. Молодой человек решил максимально полезно использовать свои возможности, поэтому стал детективом. Вместе со своей напарницей Хан Со Ми он пытается раскрыть все преступления, с которыми сталкивается. В главных ролях: Ю Сын-хо, Ли Сэ-ён, Чо Сон-ха.

Остров, 2010–2011

Рейтинг «КиноПоиска» — 8,1

Рейтинг IMDb — 9,1 В ХХ веке на остров Спиналонга приезжали доживать свои дни люди с проказой. Несмотря на его мрачность, местные жители находили в себе способность верить, дружить и любить. Под берущую за душу музыку мы наблюдаем за судьбами людей. Время действия — с 1939 года по наши дни. Сериал основан на реальных событиях и является экранизацией книги «Остров» Виктории Хислоп. В главных ролях: Стелиос Майнас, Евгения Димитропулу, Ольга Дамани.

Гири/Хадзи, 2019

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4

Рейтинг IMDb — 7,9 История объединяет Лондон, Токио и 2 братьев — Кэндзо и Юто, которые перестали общаться. В Лондоне убивают племянника главы клана якудза, а подозреваемым сразу становится Юто, потому что он когда-то украл оружие, которым был нанесен смертельный удар. Из Токио в Лондон отправляют Кэндзо, чтобы как можно быстрее провести расследование. В главных ролях: Такехиро Хира, Келли Макдональд, Ёскэ Кубодзука.

Лютер, 2010–2019

Рейтинг «КиноПоиска» — 8

Рейтинг IMDb — 8,5 Джон Лютер работает старшим инспектором в отделе тяжелых и серийных преступлений. Коллеги считают, что ему нет равных во всей британской полиции. А все потому, что Лютер умеет мыслить как преступник, умеет поставить себя на место преступника, умеет быть преступником. Но при всем при этом он очень меланхоличный человек. В главных ролях: Идрис Эльба, Дермот Краули, Майкл Смайли.

Голубая кровь, 2010 — настоящее время

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1

Рейтинг IMDb — 7,6 Главные герои сериала — члены одной семьи, в которой каждый связан с полицией Нью-Йорка. Младший Джейми после учебы на юридическом факультете Гарварда решает оставить адвокатскую практику и продолжить семейную традицию. И однажды молодому человеку предлагают заняться внутренним расследованием, о котором не знает никто из членов его семьи. В главных ролях: Донни Уолберг, Бриджит Мойнахан, Уилл Эстес.