9 фактов о советских фильмах, узнав которые вы захотите немедленно взять и все пересмотреть

Любимые советские фильмы мы можем пересматривать десятки раз, но есть ощущение, что и во время 100-го просмотра мы наверняка обнаружим детали, которые нас удивят. Например, вы когда-нибудь обращали внимание на лица тех, кто гонится за «неуловимыми мстителями»? Или на безделушку, которую крутит в руках Штирлиц?

Мы в AdMe.ru добыли новую порцию секретов советского кинематографа. Надеемся, не последнюю.

Цвет волос Шуриков

Уже полвека зрителей мучает вопрос: Шурик из комедий Гайдая — один и тот же человек во всех картинах или это все же разные люди? Мы считаем, что великий режиссер оставил подсказку — цвет волос героя. В «Операции „Ы“» и «Кавказской пленнице» он предстает перед нами блондином, а в ленте «Иван Васильевич меняет профессию» — брюнетом. Кроме того, второе название «Кавказской пленницы» — «Новые приключения Шурика» — явно свидетельствует о том, что речь идет об одном и том же персонаже. Правда, остается непонятным одно: почему в первой части Александр учится в политехе на явно технической специальности, а во втором фильме он внезапно едет на Кавказ собирать фольклор? Хотя, возможно, он просто перевелся из одного вуза в другой, поняв, что быть инженером — это не его мечта.

«Исправившийся» хулиган Федя

В первой новелле фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», которая называется «Напарник», рассказывается, как Шурик перевоспитывает хулигана Федю. А самая последняя часть начинается с того, что Трус продает на рынке «живопись» и к нему подходит тот самый Федя. И в руках у него опять авоська со стеклотарой, как и в первой новелле.

Безумные вывески на стенах учреждений

Мы уже писали о занимательных табличках на стене учреждения, где работали герои «Служебного романа». Оказывается, Эльдар Рязанов позаимствовал идею у Леонида Гайдая. В первой комедии режиссера «Жених с того света» главный герой работал в КУКУ — аббревиатура от «Кустовое управление курортных учреждений». В том же здании находились НИИГУГУ, «Райпиявка при Горпиявке», а также ГИПРОКВАС.

Белый — цвет коварства

Когда Гайдай хотел подчеркнуть, что героиня его фильма являет собой воплощенное коварство, он одевал ее в белое. Например, подружка режиссера Якина в исполнении Натальи Кустинской носит платье этого цвета, украшенное перьями, героиня Натальи Селезневой Зина надевает белый брючный костюм, когда уезжает с тем же Якиным в Гагры, а роковая соблазнительница из «Бриллиантовой руки» в исполнении Светланы Светличной носит подобную одежду постоянно.

Одна корона на двух королей

Фильм «31 июня» снимался одновременно с «Обыкновенным чудом», и актеры делили между собой костюмы. Владимир Зельдин и Евгений Леонов, сыгравшие королей, носили корону по очереди.

Любовная линия в «Неуловимых мстителях»

Фильм, наполненный трюками и приключениями, всем хорош. Но в нем нет любовной линии. А ведь создатели ее планировали. Изначально о том, что «мститель» Ксанка — девочка, должен был знать только ее брат Данька. Раскрыться секрет должен был случайно: в картине была сцена, в которой Ксанка моется в реке, а Яшка-цыган видит это и влюбляется в соратницу. Но этот эпизод сочли слишком откровенным, и создателям «Мстителей» пришлось его удалить.

«Мстители» гоняются сами за собой

Практически все трюки юные актеры, сыгравшие главные роли, выполняли сами. Они же порой играли своих преследователей. «Дублеры у нас в принципе были, но они в основном играли „бурнашей“. Но и их не хватало. Поэтому мы тоже часто переодевались в бандитские наряды и скакали. Потом занятно было видеть на экране, как мы воевали сами с собой», — вспоминал Михаил Метелкин, который играл бывшего гимназиста Валерия Мещерякова.

Брелок в руках у Штирлица

Изначально в сцене встречи Штирлица с женой должен был присутствовать ребенок. В первоначальной версии сын Исаева в кафе играл за столиком игрушечным клоуном, у которого в руках были медные тарелочки. Одна из них отвалилась, и мама мальчика оставила ее на блюдце. Штирлиц забрал тарелочку, чтобы сделать из нее брелок. Но режиссер Татьяна Лиознова решила все же переснять сцену: по ее мнению, ребенок снизил бы эмоциональный накал момента, оттянув внимание на себя. А брелок остался — Штирлиц вертит его в руках в первых сериях.

Немного Джеймса Бонда в «Обыкновенном чуде»

В картине «Обыкновенное чудо» зрителя ждет много прекрасных песен. Но вряд ли кто-то обратил внимание на то, что в начальных титрах звучит слегка переделанная мелодия из фильмов о Джеймсе Бонде. Это было сделано по просьбе режиссера Марка Захарова, поклонника композитора Джона Барри.