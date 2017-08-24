9 историй о прослушиваниях, на которых актерам пришлось выложиться по полной

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В Голливуде неважно, кто вы — восходящая звезда или актер с десятком успешных фильмов за плечами. По-настоящему крутую роль одинаково трудно заполучить и тем, и другим. AdMe.ru собрал 9 неожиданных историй о прослушиваниях, на которых актерам пришлось выложиться по полной. Но результат того стоил!

Джейсон Момоа — «Игра престолов»

Джейсон Момоа получил роль Кхала Дрого благодаря... танцам. На прослушивании Джейсон решил привлечь к себе внимание, исполнив новозеландский «танец войны», который обычно устраивался перед битвой для устрашения врагов. На крики актера сбежалась вся студия. Такого они точно еще не видели и, конечно, утвердили Момоа на роль Кхала Дрого, настолько экспрессивным оказалось представление актера. Посмотреть, что вытворял Джейсон перед камерой, можно здесь.

Дэйзи Ридли — «Звездные войны: Пробуждение силы»

Одну из главных ролей в новой части франшизы «Звездные войны» хотели сыграть многие. Однако посчастливилось сыграть юного джедая Рэй актрисе Дэйзи Ридли. На пробах Дэйзи попросили воспроизвести сцену, где героиня изгоняет Кайло Рена из своего сознания. Актриса полностью передала внутреннюю борьбу персонажа, по ее лицу текли слезы. Запись прослушивания можно посмотреть тут.

Дафни Кин — «Логан»

Дафни Кин поразила зрителей и критиков тем, как круто сыграла юную, но очень свирепую Лауру — мутанта в фильме «Логан». На прослушивании девочка спросила, можно ли ей импровизировать в сцене с Хью Джекманом. В итоге она выдала эмоциональную тарабарщину на смеси испанского и английского, а Хью Джекман заработал несколько синяков от Дафни (настолько сильно она вжилась в роль). После ее выступления у остальных претендентов на роль просто не было шанса.

Том Харди — «Звездный путь: Возмездие»

Том Харди отнесся очень ответственно к роли злодея в одном из фильмов франшизы «Звездный путь». На прослушивании Харди показал убедительного и зловещего персонажа, чем сразу впечатлил матерого коллегу по съемочной площадке Патрика Стюарта. Но и получив роль, Том не дал себе расслабиться: он работал по 17 часов в сутки и за все 3 месяца съемок ни разу не употреблял спиртного.

Галь Гадот — «Чудо-женщина»

Прослушивание на роль легендарной героини комиксов Чудо-женщины стало настоящим испытанием для Галь Гадот. Проект держался в строжайшем секрете, поэтому, приехав на пробы, актриса даже не подозревала, на какую роль претендует. Она думала, что это будет Женщина-кошка. Кстати, незадолго до звездной роли Гадот всерьез подумывала уйти из киноиндустрии (частые отказы лишили ее сил), но «Чудо-женщина» спасла карьеру талантливой актрисы.

Генри Томас — «Инопланетянин»

Во время прослушивания маленького актера Генри Томаса на роль Эллиота, друга пришельца в фильме «Инопланетянин», рыдали абсолютно все в студии. Мальчик сыграл так круто и правдоподобно, что режиссер Стивен Спилберг сразу сказал: «Эта роль твоя, пацан». По словам Спилберга, он был поражен тем, насколько профессионально, по-взрослому может играть ребенок.

Кристиан Бейл — «Бэтмен: Начало»

Первой проблемой на пробах для Бейла был костюм — он совершенно не подходил по размеру и был снят с плеча Вэла Килмера, сыгравшего «летучую мышь» в одной из предыдущих версий франшизы («Бэтмен навсегда», 1995 год). Второй было то, что Бейл почувствовал себя глупо в этом обличье. Но забыв о костюме, он понял, что голосу его героя не хватает хрипотцы, которая помогла бы лучше раскрыть персонажа. Сейчас мы уже знаем, что фишка с голосом понравилась режиссеру, как и сама игра Бейла.

Бенедикт Камбербэтч — «Хоббит: Пустошь Смауга»

О том, как виртуозно Бенедикт играет дракона Смауга на прослушивании на роль в фильме «Хоббит: Пустошь Смауга», говорить просто бесполезно, это нужно видеть. Вопрос, почему на роль в итоге взяли именно Камбербэтча, отпадает сразу. А здесь можно посмотреть, как снимались сцены с актером.

Том Холланд — «Человек-паук: Возвращение домой»

Том Холланд очень хотел получить роль нового Человека-паука. Он основательно подготовился к пробной сцене с Крисом Эвансом в фильме «Первый мститель: Противостояние» и самостоятельно проделал кувырок, а потом еще один, и еще, и еще, пока не показал работодателям все трюки, которые он умеет делать. Благодаря обаянию и отличной физической подготовке Том получил роль, для которой ему пришлось пройти каких-то 8 прослушиваний. Забавное видео с фейковым прослушиванием актера можно посмотреть тут.