9 повторяющихся фирменных знаков актеров, которые могли заметить только дотошные зрители
Вы обращали внимание на то, как некоторые актеры из фильма в фильм повторяют одни и те же приемы, которые уже можно назвать их фирменными знаками? Одни артисты предпочитают постоянно тыкать пальцем в собеседника, другие не прочь показать язык, а третьи все время закатывают глаза. Спорим, вы этого никогда не замечали?
Мы в AdMe.ru пересмотрели фильмы с участием известных актеров и выявили повторяющиеся элементы.
1. Леонардо Ди Каприо с тыкающим жестом
© The Basketball Diaries / New Line Cinema © Inception / Warner Bros. © The Wolf of Wall Street / Red Granite Pictures © Django Unchained / Columbia Pictures
Леонардо Ди Каприо просто обожает указывать пальцем на своих собеседников. Один из первых фильмов, где он опробовал этот жест, — «Дневники баскетболиста». Также его указательный палец в действии можно увидеть в «Начале», «Волке с Уолл-стрит», «Джанго освобожденном».
2. Брэд Питт облизывает и прикусывает нижнюю губу, поджимает губы
© Meet Joe Black / Universal Pictures © Seven / New Line Cinema © Moneyball / Columbia Pictures © War Machine / Netflix
Брэда Питта частенько можно увидеть в кадре прикусывающим или поджимающим губы. Он делал это во многих фильмах, в частности, в таких как «Знакомьтесь, Джо Блэк», «Семь», «Человек, который изменил все» и «Машина войны».
3. Дженнифер Энистон часто скрещивает руки на животе
© Wanderlust / Apatow Productions © Murder Mystery / Netflix © Along Came Polly / Universal Pictures © The Break-Up / Universal Pictures
В основном Дженнифер Энистон предпочитает сниматься в комедиях и практически в каждой из своих работ она скрещивает руки под грудью. Она делала так в «Жажде странствий», «Загадочном убийстве» и в своих относительно ранних работах: «А вот и Полли» и «Развод по-американски». Интересно, сама Энистон замечает, насколько часто использует эту позу?
4. Райан Рейнольдс собирается в душ, выходит оттуда или принимает его
© National Lampoon's Vacation / Warner Bros. © The Nines / sonypictures © The Proposal / Mandeville Films
Торсу Райана Рейнольдса может позавидовать любой мужчина, от него в восхищении множество женщин. Может быть, поэтому режиссеры, снимающие этого красавчика, пытаются раздеть его и отправить в душ. Так, он делал это в «Каникулах», «Девятках» и «Предложении».
5. Сэм Рокуэлл постоянно танцует или пританцовывает
© Conviction / Omega Entertainment © The Way Way Back / Sycamore Pictures © Mr. Right / Amasia Entertainment
Практически в каждом фильме Сэм Рокуэлл демонстрирует свои танцевальные способности. Он танцевал в «Приговоре», «Дороге, дороге домой» и показал несколько движений в «Мой парень — киллер». Кстати, зажигательно танцующего актера можно увидеть в одном из клипов австралийского дуэта Flight Facilities.
6. Брюс Уиллис с фирменной ухмылкой
© Die Hard / Twentieth Century Fox © Hudson Hawk / TriStar Pictures © The Whole Nine Yards / Morgan Creek Entertainment © Moonrise Kingdom / American Empirical Pictures
Пожалуй, с фирменной ухмылкой Брюса Уиллиса знаком каждый киноман. Он начал использовать ее в «Крепком орешке», продолжил в «Гудзонском ястребе» и «Девяти ярдах». Продемонстрировал и в относительно недавней своей работе — «Королевстве полной луны».
7. Райан Гослинг показывает язык
© Murder by Numbers / Warner Bros. © Hercules: The Legendary Journeys / MCA Television © The Believer / Seven Arts Pictures © Drive / Bold Films
Райан Гослинг любит показывать кончик языка, когда ему нужно продемонстрировать замешательство, старательность или напряжение. Так, язык Гослинга засветился в «Отсчете убийств», в 17-й серии 5-го сезона «Удивительных странствий Геракла», «Фанатике» и в «Драйве».
8. Когда Мартин Фримен в замешательстве, он приоткрывает рот
© The Hitchhiker's Guide to the Galaxy / Touchstone Pictures © Breaking and Entering / Miramax © Sherlock / BBC Worldwide
Мартину Фримену просто мастерски удается показывать на экране удивление, растерянность и замешательство. Он делает это либо хмуря брови, либо округляя глаза, но неизменно при этом приоткрывает рот. В частности, такое выражение лица Фримена можно увидеть в «Автостопом по галактике», «Взломе и проникновении» и практически во всех сериях «Шерлока».
9. Страдальческий взгляд и брови домиком Колина Фаррелла
© Phone Booth / Fox 2000 Pictures © In Bruges / Focus Features © Cassandra's Dream / Wild Bunch © Triage / Parallel Film Productions
Главной актерской фишкой Колина Фаррелла на протяжении многих лет остается изображение страдальческого взгляда. Этот эффект достигается за счет его густых бровей, которые он любит делать домиком. Как правило, Колин использует прием в самых драматичных моментах фильмов. Ну а посмотреть на это выражение лица можно в картинах «Телефонная будка», «Залечь на дно в Брюгге», «Мечта Кассандры» и «Сортировка».
Может быть, и вы замечали фишки актеров, которые кочуют из одного фильма в другой?