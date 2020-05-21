9 повторяющихся фирменных знаков актеров, которые могли заметить только дотошные зрители

45 0 20 8k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Вы обращали внимание на то, как некоторые актеры из фильма в фильм повторяют одни и те же приемы, которые уже можно назвать их фирменными знаками? Одни артисты предпочитают постоянно тыкать пальцем в собеседника, другие не прочь показать язык, а третьи все время закатывают глаза. Спорим, вы этого никогда не замечали?

Мы в AdMe.ru пересмотрели фильмы с участием известных актеров и выявили повторяющиеся элементы.

1. Леонардо Ди Каприо с тыкающим жестом

Леонардо Ди Каприо просто обожает указывать пальцем на своих собеседников. Один из первых фильмов, где он опробовал этот жест, — «Дневники баскетболиста». Также его указательный палец в действии можно увидеть в «Начале», «Волке с Уолл-стрит», «Джанго освобожденном».

2. Брэд Питт облизывает и прикусывает нижнюю губу, поджимает губы

Брэда Питта частенько можно увидеть в кадре прикусывающим или поджимающим губы. Он делал это во многих фильмах, в частности, в таких как «Знакомьтесь, Джо Блэк», «Семь», «Человек, который изменил все» и «Машина войны».

3. Дженнифер Энистон часто скрещивает руки на животе

В основном Дженнифер Энистон предпочитает сниматься в комедиях и практически в каждой из своих работ она скрещивает руки под грудью. Она делала так в «Жажде странствий», «Загадочном убийстве» и в своих относительно ранних работах: «А вот и Полли» и «Развод по-американски». Интересно, сама Энистон замечает, насколько часто использует эту позу?

4. Райан Рейнольдс собирается в душ, выходит оттуда или принимает его

Торсу Райана Рейнольдса может позавидовать любой мужчина, от него в восхищении множество женщин. Может быть, поэтому режиссеры, снимающие этого красавчика, пытаются раздеть его и отправить в душ. Так, он делал это в «Каникулах», «Девятках» и «Предложении».

5. Сэм Рокуэлл постоянно танцует или пританцовывает

Практически в каждом фильме Сэм Рокуэлл демонстрирует свои танцевальные способности. Он танцевал в «Приговоре», «Дороге, дороге домой» и показал несколько движений в «Мой парень — киллер». Кстати, зажигательно танцующего актера можно увидеть в одном из клипов австралийского дуэта Flight Facilities.

6. Брюс Уиллис с фирменной ухмылкой

Пожалуй, с фирменной ухмылкой Брюса Уиллиса знаком каждый киноман. Он начал использовать ее в «Крепком орешке», продолжил в «Гудзонском ястребе» и «Девяти ярдах». Продемонстрировал и в относительно недавней своей работе — «Королевстве полной луны».

7. Райан Гослинг показывает язык

Райан Гослинг любит показывать кончик языка, когда ему нужно продемонстрировать замешательство, старательность или напряжение. Так, язык Гослинга засветился в «Отсчете убийств», в 17-й серии 5-го сезона «Удивительных странствий Геракла», «Фанатике» и в «Драйве».

8. Когда Мартин Фримен в замешательстве, он приоткрывает рот

Мартину Фримену просто мастерски удается показывать на экране удивление, растерянность и замешательство. Он делает это либо хмуря брови, либо округляя глаза, но неизменно при этом приоткрывает рот. В частности, такое выражение лица Фримена можно увидеть в «Автостопом по галактике», «Взломе и проникновении» и практически во всех сериях «Шерлока».

9. Страдальческий взгляд и брови домиком Колина Фаррелла

Главной актерской фишкой Колина Фаррелла на протяжении многих лет остается изображение страдальческого взгляда. Этот эффект достигается за счет его густых бровей, которые он любит делать домиком. Как правило, Колин использует прием в самых драматичных моментах фильмов. Ну а посмотреть на это выражение лица можно в картинах «Телефонная будка», «Залечь на дно в Брюгге», «Мечта Кассандры» и «Сортировка».