9 актеров, которые повторяют любимую фишку в каждом фильме

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Многие из нас безошибочно определят создателя фильма по его фирменным знакам. Например, если в кадре больше двух человек одновременно направляют оружие друг на друга, это, конечно же, обожаемый Квентин Тарантино. Оказывается, любимые приемы есть не только у режиссеров, но и у многих исполнителей ролей. AdMe.ru собрал 9 фишек, которые наши любимые актеры повторяют так часто, что те вполне могут считаться их особенным знаком.

Шляпы Джонни Деппа

Мастерски сыгранных актером Джека Воробья, Вилли Вонка или Безумного Шляпника невозможно представить без головного убора. Носят их не только сказочные персонажи, но и самые обычные люди, которых играет актер. Фанаты Джонни Деппа отмечают, что и в реальной жизни ему тоже нравятся шляпы.

Ораторское искусство Сэмюэла Л. Джексона

Сэмюэл Л. Джексон очень любит патетично декламировать свой текст. Обкатав первый раз эту фишку в «Криминальном чтиве», актер и дальше продолжает радовать зрителей своим умением эмоционально вести диалог.

Шедевральные тосты Леонардо Ди Каприо

Никто не скажет тост лучше, чем это сделает Леонардо Ди Каприо. Первый свой бокал в кадре актер поднял еще в начале карьеры, в роли юного и влюбленного Джека Доусона в «Титанике». Затем он мастерски проделывал это в лентах «Джанго», «Волк с Уолл-стрит» и, несомненно, «Великий Гэтсби».

Спринтер Том Круз

Бежать как Том Круз — фраза, которую хоть один раз все мы слышали. И действительно, актеру приходится много бегать на экране. В одной только «невыполнимой миссии» актер намотал приличное количество километров. И при каких обстоятельствах бы ни бежал Том Круз — потоп, взрывы, пустыня, — надо отдать должное: у него это отлично получается.

«Палец судьбы» Харрисона Форда

Харрисон Форд очень любит указывать пальцем, ведь практически в каждом фильме он использует этот жест по отношению к тому, кто ему мешает или посягает на благополучие героя. «Перст судьбы» (именно такое название приобрела в интернете фишка актера) впервые можно было увидеть в «Звездных войнах», а затем и в остальных работах.

Крутая амазонка Мишель Родригес

Если в фильме играет Мишель Родригес, можно с уверенностью сказать, что ее героиня обязательно будет драться лучше всех героев мужского пола в картине. Актриса не просто повторяет жесты из фильма в фильм, она играет очень похожих персонажей, у которых даже костюмы мало чем отличаются.

Всегда расслабленный Тим Рот

Неважно, кого играет британский актер — специалиста по лжи или принца Монако, — каждый его персонаж обязательно найдет повод для того, чтобы принять расслабленную позу и вальяжно раскинуться в кресле.

Сцены в стиле ню с Мэлом Гибсоном

Мэл Гибсон в прекрасной физической форме, и это мы можем наблюдать во многих фильмах, где он снимается. Ведь намного чаще, чем остальные актеры мужского пола, он демонстрирует в кадре свое тело с минимальным количеством одежды. А еще Мэла Гибсона можно считать пионером сцен ню, так как начал он это делать еще в далеком 1987 году в фильме «Смертельное оружие».

Вечно голодный Брэд Питт

Чаще всего актеры играют реальных людей, поэтому нет ничего удивительного, что иногда им приходится есть в кадре. Но Брэд Питт делает это почти всегда, причем настолько убедительно, что наблюдая, как он управляется с едой, так и хочется открыть дверцу своего холодильника.